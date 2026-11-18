Pese a que la crisis de la industria es generalizada en la mayoría de sus divisiones, un informe de la UBA dividió al sector en tres bloques, en función de su participación en el comercio exterior y su exposición al mercado interno, para reflejar las distintas realidades de cada uno de ellos.

La industria manufacturera es uno de los sectores, si no el principal, que más sufre las consecuencias del modelo económico implementado por el gobierno de Javier Milei. Si bien el derrumbe es generalizado a la mayoría de las divisiones industriales, un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dividió al sector en tres bloques, en función de su participación en el comercio exterior y su exposición al mercado interno, para reflejar las distintas realidades de cada uno de ellos.

Los últimos datos oficiales del INDEC arrojaron que, pese al tenue rebote de septiembre, el Índice de Producción Industrial (IPI) cerró el tercer trimestre del año con una variación negativa del 3,2% respecto de los tres meses previos. Con una perspectiva de más largo plazo, un informe de la consultora I+D señaló que la actividad viene cayendo de manera ininterrumpida desde el primer trimestre de 2025 y que se encuentra un 16,7% por debajo del máximo anotado en noviembre de 2017.

Las encuestas a empresarios del sector evidencian que la debilidad de la demanda interna es, por amplia diferencia, el factor que más limita la producción. Detrás le siguen problemáticas como la competencia de las importaciones o la incertidumbre económica general , mientras que I+D hizo énfasis en que, mientras el sector atraviesa un aumento sostenido de servicios como la energía y un encarecimiento de los costos en dólares por la apreciación cambiaria, los precios de los productos que venden lejos están de acompañar esos incrementos.

En ese marco, la industria está cerca de acumular dos años seguidos con pérdida constante de puestos de trabajo . Según la Secretaría de Trabajo, entre agosto de 2023 y agosto de 2026 se destruyeron casi 100.000 empleos.

Frente a este escenario, un trabajo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política ( IIEP ) de la UBA descompuso la realidad de la industria en tres bloques: aquellos que compiten con las importaciones, aquellos orientados al mercado interno pero con baja penetración de las compras externas y aquellos que exportan una porción considerable de su producción. Mientras los dos primeros sufrieron derrumbes del 19% y del 12,2%, respectivamente, entre 2022 y 2026, el tercero arrojó una mejora en su producción, pero de apenas 2,5%.

Las industrias expuestas a la apertura comercial son las más afectadas

Dentro de los competidores con las importaciones, las bajas se extendieron tanto a las ramas de químicos (-13%) como a las de metales (-15%), maquinaria y equipo (-36%) y otras manufacturas (-8%). "En 3 de cada 4 sectores que componen esta categoría, las importaciones aumentaron o cayeron menos que la producción local. Este patrón es consistente con una pérdida de participación de la producción nacional en el mercado interno", remarcó el IIEP.

El informe puso el foco en la dinámica de maquinaria y equipo, donde la inversión se hundió 15% interanual en el segundo trimestre de 2026, a la vez que las importaciones crecieron 33% en equipos eléctricos, 10% en maquinaria de uso general y 81% en maquinaria agrícola. En la misma línea, subrayó lo ocurrido en el segmento de químicos, donde un salto del 277% en las importaciones de agroquímicos entre 2022 y 2026 se combinó con un declive del 14% en la fabricación nacional.

En este grupo solo hubo un puñado de excepciones que mostraron un comportamiento distinto, como el caso del aluminio, donde hubo más producción y menos compras a otros países, por una normalización de la actividad del sector tras problemas derivados de la pandemia y el suministro eléctrico de Futaleufú durante 2021.

La deprimida demanda interna, el factor que más limita la producción

Al interior de los sectores orientados al mercado interno, el "rojo" entre los primeros nueve meses de 2022 y el mismo período de 2026 fue particularmente elevado en la rama de proveedores de la construcción (-22%). Esto tiene su correlato con la paralización de la obra pública, que generó que la construcción sea el sector más afectado durante el primer año de la gestión Milei.

"La mayor caída de los insumos podría explicarse, al menos parcialmente, por un cambio en la composición de la actividad, con bajas más intensas en aquellas obras más intensivas en insumos (como obras de edificación e infraestructura) y bajas menos profundas en las más intensivas en mano de obra (como mantenimiento y reparaciones)", detalló el informe en cuestión.

Paralelamente, la producción de alimentos con orientación al mercado interno experimentó un retroceso del 6% en los últimos cuatro años. Mientras la producción de panadería y pastas se mantuvo estable, las performances en fiambres y embutidos, azúcar y productos de confitería, y bebidas, fueron negativas.

Las industrias exportadoras logran eludir la dinámica general, pero con heterogeneidad

Los que sí tuvieron una buena actuación fueron los alimentos con inserción exportadora que, en su conjunto, tuvieron un alza del 4,4%. En este grupo se destacó la molienda de oleaginosas (+16%), que resultó beneficiada por una oferta abundante de materia prima producto de buenas cosechas en las campañas 2024/25 y 2025/26 y una mejora en el diferencial de precios del aceite respecto al poroto de soja. También hubo mejoras en preparaciones de frutas (+5%), productos lácteos (+3%) y molienda de cereales. En todos estos casos, las exportaciones fueron un motor que impulsó la actividad del sector", explicó el IIEP.

El relevamiento mostró dos casos en los cuales las mayores ventas al exterior de alimentos no se reflejaron en una mayor producción doméstica: carne vacuna, y yerba mate, té y café. En el caso de la carne argumentaron que la divergencia responde a que los productores redujeron la faena en la búsqueda de un mayor peso por animal y una futura recomposición del stock de vientres, lo cual sería positivo a largo plazo pero no a corto, a la vez que pudieron aumentar sus exportaciones, principalmente por el acceso a una mayor cuota en EEUU. Sobre los productos para infusiones, resaltaron que "la eliminación de precios mínimos de la materia prima a fines de 2023 redujo los costos de abastecimiento de la industria y favoreció una reorientación hacia la exportación, en un contexto de demanda interna débil".

Asimismo, en las industrias exportadoras que no forman parte del rubro alimenticio se verificó una caída promedio del 0,4%. Las cifras plasmaron que la mayor refinación de petróleo, por el efecto Vaca Muerta, y la mayor producción de farmacéuticos y tabaco fue contrarrestada por una fuerte contracción en los segmentos asociados a la industria automotriz y del cuero.

Respecto del segmento automotriz, el IIEP sostuvo que parte de la merma "podría ser un reflejo de la transición de modelos". En cuanto a la situación del cuero, expusieron que la eliminación de retenciones a los cueros sin procesar "favoreció la exportación directa de los frigoríficos de cueros en bruto y desincentivó la etapa de procesamiento industrial".

"Cuando la producción local pierde participación frente a las importaciones, la caída de la actividad y de los ingresos puede profundizar la debilidad del mercado interno, generando un círculo que refuerza el retroceso industrial. Mejorar competitividad resulta entonces fundamental, no solo para recuperar participación en el mercado interno en los sectores competidores de importaciones, sino también para generar nuevas oportunidades de exportación y contribuir a fortalecer el empleo y los ingresos, impulsando así la demanda doméstica. Sin embargo, la demanda interna también puede recibir impulso por otras vías, como una mejora de los salarios reales, condiciones crediticias más favorables o una expansión de la inversión en los sectores exportadores", concluyó el informe.