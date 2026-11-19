El dólar oficial cotiza a $1.559,50 para la venta en el segmento mayorista este lunes 16 de noviembre, mientras el dólar blue escala hasta los $1.630, el MEP supera los $1.600 y el CCL perfora los $1.700.
Las exportaciones de Corea del Sur superan por primera vez el billón de dólares, impulsadas por la IA
El país asiático se suma a EEUU, China y Alemania en exportaciones anuales superiores al billón de dólares. La demanda de semiconductores y computadoras, ligada a la inversión en IA, motorizaron el incremento exportador.