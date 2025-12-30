Con fuerte demanda, el dólar enfrenta su última jornada antes del debut de las nuevas bandas cambiarias + Seguir en









El dólar volvió a mostrar presión alcista impulsado por una demanda privada sostenida y un elevado volumen operado. Mientras el mercado evalúa el impacto del nuevo mecanismo de ajuste por inflación sobre la acumulación de reservas del BCRA, la atención también se concentra en los movimientos del Tesoro ante el vencimiento de deuda del 9 de enero.

A cuánto cotizará el dólar en la ultima jornada antes del cambio de esquema. Depositphotos

Este martes es la última jornada de operaciones antes de la implementación del nuevo esquema de bandas cambiarias. El lunes, la demanda de dólar se intensificó en el mercado formal, como viene sucediendo los últimos días presionando el tipo de cambio mayorista. A partir del viernes 2 de febrero, el techo y el piso de la banda comenzarán a ajustarse en función de la inflación, un cambio que introduce mayor flexibilidad al esquema vigente y es un paso que sigue de cerca el mercado, debido a que esta modificación podría mejorar la posibilidad del BCRA de acumular reservas.

El dólar oficial avanzó el lunes 4,50 pesos o 0,3%, hasta $1.457 para la venta, el valor más alto desde el 3 de noviembre. Aun así, en lo que va de diciembre el mayorista muestra una suba acotada de 5,50 pesos o 0,4%, reflejando que la presión se concentró en las últimas ruedas.

Por qué aumentó la demanda de dólares El volumen operado fue particularmente significativo. Según el analista financiero Christian Buteler, el dólar mayorista cerró con operaciones por u$s902 millones, con una participación activa del Tesoro para contener la cotización. “No se trata solo de una menor oferta, sino de un incremento fuerte de la demanda, que sorprendió incluso considerando el factor estacional de vacaciones”, señaló.

La suba del dólar encontró cierto límite en el ingreso de divisas por liquidaciones del sector petrolero y por fondos provenientes de emisiones de Obligaciones Negociables en el exterior, que aportaron oferta adicional al mercado. Desde Outlier, el economista Gabriel Caamaño advirtió que durante la primera parte de la rueda se observó una fuerte presión de demanda en el Mercado Libre de Cambios, en un contexto en el que empieza a quedar atrás el pico estacional de demanda transaccional de pesos, mientras la demanda privada de dólares actúa como contracara.

dolar blue Se incrementó la demanda por dólar en los últimos días Depositphotos En paralelo, el dólar blue volvió a mostrar presión alcista. En un contexto de alto consumo por las fiestas de fin de año, muchos pesos provenientes del comercio minorista informal se volcaron al mercado paralelo. El informal subió 10 pesos o 0,7%, hasta $1.540, su valor más alto desde el 22 de octubre y el más caro entre todas las cotizaciones, por encima incluso del CCL.

Más allá de este cambio de esquema, el mercado mantiene la atención puesta en los movimientos del Tesoro, en un contexto marcado por la cercanía del vencimiento del 9 de enero. Si bien el Gobierno ya garantizó el pago de intereses y amortizaciones de bonares y globales por unos u$s4.200 millones, el foco del análisis pasa ahora por cómo se cubrirá el resto de las necesidades de divisas.

