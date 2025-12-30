¿Revivió el plazo fijo?: los bancos suben tasas y los ahorristas recalculan estrategias para 2026

Tras varias semanas de tasas deprimidas, el plazo fijo tradicional mostró una leve recuperación luego de que los bancos comenzaran a elevar los rendimientos que pagan por los depósitos. El instrumento, que antes de las elecciones había llegado a ofrecer tasas cercanas al 50% TNA, se desplomó posteriormente hasta la zona del 21% y ahora registra una suba moderada: una de las entidades con mayor base de clientes elevó su tasa hasta el 24,5%. Si bien este ajuste mejora el rendimiento, la tasa continúa en terreno real negativo, con una pérdida de 0,5 puntos porcentuales frente a la inflación. En el resto del sistema, bancos como Banco Bica, CMF, Bancor, Banco del Sol, Mariva y Meridian ofrecen tasas en el rango del 27% al 28%, que si bien se acercan más al nivel de precios, pero todavía no logran compensar la inflación. Este escenario ayuda a explicar la caída en el stock de plazos fijos tradicionales, que se redujo en $1,7 billones: pasó de $52,8 billones el 20 de noviembre a $51,1 billones el 17 de diciembre, según datos del Banco Central. En contrapartida, los plazos fijos UVA, ajustados por inflación y con un plazo mínimo de 90 días, vienen ganando terreno. En el mismo período, crecieron de $183.000 millones a $247.000 millones, impulsados por el repunte inflacionario de los últimos meses. Al contrastar estos rendimientos con las proyecciones de inflación, el panorama mejora hacia adelante. De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los analistas estiman una inflación del 1,9% en enero, 1,7% en febrero y 1,8% en marzo, lo que abre la posibilidad de que los plazos fijos tradicionales vuelvan a ofrecer rendimientos reales positivos aunque en una primera parte los UVA sean los ganadores. Plazo Fijo Plata Cómo queda el plazo fijo frente al dólar En el balance de 2025, el plazo fijo UVA mostró un desempeño sólido, con una ganancia del 5,5% medida en dólares y del 2,9% en términos reales. En comparación, quienes optaron por el dólar oficial obtuvieron una mejora del 7,8% en términos reales y del 10,5% medido en dólares. De cara a los próximos meses, el dólar podría mostrar cierta presión alcista inicial tras el cambio de esquema cambiario, para luego tender a estabilizarse a partir del aumento de la oferta de divisas asociada a la llegada de la cosecha gruesa. En ese contexto, el plazo fijo UVA aparece como una alternativa más defensiva frente al repunte inflacionario esperado en el arranque del año. Más adelante, si se consolida la desaceleración de los precios, el plazo fijo tradicional podría volver a posicionarse como una opción atractiva para el ahorro en pesos.