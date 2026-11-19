El dólar oficial cotiza a $1.559,50 para la venta en el segmento mayorista este lunes 16 de noviembre, mientras el dólar blue escala hasta los $1.630, el MEP supera los $1.600 y el CCL perfora los $1.700.

El mal clima financiero internacional y la cautela política local presionaron sobre las acciones. Los ADRs se hundieron hasta 7%, aunque el riesgo país logró bajar de los 850 puntos.

Este jueves, se conocerá el Intercambio Comercial Argentina (ICA) de octubre, también se difundirá la encuesta de tendencia de negocios de los supermercados y autoservicios mayoristas de expectativas noviembre a enero de 2027, y; por último, se informará la encuesta de tendencias de negocios de la industria manufacturera.