Exclusivo: el Gobierno avanza en un préstamo REPO por u$s2.000 millones para afrontar el muro de vencimientos

El Gobierno busca cerrar por estas horas un préstamo REPO con bancos por u$s2.000 millones. Es para pagar los vencimiento del 9 de enero próximo por u$s4.300 millones.

Javier Milei y Luis Caputo buscan cerrar por estas horas un préstamo de u$s2.000 millones

Mientras el Fondo Monetario Internacional demora la revisión de fin de año y pone en duda el desembolso de u$s1.050 millones, el Ministerio de Economía y el Banco Central aceleraron el plan paralelo: negocian un crédito REPO (un acuerdo de recompra) por u$s2.000 millones con un consorcio de bancos.

Fuentes de máxima jerarquía en Balcarce 50 y Reconquista confirmaron a Ámbito que la operación —de características similares al repo ampliado que se utilizó con éxito en enero y junio de este año— ingresó en etapa definitiva en las últimas 48 horas. El préstamo, que se estructuraría a uno o dos años con bonos soberanos como colateral, ingresaría íntegramente como reservas brutas y permitiría sortear el cuello de botella de enero sin depender exclusivamente del waiver que Kristalina Georgieva todavía no termina de bendecir.

Otro dato debe sumarse a lo ya expuesto. Es probable que se sumen incluso unos u$s300 millones que a esta hora no estaban confirmados. Lo que sí parecía cerrado, en opinión de las fuentes son los bonos que se utilizarían de garantía. Los bonares 2035 y 2038 (AL35 y AE38).

El recurso del préstamo para pagar deuda El mecanismo REPO, poco difundido en el mercado local pero habitual en operaciones de emergencia de bancos centrales emergentes, funciona como un repo con opción de recompra obligatoria y tasa variable atada a benchmark (SOFR) más spread. En esta ocasión, el consorcio estaría liderado por entidades que ya participaron en colocaciones previas y que prefieren mantener perfil bajo para evitar ruido político.

El timing no es casual: con reservas netas en terreno negativo y el riesgo país rondando los 600 puntos básicos pese a la mejora reciente de S&P, el equipo de Luis Caputo necesita oxígeno fresco antes del vencimiento de deuda de enero y la presión cambiaria de fin de año.

El ingreso de estos dos mil millones blindaría el balance del BCRA y desactivaría, al menos temporalmente, el fantasma de una corrección brusca del tipo de cambio. En el Palacio de Hacienda insisten en que la operación no es un salvavidas sino una herramienta preventiva y destacan que la tasa sería significativamente más baja que cualquier colocación en el mercado voluntario. Sin embargo, en el mercado ya circulan versiones de que el spread podría ubicarse entre 500 y 700 puntos básicos, lo que elevaría el costo efectivo por encima del 9% anual. En los últimos días, tanto el presidente Javier Milei como el ministro Luis Caputo salieron a llevar tranquilidad sobre el muro de vencimientos de enero. “Estamos más que cubiertos, tenemos la plata para pagar enero, febrero y todo el primer trimestre sin ningún problema”, afirmó Milei el último 23 de diciembre en una entrevista radial. Por su parte, Caputo ratificó, también en una emisora radial: “Estamos cómodos, tenemos los fondos necesarios para pagar toda la deuda de enero, febrero y marzo sin ningún tipo de problema”. Fuentes oficiales interpretan que operaciones como este REPO no responden a una necesidad urgente de caja, sino a la decisión de seguir fortaleciendo reservas y bajar aún más el riesgo país.

