Cómo estará el clima en Nochebuena y Navidad 2025: el pronóstico del tiempo, provincia a provincia

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana calurosa, con nubosidad variable y lluvias aisladas en algunas regiones, de cara a las fiestas.

El clima, provincia por provincia de cara a la Navidad.

El Servicio Meteorológico Nacional informó cómo evolucionará el clima durante la semana de las fiestas en la Argentina y anticipó jornadas marcadas por altas temperaturas, nubosidad variable y algunas probabilidades de lluvias, especialmente en el norte del país, en la previa de Nochebuena y durante el feriado de Navidad 2025.

Durante los días previos al 25 de diciembre, el centro y norte argentino atravesarán condiciones típicamente estivales. Las temperaturas máximas superarán los 30 grados en varias provincias, con un aumento de la humedad y cielos mayormente nublados. En el sur del país, en tanto, se esperan marcas térmicas más bajas, aunque con presencia de viento intenso.

El SMN indicó que las precipitaciones no serán generalizadas, aunque podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas en provincias del NOA y el NEA hacia el cierre de la semana. En la región central, el tiempo se mantendría estable, lo que permitiría planificar actividades al aire libre, especialmente durante las celebraciones familiares.

navidad Cómo estará el clima en Nochebuena y Navidad 2025 A continuación, el detalle del pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional para la Nochebuena y el jueves 25 de diciembre en cada provincia del país, con temperaturas previstas, estado del cielo, viento y probabilidades de precipitaciones.

Buenos Aires: cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde. Mínima de 20°C y máxima de 32°C. Viento del sur entre 7 y 22 km/h. Sin lluvias.

cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde. Mínima de 20°C y máxima de 32°C. Viento del sur entre 7 y 22 km/h. Sin lluvias. Ciudad de Buenos Aires: cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde. Mínima de 20°C y máxima de 33°C. Viento del sudeste y este. Sin precipitaciones.

cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde. Mínima de 20°C y máxima de 33°C. Viento del sudeste y este. Sin precipitaciones. Catamarca: cielo nublado por la mañana y lluvias aisladas por la tarde. Temperaturas entre 22°C y 35°C. Probabilidad de lluvias del 10% al 40%.

cielo nublado por la mañana y lluvias aisladas por la tarde. Temperaturas entre 22°C y 35°C. Probabilidad de lluvias del 10% al 40%. Chaco: cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Mínima de 22°C y máxima de 31°C. Probabilidad de lluvias entre 0% y 10%.

cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Mínima de 22°C y máxima de 31°C. Probabilidad de lluvias entre 0% y 10%. Chubut: cielo algo nublado. Mínima de 13°C y máxima de 25°C. Viento del sudoeste con ráfagas de hasta 50 km/h.

cielo algo nublado. Mínima de 13°C y máxima de 25°C. Viento del sudoeste con ráfagas de hasta 50 km/h. Córdoba: cielo mayormente nublado durante el día. Mínima de 23°C y máxima de 25°C. Probabilidad de lluvias entre 0% y 10%.

cielo mayormente nublado durante el día. Mínima de 23°C y máxima de 25°C. Probabilidad de lluvias entre 0% y 10%. Corrientes: cielo mayormente nublado. Mínima de 22°C y máxima de 35°C. Bajas chances de lluvias.

cielo mayormente nublado. Mínima de 22°C y máxima de 35°C. Bajas chances de lluvias. Entre Ríos: cielo mayormente nublado. Temperaturas entre 24°C y 35°C. Sin lluvias significativas.

cielo mayormente nublado. Temperaturas entre 24°C y 35°C. Sin lluvias significativas. Formosa: cielo mayormente nublado. Mínima de 23°C y máxima de 35°C. Probabilidad de lluvias entre 0% y 10%.

cielo mayormente nublado. Mínima de 23°C y máxima de 35°C. Probabilidad de lluvias entre 0% y 10%. Jujuy: cielo parcialmente nublado por la mañana y lluvias aisladas por la tarde. Temperaturas entre 21°C y 31°C.

cielo parcialmente nublado por la mañana y lluvias aisladas por la tarde. Temperaturas entre 21°C y 31°C. La Pampa: cielo algo nublado. Mínima de 20°C y máxima de 30°C. Sin lluvias.

cielo algo nublado. Mínima de 20°C y máxima de 30°C. Sin lluvias. La Rioja: cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde. Mínima de 21°C y máxima de 35°C.

cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde. Mínima de 21°C y máxima de 35°C. Mendoza: cielo algo nublado. Mínima de 22°C y máxima de 33°C. Sin precipitaciones.

cielo algo nublado. Mínima de 22°C y máxima de 33°C. Sin precipitaciones. Misiones : cielo mayormente nublado. Temperaturas entre 21°C y 30°C. Bajas chances de lluvias.

: cielo mayormente nublado. Temperaturas entre 21°C y 30°C. Bajas chances de lluvias. Neuquén : cielo algo nublado. Mínima de 17°C y máxima de 30°C.

: cielo algo nublado. Mínima de 17°C y máxima de 30°C. Río Negro: cielo algo nublado. Mínima de 15°C y máxima de 26°C.

cielo algo nublado. Mínima de 15°C y máxima de 26°C. Salta : cielo mayormente nublado por la mañana y lluvias aisladas por la tarde. Mínima de 20°C y máxima de 31°C.

: cielo mayormente nublado por la mañana y lluvias aisladas por la tarde. Mínima de 20°C y máxima de 31°C. San Juan: cielo parcialmente nublado. Mínima de 20°C y máxima de 35°C. Sin lluvias.

cielo parcialmente nublado. Mínima de 20°C y máxima de 35°C. Sin lluvias. San Luis: cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde. Temperaturas entre 23°C y 35°C.

cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde. Temperaturas entre 23°C y 35°C. Santa Cruz: cielo mayormente nublado. Mínima de 6°C y máxima de 14°C. Viento con ráfagas intensas.

cielo mayormente nublado. Mínima de 6°C y máxima de 14°C. Viento con ráfagas intensas. Santa Fe: cielo mayormente nublado. Mínima de 25°C y máxima de 35°C. Probabilidad de lluvias del 10% al 40%.

cielo mayormente nublado. Mínima de 25°C y máxima de 35°C. Probabilidad de lluvias del 10% al 40%. Santiago del Estero: cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde. Mínima de 25°C y máxima de 35°C.

cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde. Mínima de 25°C y máxima de 35°C. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: lluvias aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde. Mínima de 3°C y máxima de 9°C. Ráfagas de hasta 78 km/h.

lluvias aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde. Mínima de 3°C y máxima de 9°C. Ráfagas de hasta 78 km/h. Tucumán: cielo mayormente nublado por la mañana y tormentas aisladas por la tarde. Mínima de 23°C y máxima de 31°C. De esta manera, el pronóstico del SMN anticipa una Navidad marcada por el calor en gran parte del país, con condiciones mayormente estables en la región central y posibles lluvias aisladas en el norte argentino, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales ante eventuales cambios en el tiempo.