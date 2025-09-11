Presupuesto 2026: Javier Milei no concurrirá al Congreso y grabará la cadena nacional desde Casa Rosada Por Cecilia Camarano







En un momento de extrema tensión en su vínculo con los legisladores, el Presidente filmará el mensaje desde la casa de Gobierno.

El presidente Javier Milei no concurrirá a la presentación del Presupuesto 2026 al Congreso. Presidencia

El presidente Javier Milei hablará el próximo lunes por cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026. Sin embargo, según pudo confirmar Ámbito el mandatario no asistirá al Congreso, sino que grabará el mensaje desde Casa Rosada ese mismo día a las 17. La decisión del Ejecutivo de no presentarse ante los legisladores se toma luego de una fuerte derrota electoral y en un momento de extrema tensión en el vínculo con los diputados y senadores, corroído por los vetos a varias de las leyes aprobadas en el recinto.

En medio de cambios en la estrategia política, el Gobierno definió presentar el Presupuesto 2026 en la fecha límite que establece el marco legal, es decir el 15 de septiembre. La noticia llega en medio del establecimiento de distintas mesas políticas para abrir el diálogo con gobernadores y otros sectores de la política tras la derrota en territorio bonaerense.

Luego de los resultados en los comicios bonaerenses, el Gobierno definió reflotar una "mesa de política nacional", amplió su mesa de campaña bonaerense y restituyó el carácter ministerial a Interior, poniendo a su frente a Lisandro Catalán. Si bien en un principio Javier Milei suspendió su agenda internacional para abocarse a la política interna -tenía previsto viajar a España este viernes-, según pudo corroborar este medio el mandatario retomará sus vuelos internacionales el martes, con destino a Paraguay.

