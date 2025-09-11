El dólar blue cotizó a $1.365 para la compra y a $1.385 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el oficial se ubicó en terreno negativo.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 11 de septiembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Mercados: subió el dólar oficial, pero cayeron los financieros y treparon fuerte acciones y bonos
El dólar blue se mantiene en máximos desde agosto del 2024 pero la brecha con el oficial es negativa
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 11 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $7 hasta los a $1.423,50.
Valor del MEP hoy, jueves 11 de septiembre
El dólar MEP cae a $1.426,09 y la brecha contra el mayorista es de 0,2%.
Valor del dólar CCL hoy, jueves 11 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) pierde terreno y opera a $1.435,32, por lo cual la brecha es de 0,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 11 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.865,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 11 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.421,48, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 11 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.875, según Binance.
