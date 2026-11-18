La autoridad monetaria adquirió apenas u$s11 millones, frente a los u$s74 millones del martes, mientras las reservas retrocedieron u$s190 millones por el impacto de la caída del oro. En paralelo, el dólar mayorista acumuló tres subas consecutivas y alcanzó nuevos máximos históricos nominales.

El BCRA redujo las compras de dólares a u$s11 millones y las reservas cayeron u$s190 millones, afectadas por el desplome del oro, mientras el mayorista alcanzó nuevos máximos históricos.

El Banco Central (BCRA) desaceleró fuerte este miércoles el ritmo de compras de dólares en el mercado oficial de cambios , al adquirir apenas u$s11 millones, frente a los u$s74 millones registrados durante la jornada anterior. En paralelo, las reservas internacionales brutas disminuyeron u$s190 millones , hasta los u$s49.551 millones, afectadas principalmente por una fuerte caída en la cotización del oro.

La menor intervención se produjo en un mercado que volvió a registrar escasa actividad y una demanda de divisas más firme. En el segmento de contado se negociaron u$s356,7 millones, prácticamente el mismo volumen que el martes, mientras que las compras del Central representaron apenas el 3% del total operado , frente al 20% de la rueda anterior.

La diferencia refleja una reducción del excedente de oferta disponible para la autoridad monetaria, en una jornada en la que los pedidos de cobertura y los pagos al exterior sostuvieron la presión sobre el tipo de cambio. Pese a ello, el BCRA mantuvo su presencia compradora y elevó a u$s341 millones el saldo positivo acumulado durante noviembre , mientras que las adquisiciones de 2026 alcanzaron los u$s16.309 millones.

Sin embargo, el ritmo de acumulación continúa siendo inferior al del mes pasado. El promedio diario de compras de noviembre se ubicó en u$s34 millones, frente a los u$s66 millones de octubre, aunque todavía supera los u$s22 millones registrados durante septiembre.

Por otra parte, la caída de las reservas respondió principalmente al retroceso de 3,50% del oro , que generó un impacto negativo estimado en u$s250 millones sobre los activos del Central. Esa pérdida superó la disminución total del stock, lo que indica que otros movimientos del balance compensaron parcialmente el efecto desfavorable de la valuación del metal.

El contexto internacional tampoco resultó favorable. El índice dólar avanzó 0,28%, mientras que el euro perdió 0,30% y la libra se depreció 0,50%. Así, la evolución de las reservas volvió a mostrar que las compras oficiales no se traducen necesariamente en un aumento equivalente del stock bruto, cuya trayectoria también depende de las cotizaciones internacionales y los movimientos financieros.

El dólar alcanzó nuevos máximos y los futuros reflejaron una mayor demanda de cobertura

La desaceleración de las compras coincidió con la tercera suba consecutiva del dólar mayorista, que volvió a alcanzar máximos históricos nominales en una jornada dominada por la demanda de cobertura y las necesidades de pagos al exterior. En los primeros tres días de la semana, el tipo de cambio acumuló un incremento de $16, frente a la caída de $2 registrada durante la semana corta anterior.

La presión se manifestó desde las primeras operaciones, cuando el mayorista encontró un mínimo de $1.556, ya $4 por encima del cierre previo. La demanda continuó impulsando la cotización hasta alcanzar un máximo de $1.560 durante la mañana, mientras que una recuperación parcial de la oferta apenas permitió moderar los precios hacia el final de la rueda.

El movimiento se produjo con un volumen de contado de u$s356,7 millones, mientras que en el mercado de futuros se negociaron u$s1.529 millones, más de cuatro veces la actividad del segmento oficial. La curva avanzó 0,34% en promedio, con subas de 0,13% para noviembre, 0,28% para diciembre y enero de 2027, y un incremento de 0,67% para junio del próximo año.

La mayor actividad en futuros refleja la importancia que adquirió la demanda de cobertura ante la recuperación del dólar. Según operadores del mercado, la estrategia oficial de intervenir en contratos futuros y en los segmentos financieros habría contribuido a moderar la presión sobre las cotizaciones, aunque no se dispone de información confirmada que permita cuantificar esas operaciones.

En paralelo, las tasas de interés en pesos mostraron movimientos dispares. La TAMAR retrocedió de 24,13% a 24% nominal anual, mientras que la BADLAR avanzó de 22,69% a 23,25%. Estas variaciones mantienen bajo observación la relación entre los rendimientos de las colocaciones en moneda local y las expectativas de depreciación, especialmente después de tres jornadas consecutivas de aumentos del mayorista.

A esto se suman las necesidades financieras del Tesoro y el costo de financiamiento asociado al riesgo país, que pueden condicionar la disponibilidad futura de dólares. Por eso, aunque el BCRA consiguió mantener las adquisiciones en un mercado de menor actividad, la caída de las reservas y la aceleración del mayorista muestran que la acumulación de divisas sigue dependiendo de un equilibrio entre los ingresos comerciales y financieros, la demanda privada y la política de intervención oficial.