Dólar hoy: a cuánto opera este miércoles 31 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Seguí minuto a minuto el valor del dólar.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.430 para la compra y a $1.480 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.479,28 para la venta.

Las reservas brutas del BCRA finalizaron en u$s41.165 millones tras ceder u$s727 millones por "movimientos de fin de mes". Vale destacar que el lunes las reservas cayeron otras u$s1.718 millones.

En el año, los activos internacionales descollaron con un alza de u$s11.558 millones, impulsados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hasta noviembre, ingresaron u$s14.469 millones, pero se le pagaron u$s2.782 millones en intereses.

Vale destacar que según estimaciones privadas, el equipo que comanda Luis Caputo tendrá que pedir una dispensa por unos u$s12.000 millones, que sería el desfasaje con la meta de reservas surgida a partir de la revisión de junio de este año.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 31 de diciembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.455.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 31 de diciembre El dólar blue cotiza a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. Valor del CCL hoy, miércoles 31 de diciembre El dólar CCL cotiza a $1.526,83 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%. Valor del dólar MEP hoy, miércoles 31 de diciembre El dólar MEP opera a $1.483,44 y la brecha con el dólar oficial es de 2%. Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 31 de diciembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.924. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 31 de diciembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.537,99, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 31 de diciembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.878, según Binance.