Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 30 de diciembre

Con fuerte demanda, el dólar enfrenta su última jornada antes del debut de las nuevas bandas cambiarias

Este martes es la última jornada de operaciones antes de la implementación del nuevo esquema de bandas cambiarias. El lunes, la demanda de dólar se intensificó en el mercado formal, como viene sucediendo los últimos días presionando el tipo de cambio mayorista. A partir del viernes 2 de febrero, el techo y el piso de la banda comenzarán a ajustarse en función de la inflación, un cambio que introduce mayor flexibilidad al esquema vigente y es un paso que sigue de cerca el mercado, debido a que esta modificación podría mejorar la posibilidad del BCRA de acumular reservas.

El dólar oficial avanzó el lunes 4,50 pesos o 0,3%, hasta $1.457 para la venta, el valor más alto desde el 3 de noviembre. Aun así, en lo que va de diciembre el mayorista muestra una suba acotada de 5,50 pesos o 0,4%, reflejando que la presión se concentró en las últimas ruedas.

