30 de diciembre 2025 - 08:34

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 30 de diciembre

A cuánto operan los bonos y las acciones este martes.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.477,22 para la venta. El dólar blue, por su parte, cotizó a $1.540 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El lunes, los mercados financieros reaccionaron con optimismo por la aprobación del Presupuesto 2026 que sucedió el pasado viernes a última hora. Los bonos cerraron en alza, pero las acciones anotaron mayoría de bajas tanto en la bolsa local como en Wall Street.

Este martes, el foco estará en Wall Street en donde se esperan las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Este informe permitirá conocer el debate interno del banco central estadounidense en materia de tasas de interés. En el panorama local, se trata de la última jornada hábil antes del cambio de esquema monetario y la última rueda del año.

Live Blog Post

Con fuerte demanda, el dólar enfrenta su última jornada antes del debut de las nuevas bandas cambiarias

Este martes es la última jornada de operaciones antes de la implementación del nuevo esquema de bandas cambiarias. El lunes, la demanda de dólar se intensificó en el mercado formal, como viene sucediendo los últimos días presionando el tipo de cambio mayorista. A partir del viernes 2 de febrero, el techo y el piso de la banda comenzarán a ajustarse en función de la inflación, un cambio que introduce mayor flexibilidad al esquema vigente y es un paso que sigue de cerca el mercado, debido a que esta modificación podría mejorar la posibilidad del BCRA de acumular reservas.

El dólar oficial avanzó el lunes 4,50 pesos o 0,3%, hasta $1.457 para la venta, el valor más alto desde el 3 de noviembre. Aun así, en lo que va de diciembre el mayorista muestra una suba acotada de 5,50 pesos o 0,4%, reflejando que la presión se concentró en las últimas ruedas.

Lee la nota completa

Live Blog Post

El BCRA anticipó que la flexibilización del cepo para empresas dependerá del acceso a los mercados globales de deuda

caputo bausili dolares.jpg
El esquema cambiario no resiste la demanda de dólares, por lo menos, en la previa electoral

El Banco Central (BCRA) publicó este lunes un informe con sus planes y objetivos para 2026. A los ya conocidos cambios en el esquema cambiario y el programa de acumulación de reservas, la autoridad monetaria agregó que la flexibilización del cepo para empresas dependerá en parte del nivel de acceso a los mercados internacionales de deuda.

"A fin de preservar las condiciones de estabilidad financiera, durante el próximo año el BCRA continuará calibrando su política macro- y micro-prudencial para adaptarla a las particularidades del contexto local, en línea con las mejores prácticas internacionales en la materia. En la medida que se observen progresos en el fortalecimiento del equilibrio en el mercado cambiario y un acceso fluido a mercados externos por parte del Tesoro, BCRA podrá considerar oportuno continuar flexibilizando las restricciones cambiarias que persisten sobre stocks de dividendos y pago de deudas comerciales previas al 2025", anticipó la entidad que conduce Santiago Bausili.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Deuda: Economía enfrenta un escenario de vencimientos en pesos muy desafiante al inicio del 2026

Por Carlos Lamiral

En el primer cuatrimestre hay obligaciones en moneda local por unos $87 billones, pero de ellos se estima que la mitad es intraestado. El Gobierno busca evitar una sobre oferta de pesos.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto opera este martes 30 de diciembre

El dólar oficial minorista cotiza a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.477,22 para la venta.

Lee la nota completa

Dejá tu comentario

