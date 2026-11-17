El titular del BCRA fue sobreseído tras ser investigado por operaciones con su exempleador. Los archivos revelan advertencias sobre su paso al Estado.

Santiago Bausili fue investigado por operaciones vinculadas con Deutsche Bank durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri.

El universo financiero vive un sismo desde hace 48 horas cuando se conoció la filtración de 15 millones de archivos originales del Deutsche Bank. En lo concerniente a la Argentina, todas las miradas se posaron sobre Santiago Bausili , quien fue empleado de la entidad entre 2007 y 2016.

En 2021, el actual presidente del Banco Central de la República Argentina fue investigado por seis casos de conflicto de intereses por su vínculo con el Deutsche Bank , durante el gobierno de Mauricio Macri, en los quecumplió diferentes funciones. En esa ocasión, luego de que el juez federal Sebastián Casanello lo procesara, fue sobreseído por la Cámara Federal .

El entonces director del área “Latin American DCM en Treasury Solutions” del mencionado banco fue acusado primero por la emisión y colocación de instrumentos públicos de deuda a Deutsche Bank. Precisamente, Bausili suscribió las notas SSF 13/2016 -fecha 3 de mayo de 2016- y 15/2016 -11 de mayo de 2016.

El segundo caso incluye comisiones en beneficio de su exempleador , entre otros. Según el documento RESOL-2017-5-APN-MF, se dispuso la emisión de bonos denominados “bonos internacionales de la República Argentina en dólares estadounidenses” y designó para la colocación de esos instrumentos, entre otras entidades bancarias, al Deutsche Bank.

Esta vez, Bausili suscribió dos notas y una providencia; la primera nota NO-2017-00849644-APN-SECF#MF, de fecha 19 de enero de 2017, al Gerente General del Banco Central de la República Argentina para que dé su opinión sobre el impacto de la constitución de deuda pública externa en la balanza de pagos; la segunda nota NO-2017-00978115-APN-SECF#MF, de fecha 23 de enero de 2017, al Procurador del Tesoro de la Nación solicitando su intervención en relación con el proyecto de resolución por el que se propiciaba disponer la emisión de bonos internacionales, a fin de que formulen las opiniones legales para los “Colocadores Conjuntos”; y, por último, la providencia PV-2017-01085935-APN-SECF#MF, de fecha 25 de enero de 2017, mediante la cual Bausili prestó conformidad al proyecto de resolución registrada como IF-2017-00959050-APN-DGYME#MH, que disponía, entre otras cosas, la emisión de esos instrumentos públicos y la designación del Deutsche Bank y otras entidades bancarias como “colocadores conjuntos”.

Estas designaciones otorgaron a los bancos intervinientes una comisión de entre el 0,12% y el 0,18% sobre el monto total de los títulos públicos colocados en el mercado internacional.

Documentos internos de Deutsche Bank advirtieron sobre un posible conflicto de intereses por el paso de Bausili al Estado.

El tercer caso está relacionado con el pago al Deutsche Bank por servicios de agente fiscal, registro y pago. En esta oportunidad, Bausili intervino mediante el dictado de la providencia PV-2017-01569141-APN-SECF#MF, el 3 de febrero de 2017. Por medio de ella, solicitó el pago de la factura recibida el 18 de enero de 2017 al Deustche Bank. El cuarto caso es exactamente igual solo que sobre otro tipo de bonos.

El quinto caso es similar solo que esta vez le pagó comisiones de u$s4.000 y u$s24.000 al Deutsche Bank en concepto de comisión de administración como agente de registros de los “Bonos de la República Argentina de margen ajustable con vencimiento el 30 de noviembre de 2002.

Finalmente, el sexto caso está marcado por su participación en numerosas reuniones que mantuvieron funcionarios del gobierno de Macri con representantes del Deutsche Bank, con la participación activa de Bausili. En total, se contabilizaron cinco reuniones. A pesar de los diferentes datos aportados, la Cámara Federal, por mayoría, revocó el procesamiento del actual titular del BCRA.

Los documentos internos de Deutsche Bank

Durante el gobierno de Javier Milei, el Deutsche Bank fue una de las entidades con las que la Argentina cerró un préstamo de u$s3.000 millones. Deutsche Bank aportó u$s680 millones.

Ahora, la filtración mundial conocida como Inside Deutsche Bank, por medio del matutino La Nación en lo que respecta a la Argentina, reveló que la entidad financiera subrayó en documentos internos y confidenciales las dificultades que provocaría la participación de Bausili en el gobierno de Macri. De acuerdo con lo revelado, aparece una anotación que podría abrir diferentes caminos a seguir por la justicia: “Un antiguo empleado recibió una bonificación diferida de DB mientras era empleado de RoA (República Argentina), lo que presenta un posible conflicto de intereses”.