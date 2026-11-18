El dólar oficial cotiza a $1.551 para la venta en el segmento mayorista este lunes 16 de noviembre, mientras el dólar blue escaló hasta los $1.600 y el MEP se ubica a $1.584,29.

El mal clima financiero internacional y la cautela política local presionan sobre las acciones y los bonos. En ese marco, el riesgo país se mantiene en los 840 puntos. En la jornada previa, los bonos soberanos en dólares retrocedieron y el Merval medido en dólares cayó un 5,5%, con bajas de hasta el 7,7% en las acciones bancarias.

Este martes, el INDEC publicará el índice de costo de la construcción (ICC) de octubre, y se conocerá el informe de Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM) del mismo mes.