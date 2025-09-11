Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 11 de septiembre

El dólar oficial sigue en el centro de las miradas, luego de acumular otra leve alza este miércoles. Así, este jueves empieza la jornada a poco menos de $50 del techo de la banda.

El Gobierno obtuvo cierto alivio en su cruzada para contener el tipo de cambio antes de las elecciones: en la primera licitación de deuda en pesos tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Economía logró renovar el 91% de los $7,2 billones que vencían esta semana y pudo colocar a tasas algo más bajas, aunque todavía muy superiores a las proyecciones de inflación.

Luego del repunte de la última rueda, el mercado volverá a medir el pulso de los bonos soberanos y las acciones de empresas locales que cotizan tanto en la bolsa local como en Wall Street, a través de sus ADRs.

Live Blog Post Con el nuevo salto, el dólar oficial recortó el atraso acumulado en la era Milei: ¿en qué nivel histórico quedó? El tipo de cambio alcanzó su nivel más alto desde marzo de 2024. Los economistas debaten sobre si este nivel está bien para la economía argentina o si se necesita una mayor corrección. Por Santiago Reina

Live Blog Post El riesgo país arriba de los 1.000 puntos: qué razones hay detrás de la suba y cuáles son las consecuencias En medio de un año electoral y con comicios desdoblados, la incertidumbre es uno de los principales "drivers" para el incremento del indicador de deuda internacional, junto con la falta de acumulación de reservas del BCRA. Por Erika Cabrera