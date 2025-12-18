Senado: plenario de comisiones debate la reforma laboral + Seguir en









La Cámara alta retomó el cuarto intermedio para abordar la iniciativa, mientras se concentran los manifestantes en repudio a la iniciativa del Gobierno.

El Senado debate la reforma laboral mientras manifestantes se movilizan en Plaza de Mayo. Mariano Fuchila

El Senado abrió formalmente el análisis de la reforma laboral este jueves durante la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en el marco de las sesiones extraordinarias que se están desarrollando en el Congreso. La propuesta, considerada clave por el Gobierno nacional, concentra el foco de atención político y social en un debate que promete extenderse.

La iniciativa incluye modificaciones en puntos centrales del régimen laboral argentino, con impacto en temas como indemnizaciones, jornadas, salarios y otros aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo. El oficialismo apuesta a obtener dictamen favorable en comisión para llevar el proyecto al recinto y someterlo a votación en el pleno de la Cámara alta.

La discusión acontece en un contexto de intensa protesta callejera: sindicatos y organizaciones sociales se concentran fuera del Parlamento, rechazando la reforma y advirtiendo que podría restringir derechos laborales adquiridos. La presión en las afueras del Senado acompaña una sesión de comisión que combina exposiciones de legisladores, argumentos técnicos y cruces entre bloques.

La jornada parlamentaria de este jueves se perfila como la primera gran pulseada del año por la agenda laboral del Gobierno, con un escenario polarizado que anticipa un cruce duro entre sectores del oficialismo, la oposición y los movimientos sindicales.

Marcha de la CGT: demostración de fuerza del sindicalismo en las calles contra la reforma laboral de Javier Milei La Confederación General del Trabajo (CGT) realiza este jueves una movilización masiva en Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei. El acto, programado para comenzar alrededor de las 15, será el primero de la central obrera bajo su nueva conducción, integrada por los secretarios generales Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

En la previa de la movilización, la Plaza de Mayo apareció vallada y con un fuerte operativo policial a la espera de que se acerquen los primeros manifestantes cerca del mediodía. Por otro lado, las autoridades de seguridad advirtieron que el objetivo es evitar cortes totales de calles, aunque reconocieron que el potencial volumen de la marcha puede dificultar la aplicación del protocolo antipiquete. Cabe destacar que el Senado se encuentra debatiendo la reforma en comisiones, lo que despertó la reacción sindical. Se espera que el oficialismo consiga dictamen de cara al fin de semana y se comience a discutir en el recinto la próxima semana. Desde el Gobierno sostienen que el proyecto es una pieza clave del programa económico para reactivar el empleo formal, reducir la litigiosidad y terminar con un esquema que, según argumentan, desalienta la contratación y empuja a millones de trabajadores a la informalidad. Seguí en vivo todas las novedades y actualizaciones en Ámbito.