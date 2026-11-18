En el último bimestre se fueron de los mercados emergentes más de 60.000 millones de dólares. Los expertos advierten que la confianza en la IA se resquebraja, y así sufren los mercados asiáticos, además de Wall Street. Para los emergentes es clave que la tasa a 10 años en EEUU sea inferior al 5,3% y que el petróleo no se dispare.

En lo que fue un anticipo de lo que se venía por delante, en octubre, y por segundo mes consecutivo, los flujos de cartera hacia los mercados emergentes registraron importantes salidas de capital por casi 40.000 millones de dólares, acumulando en el quinto bimestre del año un flujo negativo de más de 60.000 millones de dólares . No hay que soslayar que el mes pasado se registró una significativa rotación de carteras de acciones vinculadas con la IA hacia bonos, mientras escalaban las preocupaciones sobre los planes de gasto de capital de las tecnológicas, sobre todo, relacionadas con el boom de la IA.

Según el monitoreo del Institute of International Finance (IIF) el mes pasado los inversores internacionales vendieron activos emergentes por 33.800 millones de dólares, se trata de la mayor salida de capitales globales desde marzo pasado, “debido a las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en Inteligencia Artificial (IA) y a la toma de beneficios tras las grandes ganancias que afectaron a las acciones del norte de Asia” , explican los economistas de la entidad. Vale recordar que en setiembre pasado se fueron 19.300 millones de dólares y en octubre del año pasado hubo entradas de capitales por 27.400 millones de dólares.

Las salidas de capital en renta variable alcanzaron los 31.700 millones de dólares, lideradas por los mercados emergentes de Asia con 28.300 millones de dólares, en medio de una venta récord de acciones taiwanesas por parte de inversores extranjeros.

Por su parte, la deuda de los mercados emergentes, excluyendo China, atrajo 7.200 millones de dólares y compensó la mayor parte de las salidas de deuda china de 9.300 millones de dólares.

En cuanto a América Latina se registraron salidas de capital por 1.700 millones de dólares en octubre, tras haber recibido entradas por 5.400 millones de dólares en septiembre; esto incluyó salidas de 1.300 millones de dólares en deuda y 300 millones de dólares en acciones, en un contexto marcado por fuertes oscilaciones a lo largo del mes debido a las elecciones presidenciales en Brasil.

De cara al futuro, el IIF considera que los mercados dan por sentado las subas de tasas de la Reserva Federal (FED) y el Banco de Japón (BOJ) en diciembre, y con las dudas sobre la rentabilidad de la IA, el barril Brent por encima de los 100 dólares y el riesgo fiscal en Brasil, la vara para el regreso de las entradas de capital en los mercados emergentes sigue estando alto.

Fuga accionaria

Las acciones representaron la casi totalidad del flujo negativo total, con una salida de 31.700 millones de dólares, mientras que los flujos de deuda se mantuvieron cerca del equilibrio, con una salida de 2.100 millones de dólares. Vale señalar que estas salidas se produjeron en un contexto de descenso de los rendimientos en EEUU y un dólar relativamente estable, lo que se interpreta como una señal de que el apetito por el riesgo en el mercado bursátil y los choques específicos de cada país fueron las principales fuentes de presión durante octubre.

Todas las regiones registraron salidas: 28.700 millones de dólares en los mercados emergentes de Asia, 2.300 millones en los de Europa, 1.700 millones en América Latina y 1.200 millones en la región MENA (Medio Oriente y el Norte de África).

De acuerdo a datos diarios preliminares, las salidas registradas entre el 1 de octubre y el 3 de noviembre ascendieron a unos 42.000 millones de dólares. “Esta cifra, en términos nominales, ya supera la registrada durante los 90 días posteriores al inicio de la crisis financiera mundial, al episodio de volatilidad de 2013 conocido como 'taper tantrum' o a la crisis de confianza relacionada con China en 2015”, recuerda el IIF. Entre los episodios de tensión monitorizados, solo el choque provocado por la Covid-19 en 2020 y el choque derivado del conflicto con Irán en marzo de 2026 generaron salidas mayores, cercanas a los 100.000 millones de dólares en cada caso.

Como referencia de la dimensión de la retirada general, en lo que va de año, los flujos acumulados ascienden a 135.900 millones de dólares frente a los 254.000 millones registrados en el mismo periodo del año pasado.

Para el visualizar el castigo que sufrieron los emergentes, sobre todo, en el último tramo del mes pasado, vale señalar que las acciones de los emergentes registraron caídas superiores a las del S&P 500 y el Nasdaq 100: el índice MSCI EM retrocedió más de 8% (su peor mes desde marzo), mientras que su sector de tecnología de la información cayó un 12,4%, el KOSPI (Corea) descendió un 16,2% y el TAIEX (Taiwán) un 5,7%, tras haber acumulado ganancias del 62% y el 66%, respectivamente, durante los primeros nueve meses del año.

Imagen creada con IA

Cuidado con la IA

Con respecto a la oleada de colocaciones de deuda de la IA, hasta ahora, los mercados de bonos han absorbido dicha oferta sin que se haya producido un reajuste persistente en la valoración del riesgo de los emisores. No obstante, los compromisos fuera de balance (como los arrendamientos de centros de datos y los acuerdos de compra de chips) sugieren que las cifras de deuda declaradas podrían subestimar el total de las obligaciones. Por ello, el IIF da cuenta que las autoridades económicas también han advertido que el auge de la inversión en IA se financia cada vez más mediante deuda, y que una decepción respecto a los rendimientos esperados podría derivar en una corrección significativa. Por consiguiente, “una caída más pronunciada en las valoraciones del sector de la IA podría afectar tanto a los mercados de crédito como a los precios de la renta variable; en este escenario, los mercados emergentes quedarían expuestos a través de los proveedores de hardware del norte de Asia, responsables de gran parte del despliegue de infraestructura física”, explica la entidad.

Los bonos se defienden

Sin duda el descenso de los rendimientos en EEUU favoreció a la deuda soberana de los mercados emergentes denominada en divisas fuertes, que registró una rentabilidad del 1,4% en el mes; en cambio, la deuda pública denominada en moneda local perdió un 0,7% en términos de dólares, a medida que las divisas de los emergentes se debilitaban.

Los flujos de deuda en los mercados emergentes fueron negativos en 2.100 millones de dólares en octubre, frente a las entradas netas de 18.600 millones de dólares registrados un año atrás. Esta cifra agregada refleja salidas de capital por valor de 9.300 millones de dólares de la deuda china (la mayor cifra desde mayo), mientras que la deuda de los mercados emergentes (excluyendo a China) recibió entradas por 7.200 millones de dólares, a pesar de que los fondos especializados en bonos en divisas fuertes registraron salidas en cuatro de las cinco semanas del mes.

A nivel regional, América Latina registró salidas de 1.300 millones de dólares; Asia emergente, 400 millones de dólares (dado que las entradas en el resto de la región compensaron la mayor parte de las salidas de China); la región MENA 400 millones de dólares; y Europa emergente, 100 millones de dólares. Los mercados primarios permanecieron abiertos: el 26 de octubre, Colombia colocó una emisión de bonos en dólares por 5.200 millones de dólares, estructurada en tres tramos. En lo que va de año, los flujos de entrada en deuda ascienden a 263.300 millones de dólares, frente a los 272.400 millones registrados un año antes; de esta cifra, 350.300 millones corresponden a deuda de mercados emergentes (excluida China), mientras que la deuda de China registra un flujo negativo de 86.900 millones de dólares.

Para cerrar el 2026

El IIF considera que las entradas en deuda de mercados emergentes (excluyendo a China) podrían continuar siempre que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantenga por debajo del máximo de 5,3% alcanzado a principios de octubre. “Las decisiones que adopten la FED y el BOJ en diciembre, junto con la evolución de los precios del petróleo, constituyen los principales riesgos para esta perspectiva, mientras que la recuperación de los flujos de capital hacia el norte de Asia dependerá de la rapidez con la que regrese la confianza de los inversores en el ciclo de inversión en IA, el cual impulsó gran parte de las ganancias registradas este año.