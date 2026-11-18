El dólar oficial cotiza a $1.551 para la venta en el segmento mayorista este lunes 16 de noviembre, mientras el dólar blue escaló hasta los $1.600 y el MEP se ubica a $1.584,29.
Bitcoin intenta estabilizarse, pero sigue bajo los u$s65.000 tras seis semanas consecutivas de pérdidas
La principal criptomoneda no logra superar los u$s65.000, presionada por las apuestas a una suba de tasas en diciembre, la caída de las tecnológicas y la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato. Los ETF spot acumulan tres semanas de retiros. El mercado espera las actas de la Fed.