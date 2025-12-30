Los bonos en dólares extienden subas este martes 30 de diciembre, en la última rueda del año, luego de cerrar un 2025 con ganancias de hasta el 24% medidas en dólar contado con liquidación (CCL). En ese contexto, el riesgo país, medido por J.P. Morgan, se ubica en 572 puntos básicos, y el desafío de cara a 2026 será consolidar su tendencia descendente como paso previo a un eventual retorno de la Argentina a los mercados internacionales de deuda.
Bonos en dólares extienden ganancias y apuntan a cerrar el año con retornos superiores al 20%
En la última rueda del año, los bonos soberanos en dólares extienden las subas y empujan al riesgo país a la zona de los 570 puntos, en una jornada marcada además por el cierre del actual esquema cambiario y la expectativa por el nuevo régimen.
La jornada también marca el fin del esquema cambiario vigente. A partir del viernes comenzará a regir un nuevo régimen, que contempla un ajuste del tipo de cambio en línea con la inflación, en una modificación que promete ayudar al Banco Central a acumular reservas.
En ese contexto, los títulos en dólares escalan hasta 1,3% de la mano del Global 2029, seguido del Global 2046 en 0,3%.
