El tipo de cambio mayorista cerró en $1.552 y acumuló un avance de apenas 6,7% en lo que va del año, frente a una inflación de 26,3% hasta octubre. Mientras tanto, el BCRA aceleró las compras de divisas y los dólares financieros volvieron a subir.

El dólar oficial alcanzó un nuevo máximo nominal el martes 17 de noviembre, en una jornada marcada por el bajo volumen de operaciones y una mayor intervención compradora del Banco Central (BCRA). Sin embargo, pese a las recientes subas, el tipo de cambio continúa avanzando a un ritmo considerablemente inferior al de la inflación acumulada durante 2026.

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El dólar mayorista aumentó $1 y cerró en $1.552 , mientras que el minorista se mantuvo estable en $1.575 para la venta en el Banco Nación. En las primeras dos ruedas de la semana, la cotización mayorista acumuló una suba de $8,50, después de haber registrado una variación prácticamente nula durante el mismo período de la semana anterior.

En lo que va de noviembre, el tipo de cambio mayorista avanzó $18, equivalente al 1,2%. No obstante, desde comienzos de 2026 acumula un incremento de apenas 6,7%, frente a una inflación de 26,3% hasta octubre , lo que refleja una apreciación real del peso frente al dólar.

La cotización oficial permanece, además, lejos del límite superior del esquema de bandas cambiarias. Con un techo establecido en $1.972,96 para la jornada, el mayorista se ubicó $420,96 por debajo de ese nivel, una distancia equivalente al 27,1% de su cotización actual.

En el segmento informal, el dólar blue avanzó $5 y cerró en $1.605 , un nuevo máximo nominal. De esta manera, la brecha respecto del mayorista se ubicó en torno al 3,4%.

En lo que va de noviembre, el tipo de cambio mayorista avanzó $18, equivalente al 1,2%

Los dólares financieros también registraron incrementos. El dólar MEP subió 1%, hasta $1.600,51, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanzó 0,28% y terminó en $1.691,09. Este último mantuvo una diferencia del 8,96% respecto del tipo de cambio mayorista.

La demanda de cobertura se extendió al mercado de futuros, donde se negociaron u$s1.009 millones y los contratos registraron una suba promedio del 0,19%. Las posiciones de noviembre y diciembre avanzaron 0,19%, mientras que los contratos de enero y marzo de 2027 aumentaron 0,22% y 0,27%, respectivamente.

En paralelo, las tasas de interés en pesos mostraron movimientos mixtos. La TAMAR retrocedió del 24,31% al 24,13% nominal anual, mientras que la BADLAR aumentó del 22,44% al 22,69%. La evolución de los rendimientos en moneda local continúa siendo una variable relevante para las decisiones de cobertura cambiaria.

El BCRA aceleró las compras de dólares y las reservas se acercaron a los u$s50.000 millones

La autoridad monetaria aprovechó la mayor oferta de divisas para incrementar su participación en el mercado oficial. Durante la jornada, el BCRA compró u$s74 millones, más del doble de los u$s33 millones adquiridos el lunes, en una rueda en la que se negociaron apenas u$s361,4 millones.

De esta manera, las compras oficiales representaron cerca del 20% del volumen operado, frente a aproximadamente el 9% de la jornada anterior.

Con este resultado, el Central acumuló adquisiciones por u$s330 millones en noviembre, mientras que el saldo comprador de 2026 alcanzó los u$s16.298 millones.

En tanto, las reservas internacionales brutas aumentaron u$s277 millones y finalizaron en u$s49.741 millones, nuevamente cerca del umbral de los u$s50.000 millones, pese al retroceso de la cotización internacional del oro.

La evolución de la moneda brasileña aparece como otro de los factores que condicionan las expectativas cambiarias locales. El dólar en Brasil operó alrededor de los 5,78 reales, después de alcanzar un máximo intradiario de 5,80, su nivel más elevado desde abril de 2025.

La depreciación del real genera preocupación por sus posibles efectos sobre la competitividad argentina, dada la estrecha relación comercial entre ambos países.

En este contexto, el economista Gustavo Ber señaló que el dólar mayorista mantiene un desplazamiento gradual, en un escenario en el que el BCRA busca continuar acumulando divisas y podría encontrar margen para flexibilizar moderadamente las condiciones monetarias ante el incremento estacional de la demanda de pesos.

Sin embargo, advirtió que la autoridad monetaria mantendría una postura cautelosa para evitar sobresaltos en el mercado cambiario y en la inflación, especialmente porque la mayor demanda de moneda local suele revertirse durante los primeros meses del año.

Hacia adelante, los operadores seguirán de cerca la evolución de las compras del Banco Central, el comportamiento del real brasileño y los flujos de divisas provenientes de las exportaciones agrícolas y energéticas.

La proximidad de la cosecha fina y la mayor demanda estacional de pesos podrían contribuir a moderar las presiones cambiarias durante el cierre del año. No obstante, la dinámica de los dólares financieros y las expectativas de depreciación seguirán siendo determinantes para evaluar la estabilidad del mercado.