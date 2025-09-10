Inversiones paradas y financiamiento cero: qué esperan las empresas después de la derrota de Javier Milei en PBA Por Andrés Lerner







Se profundiza el riesgo de una recesión extendida. En la industria dicen que el plan del Gobierno "colapsó", los supermercados hablan de "la paz de los cementerios" y las inversiones se frenan hasta en Vaca Muerta.

“Nadie vende nada”; esa es la conclusión que acercó a Ámbito uno de los industriales más importantes del país con respecto a la temperatura de la actividad. El duro golpe que recibió el gobierno de Javier Milei en las elecciones bonaerenses complica aún más el escenario de la economía real. Más firmas entran en cesación de pagos, se multiplican los despidos y en el sector energético ya hablan de un parate en las inversiones y se resienten las cadenas de pagos.

La derrota por más de 13 puntos de La Libertad Avanza en el distrito con más electores del país no estaba en los cálculos de nadie. Con el resultado puesto, el mercado redefine sus opciones y los empresarios postergan decisiones en un panorama plagado de incertidumbres, tanto en lo político como en lo económico y financiero. Para Tomás Rozemberg, CEO de Contexto Investments, como las dos variables que hay que mirar de cara a octubre no tuvieron grandes sobresaltos -la tasa no subió y el tipo de cambio se desplazó poco más de un 3%-, el Gobierno sostendrá su plan al menos hasta las elecciones.

El impacto más fuerte es en la economía real. Se trata de la profundización de un parate que ya se venía percibiendo desde que, ante el riesgo de un salto en el tipo de cambio, Luis Caputo y su equipo decidieron endurecer el apretón monetario con tasas de interés prohibitivas y los encajes bancarios más altos en al menos tres décadas.

La parálisis en el sector financiero es tal que este martes un banco con alto despliegue territorial otorgó literalmente un solo crédito personal entre todas las sucursales del Área Metropolitana de Buenos Aires, según confesó un alto directivo a este medio. Con matices, el resto de las entidades coinciden en que el financiamiento está congelado casi por completo.

Se frenan las inversiones y hay riesgo de una recesión extendida El riesgo de una recesión extendida crece. En las grandes cadenas de supermercados dicen que transitan “la paz de los cementerios”. Por ahora no hay guerra con sus proveedores. No llegaron listas de precios que den cuenta del último salto del dólar. Eso sucede porque “no hay plata”, aseguran. Hace meses que no hay repunte en los índices del consumo masivo.

Los grupos de Whatsapp de los industriales están plagados de mensajes que hablan de despidos, suspensiones y cierre de fábricas. La falta de financiamiento apresura esas medidas. “Se les rompió el modelo”, sintetizó un ex directivo de la Unión Industrial Argentina. El impacto del golpazo electoral llegó a la joya, llegó a Vaca Muerta. En el sector energético anticipan que “ahora vamos a entrar en un cono de sombras” y que las inversiones que se presumían entrarán en un compás de espera. “Conseguir financiamiento en el exterior va a ser muy difícil con el riesgo país en torno a los 1.000 puntos”, dijo el Presidente de una compañía. La conclusión que sacó el experimentado hombre del sector es que Vaca Muerta se va a seguir demorando y que “seguramente vamos a perder otros dos años devorados por la incertidumbre”, en referencia a que las decisiones de negocio se van a demorar. “En 2027, veremos”, se lamentó. Un test clave Para Emmanuel Álvarez Agis, la opinión del mercado se conocerá no solo en el mercado de cambios, sino en la licitación de deuda del Tesoro, que enfrenta vencimientos con el sector privado por $7,5 billones. Para el economista de PxQ, “el Gobierno parece decidido a transitar las próximas siete semanas hasta la elección nacional a fuerza de venta de reservas en el techo de la banda, altas tasas de interés y, tal vez, más subas de encajes para asegurar las finanzas del fisco”. Por último, consideró que “el rumor de un pedido de activación de la línea especial para estabilización de monedas del tesoro de los Estados Unidos es evidencia de ello”.