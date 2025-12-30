Bonos en dólares extienden ganancias y apuntan a cerrar el año con retornos superiores al 20% + Seguir en









En la última rueda del año, los bonos soberanos en dólares extienden las subas y empujan al riesgo país a la zona de los 570 puntos, en una jornada marcada además por el cierre del actual esquema cambiario y la expectativa por el nuevo régimen.

Los bonos en dólares extienden subas este martes. Depositphotos

Los bonos en dólares extienden subas este martes 30 de diciembre, en la última rueda del año, luego de cerrar un 2025 con ganancias de hasta el 24% medidas en dólar contado con liquidación (CCL). En ese contexto, el riesgo país, medido por J.P. Morgan, se ubica en 572 puntos básicos, y el desafío de cara a 2026 será consolidar su tendencia descendente como paso previo a un eventual retorno de la Argentina a los mercados internacionales de deuda.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La jornada también marca el fin del esquema cambiario vigente. A partir del viernes comenzará a regir un nuevo régimen, que contempla un ajuste del tipo de cambio en línea con la inflación, en una modificación que promete ayudar al Banco Central a acumular reservas.

En ese contexto, los títulos en dólares escalan hasta 1,3% de la mano del Global 2029, seguido del Global 2046 en 0,3%.

Noticia en desarrollo.-