Ranking de las ciudades con más calor del país: cuáles son las 10 localidades con altas temperaturas, según el SMN

El organismo elaboró un listado total de 84 destinos considerando la primera hora del día. Cuenta con columnas de temperaturas descendentes, ascendentes y en las bases de la Antártida.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elaboró un ranking de temperaturas con las regiones más calurosas del país, a cuenta de este martes a primera hora. Entre las provincias más repetidas figuran Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vive los últimos días del 2025 con temperaturas de verano intensas y una máxima superior a los 35 grados. Para este martes el SMN emitió alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos para 11 provincias. A la par, señaló una gran tormenta para fin de año y una lista de las regiones más calurosas.

Las ciudades más calurosas de la Argentina En su página web oficial, el organismo señaló un listado total de 84 destinos en el que diagramó columnas de temperaturas descendentes, ascendentes y en las bases de la Antártida a cuenta de las 8 de mañana de este martes.

Las regiones más calurosas figuran en el apartado de temperaturas descendentes, comenzando desde las máximas más altas a las más bajas. La franja contabiliza desde los 28 a los 9 grados e incluye además la sensación térmica de estas máximas y el porcentaje de humedad.

El organismo contabilizó entre los primeros diez puntos del país, los siguientes:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T -28ºC/ ST 28ºC);

(T -28ºC/ ST 28ºC); La Plata, Buenos Aires (T - 27.9ºC /ST 31.3 ºC);

(T - 27.9ºC /ST 31.3 ºC); Santa Rosa, La Pampa (T - 27.2ºC/ ST 27.2 ºC);

La Pampa (T - 27.2ºC/ ST 27.2 ºC); Morón, Buenos Aires (T 26.9ºC/ ST 27.3 ºC);

Buenos Aires (T 26.9ºC/ ST 27.3 ºC); General Pico, La Pampa (T 26.9ºC/ ST 26.6 ºC);

La Pampa (T 26.9ºC/ ST 26.6 ºC); Paraná, Entre Ríos (T 26.6ºC/ ST 28.9 ºC);

Entre Ríos (T 26.6ºC/ ST 28.9 ºC); Gualeguaychú, Entre Ríos (T 26.6ºC/ ST 27.9ºC);

Entre Ríos (T 26.6ºC/ ST 27.9ºC); Río Cuarto , Córdoba (T 26.3ºC/ ST 27 ºC)

, Córdoba (T 26.3ºC/ ST 27 ºC) Reconquista , Santa Fe (T 26.2ºC/ ST 28.5ºC);

lluvia calor Las regiones más calurosas figuran en el apartado de temperaturas descendentes, desde las máximas más altas a las más bajas. Dónde refugiarse del calor agobiante: guía de los centros climatizados en la Ciudad El Servicio Meteorológico Nacional( SMN) estableció que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en el nivel naranja por las altas temperaturas y que, podrían resultar peligrosas para niños pequeños, adultos mayores a 65 años y personas con enfermedades crónicas. Debido a esto, el Gobierno porteño dispuso 82 refugios climáticos abiertos al público, donde los vecinos y visitantes pueden protegerse y descansar. Los refugios que brinda el Gobierno porteño por las altas temperaturas son, por ejemplo, la Usina del Arte, el Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373). Estos lugares se instalan en escuelas, bibliotecas y centros culturales con aire acondicionado o que naturalmente presentan temperaturas más confortables que en el exterior. También hay refugios al aire libre que tienen sombra y grandes sectores verdes, como el Jardín Botánico Carlos Thays (Av. Santa Fe 3951) o el Ecoparque (Av. Sarmiento 2601). Aquí, todos los refugios que se pueden encontrar en CABA.