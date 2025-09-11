SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
11 de septiembre 2025 - 08:01

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 11 de septiembre

Las cotizaciones del dólar y todas las novedades del mercado, minuto a minuto.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial sigue en el centro de las miradas, luego de acumular otra leve alza este miércoles. Así, este jueves empieza la jornada a poco menos de $50 del techo de la banda.

El Gobierno obtuvo cierto alivio en su cruzada para contener el tipo de cambio antes de las elecciones: en la primera licitación de deuda en pesos tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Economía logró renovar el 91% de los $7,2 billones que vencían esta semana y pudo colocar a tasas algo más bajas, aunque todavía muy superiores a las proyecciones de inflación.

Luego del repunte de la última rueda, el mercado volverá a medir el pulso de los bonos soberanos y las acciones de empresas locales que cotizan tanto en la bolsa local como en Wall Street, a través de sus ADRs.

Live Blog Post

Con el nuevo salto, el dólar oficial recortó el atraso acumulado en la era Milei: ¿en qué nivel histórico quedó?

El tipo de cambio alcanzó su nivel más alto desde marzo de 2024. Los economistas debaten sobre si este nivel está bien para la economía argentina o si se necesita una mayor corrección.

Por Santiago Reina

Live Blog Post

El riesgo país arriba de los 1.000 puntos: qué razones hay detrás de la suba y cuáles son las consecuencias

En medio de un año electoral y con comicios desdoblados, la incertidumbre es uno de los principales "drivers" para el incremento del indicador de deuda internacional, junto con la falta de acumulación de reservas del BCRA.

Por Erika Cabrera

Live Blog Post

Alivio para el Gobierno: Economía redujo las tasas y logró renovar más del 90% de los vencimientos

En un llamado donde se buscaban renovar $7,2 billones, logró colocar $6,6 billones aunque a un costo inferior al del último llamado. Todo en medio de una de las semanas financieras más complicadas desde que comenzó el gobierno de Javier Milei.

Por Carlos Lamiral.

Live Blog Post

La inflación de agosto se mantuvo en el 1,9%, por debajo de la expectativa del mercado: llegó a 19,5% en 2025

El IPC se ubicó por debajo de la expectativa del mercado, que estimaba que la inflación se iba a acelerar al 2,1%. Sin embargo, la Núcleo se aceleró 0,5 puntos al 2%, mientras que la interanual es la más baja desde julio de 2018.

Por Erika Cabrera.

