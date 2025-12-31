La fiscal Cecilia Indardona en la mira: según la Cámara cometió fórum shopping en la causa Sur Finanzas + Seguir en









Los camaristas rechazaron el recurso de apelación presentado por la fiscal contra la decisión del juez Federico Villena.

La fiscal Cecilia Indardona quedó en la mira por una maniobra de fórum shopping.

La Cámara Federal de La Plata puso bajo la lupa el accionar de la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Patricia Indardona, al advertir que incurrió en una maniobra de fórum shopping en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas PSP S.A. por presuntas maniobras de evasión tributaria y lavado de activos. Así lo sostuvo la Sala II del tribunal al confirmar que el expediente debe permanecer en el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora y no ser remitido al Juzgado N°2, como pretendía el Ministerio Público Fiscal.

En una resolución fechada el 30 de diciembre, los camaristas rechazaron el recurso de apelación presentado por la fiscal contra la decisión del juez Federico Villena, quien había denegado el pedido de remisión por conexidad objetiva y subjetiva con otra causa en trámite ante el juzgado subrogado por Luis Armella. Para la Cámara, la conducta de la fiscal excedió un mero planteo de competencia y evidenció un intento de direccionar el expediente hacia un magistrado determinado.

Según el fallo, la fiscal formalizó la investigación preliminar y promovió el sorteo de la causa, pero una vez que el bolillero asignó el expediente al Juzgado N°1, insistió de inmediato en que se trataba de una asignación “errónea” y reclamó su envío al Juzgado N°2, invocando una conexidad que —para los jueces— no estaba debidamente acreditada. “De haber considerado que la conexidad existía realmente, la investigación debió haberse presentado directamente ante el juzgado que se pretendía competente”, advirtió Villena, criterio que fue avalado por la alzada.

El tribunal fue más allá y señaló que la fiscal no solo insistió ante el juez que no había resultado sorteado, sino que además replicó pedidos y dictámenes en ambos juzgados en forma paralela, reclamando medidas urgentes y allanamientos en el expediente que aún no tenía a su cargo. Ese comportamiento fue interpretado como un intento de forzar la radicación de la causa en un juzgado específico, una práctica conocida como fórum shopping, expresamente vedada por las reglas procesales.

En el análisis de fondo, la Cámara también descartó la existencia de conexidad real entre la causa Sur Finanzas y el expediente previo que tramita en el Juzgado N°2, vinculado a presuntas maniobras de lavado relacionadas con el Club Atlético Banfield. Los jueces remarcaron que los imputados, los hechos y el origen de las investigaciones no coinciden, y subrayaron que incluso la propia denunciante de ARCA reconoció que varias de las personas incorporadas por la fiscal no habían sido denunciadas por el organismo recaudador ni integraban el núcleo fáctico original.

“La conexidad alegada no existe ni objetiva ni subjetivamente”, sostuvo el tribunal, que además cuestionó que la fiscal ampliara de manera significativa el universo de imputados sin respaldo directo en la denuncia administrativa que dio origen al caso. En ese sentido, valoró que la investigación se encuentra en una etapa incipiente y que no se verifican riesgos de sentencias contradictorias ni de dispendio jurisdiccional que justifiquen la acumulación de causas. Se complica la situación de la fiscal Indardona dentro del fuero federal La resolución deja a la fiscal Indardona en una posición incómoda dentro del fuero federal, al dejar asentado que su actuación procesal no respetó el mecanismo legal de asignación de causas y que intentó corregir por vía de hecho el resultado de un sorteo que no le fue favorable. Al mismo tiempo, ratifica la competencia del Juzgado Federal N°1 para continuar con la investigación sobre Sur Finanzas, una causa de alto impacto por los montos involucrados y por las derivaciones políticas y económicas que podría tener. Con este fallo, la Cámara no solo cerró el incidente de competencia, sino que dejó un mensaje claro hacia el Ministerio Público Fiscal: la búsqueda del “juez natural” no puede confundirse con la elección del juez deseado.

