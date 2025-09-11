SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
11 de septiembre 2025 - 08:43

Presupuesto 2026: Javier Milei no concurrirá al Congreso y grabará la cadena nacional desde Casa Rosada

ámbito.com | Cecilia Camarano
Por Cecilia Camarano

En un momento de extrema tensión en su vínculo con los legisladores, el Presidente filmará el mensaje desde la casa de Gobierno.

El presidente Javier Milei no concurrirá a la presentación del Presupuesto 2026 al Congreso.

El presidente Javier Milei no concurrirá a la presentación del Presupuesto 2026 al Congreso.

Presidencia

El presidente Javier Milei hablará el próximo lunes por cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026. Sin embargo, según pudo confirmar Ámbito el mandatario no asistirá al Congreso, sino que grabará el mensaje desde Casa Rosada ese mismo día a las 17. La decisión del Ejecutivo de no presentarse ante los legisladores se toma luego de una fuerte derrota electoral y en un momento de extrema tensión en el vínculo con los diputados y senadores, corroído por los vetos a varias de las leyes aprobadas en el recinto.

Informate más
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1965777602091872582?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1965777602091872582%7Ctwgr%5Eac6b936397430f62a1b27680120a48e3a7dee554%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fjavier-milei-presentara-el-presupuesto-2026-el-lunes-cadena-nacional-n6188750&partner=&hide_thread=false

Luego de los resultados en los comicios bonaerenses, el Gobierno definió reflotar una "mesa de política nacional", amplió su mesa de campaña bonaerense y restituyó el carácter ministerial a Interior, poniendo a su frente a Lisandro Catalán. Si bien en un principio Javier Milei suspendió su agenda internacional para abocarse a la política interna -tenía previsto viajar a España este viernes-, según pudo corroborar este medio el mandatario retomará sus vuelos internacionales el martes, con destino a Paraguay.

Noticia en desarrollo.-

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias