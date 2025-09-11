Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 11 de septiembre

El dólar oficial sigue en el centro de las miradas, luego de acumular otra leve alza este miércoles. Así, este jueves empieza la jornada a poco menos de $50 del techo de la banda.
Con el nuevo salto, el dólar oficial recortó el atraso acumulado en la era Milei: ¿en qué nivel histórico quedó?
El tipo de cambio alcanzó su nivel más alto desde marzo de 2024. Los economistas debaten sobre si este nivel está bien para la economía argentina o si se necesita una mayor corrección.
Por Santiago Reina
