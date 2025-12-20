De Javier Milei a Lula da Silva: las principales definiciones de los presidentes en la cumbre del Mercosur

Mandatarios regionales se juntaron en Foz de Iguazú para discutir temas relativos al Mercosur y su futuro. El acuerdo con la UE, negocios internos, aranceles y Venezuela, entre los tópicos mencionados.

Mandatarios regionales se juntaron en Foz de Iguazú para dar discusiones sobre el Mercosur y su futuro.

La cumbre del Mercosur tuvo lugar este sábado en Foz de Iguazú, Brasil , en medio de las negociaciones con la Unión Europea, tras conocerse la decisión de postergar la firma del acuerdo comercial . Así, los principales presidentes de la región, entre ellos Javier Milei y el anfitrión Luis Inácio Lula da Silva , dieron el presente y debatieron temas sensibles para el interés y el futuro del bloque. Entre los principales tópicos se encontraron; las trabas del acuerdo con las naciones europeas; la modificación de los aranceles; el potencial en los recursos y la compleja situación entre Venezuela y Estados Unidos.

El tema comercial fue, sin dudas, el principal eje del encuentro. La Comisión Europea retomó la hoja de ruta para concretar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur . En este marco, se reprogramó la fecha para sellar la firma que, de no mediar inconvenientes, ocurrirá el 12 de enero , con Paraguay como la sede elegida.

La decisión llegó luego del aplazamiento anunciado el día anterior , cuando el Ejecutivo comunitario se vio forzado a postergar la decisión por la presión ejercida por Francia e Italia , que bloquearon el consenso interno necesario. No obstante, los mandatarios latinoamericanos se reunieron.

En medio de un clima de tensión y espera, los distintos presidentes sentaron posición sobre el tema comercial e instaron a la UE a firmar el tratado. En contrapartida, la situación de Venezuela fue uno de los puntos de mayor disidencia entre los jefes de Estado.

Las palabras de Milei fueron críticas sobre el funcionamiento del bloque al señalar "una burocracia sobredimensionada e ineficaz". En esa línea, denunció que "no hay mercado común" ni "libre circulación efectiva". Por otro lado, demostró su preocupación por los aranceles: "La región necesita un arancel moderno, simple, competitivo y alineado" con las exigencias del siglo XXI.

A su vez, sostuvo que "nuestros países poseen un conjunto de activos estratégicos extraordinarios (...) y al menos en el caso argentino, no hemos sido capaces de convertirlos en riqueza", sobre la competitividad de la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2002412503041782123&partner=&hide_thread=false El Presidente @JMilei invitó al Presidente y amigo @SantiPenap a una próxima Visita de Estado a Argentina.



pic.twitter.com/Li8H7LtEbi — Pablo Quirno (@pabloquirno) December 20, 2025

En referencia estancado acuerdo con la UE, subrayó que "la relación con la UE es un caso testigo de esa lentitud, porque tras décadas de negociaciones no hemos podido terminar de materializar un acuerdo comercial".

Sobre el conflicto con Venezuela, Milei respaldó el accionar del gobierno de EEUU: "La Argentina saluda la presión de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano (..) instamos a todos los demás a condenar tajantemente a este experimento autoritario", sentenció, a la par que reiteró su reclamo por la libertad del gendarme argentino, Nahuel Gallo.

Por último, tras el encuentro, el Canciller Quirno confirmó que Milei le extendió una invitación a su par, Santiago Peña, para reunirse en territorio argentino.

Lula da Silva

En su intervención inicial, Lula expresó con énfasis que "el mundo está ávido por acuerdos con el Mercosur” y que espera varios entendimientos próximamente.

En esa línea, también llamó a la Unión Europea a tener “coraje” para firmar el acuerdo comercial: “Sin voluntad política y coraje de los dirigentes no será posible concluir", luego de 26 años, en sus palabras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LulaOficial/status/2002356808082456873&partner=&hide_thread=false Presidente Lula na Cúpula do Mercosul e dos Estados Associados https://t.co/R6976nGcGd — Lula (@LulaOficial) December 20, 2025

En otro tramo de su agenda, Lula advirtió que una eventual acción militar de Estados Unidos en Venezuela derivaría en una “catástrofe humanitaria” y alertó que el continente es "nuevamente acosado por la presencia militar”.

Santiago Peña

El presidente de Paraguay instó a concluir el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos y con Singapur, cuyas negociaciones están, según él, “más cerca” de concretarse. Además, señaló que existe una gran oportunidad para alcanzar acuerdos con países del este asiático y de Asia central.

“Seguiremos esperando en el altar a la UE", apuntó pero agregó que el bloque "no puede limitarse" únicamente a esperarla ya que "hay numerosos países y regiones donde estamos más cerca de un acuerdo”. Durante su intervención, afirmó que “el presente y futuro” de Mercosur “exigen audacia y pragmatismo”.

Yamandú Orsi

El mandatario de Uruguay Yamandú Orsi se mostró "desilusionado" por la falta de la firma con la UE y sostuvo que su país "quedará a la espera de que el bloque europeo finalice sus trámites internos".

Por otro lado, pidió mayor flexibilización regional sobre la posibilidad de negociaciones bilaterales en cada país. En ese sentido, sostuvo que el 2025 estuvo marcado por un "debilitamiento del sistema multilateral" y que "presenta un desafío significativo para nuestra región".

Por último, pidió una "modernización del bloque orientada a su fortalecimiento, a mejorar su eficiencia y a alinearlo con los desafíos que plantea nuestra agenda externa".