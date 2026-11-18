La Libertad Avanza busca evitar una interna propia, los mandatarios provinciales aliados reclaman margen para sostener sus armados y el PJ pierde una herramienta para resolver la disputa entre Axel Kicillof, Sergio Massa, el kirchnerismo y los dirigentes del interior.

La reforma electoral que impulsan en Balcarce 50 ya pasó a ser una discusión que excede la cantidad de veces que se deberá concurrir a las urnas en 2027. La suspensión de las PASO por única vez y la habilitación de las listas colectoras -esto último, algo que no está del todo garantizado- forman parte del último borrador que busca dictaminar el Gobierno, y modifican las condiciones en las que los partidos, los gobernadores y distintos referentes comenzarán a construir sus alianzas de cara a las elecciones.

El nuevo texto que se debate en el Senado reemplaza la eliminación definitiva de las primarias por su suspensión. La modificación responde a las dificultades que encontró La Libertad Avanza para reunir los respaldos y a los reclamos de los gobernadores, que buscan preservar autonomía en sus distritos.

En el oficialismo, el principal beneficiario político sería Javier Milei . La suspensión de las primarias le permitiría evitar una competencia interna dentro de LLA y ordenar las candidaturas bajo la conducción del mandatario y de su hermana, Karina Milei . La estrategia también reduce la posibilidad de que dirigentes aliados utilicen una elección abierta para disputar lugares en las listas o cuestionar el armado nacional.

En el peronismo, el escenario es más complejo . La suspensión de las primarias puede fortalecer a Cristina Fernández de Kirchner y a Máximo Kirchner, que conservan influencia sobre la estructura partidaria y La Cámpora. Sin una elección abierta, las conducciones del PJ recuperan capacidad para intervenir en la selección de candidatos y en la resolución de las disputas internas. Sin embargo, si bien la suspensión le da más peso a la negociación partidaria, no resuelve la disputa con, por ejemplo , Axel Kicillof ,ni garantiza que el kirchnerismo pueda imponer sus candidatos.

Ese escenario puede complicar las aspiraciones del gobernador bonaerense , quien construye su proyección nacional a través del Movimiento Derecho al Futuro y busca ampliar su representación territorial. Una PASO le permitirían medir fuerzas con otros sectores del peronismo y disputar una candidatura presidencial sin depender exclusivamente de un acuerdo con el kirchnerismo. Sin esa instancia, su capacidad de negociación quedará más atada a la relación con las conducciones partidarias y los gobernadores.

En el caso del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, este perdería una instancia abierta para disputar la candidatura presidencial,,y debería concentrar sus esfuerzos en la negociación política con las distintas terminales del peronismo. Aunque puede conservar centralidad como articulador de acuerdos, la definición de las candidaturas quedará más condicionada por el peso de las conducciones partidarias y los entendimientos con el kirchnerismo y el kicillofismo.

La interna peronista se plasmó en la imagen del acto en San Fernando.

Sergio Uñac es otro de los dirigentes que pierde una herramienta para posicionarse. El senador viene planteando la necesidad de una interna abierta para definir la candidatura presidencial del peronismo. La suspensión de las PASO debilita esa alternativa y obliga a los dirigentes que buscan competir a encontrar otro mecanismo para resolver sus diferencias.

El acto en San Fernando por el Día de la Militancia dejó en evidencia que, si bien todos afirman que la unidad debe estar por encima de las aspiraciones individuales, la presencia de varios referentes con proyección nacional expuso la disputa por el liderazgo del espacio. Allí confluyeron Massa, Uñac, Gerardo Zamora, Natalia De la Sota, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto. Sin una primaria que permita dirimir candidaturas, la construcción de acuerdos y el volumen político que logre reunir cada sector pueden resultar determinantes para definir quién tendrá lugar en la carrera presidencial.

El impacto no se limita al PJ. En el PRO, Mauricio Macri logró ordenar el respaldo partidario a la suspensión, pero sin embargo, la decisión abrió diferencias con Hernán Lacunza, quien sostiene su aspiración presidencial y cuestionó que se suspendan las primarias.

"Siempre dije, y lo sostengo, que las PASO son importantes por tres razones: 1) que a los candidatos los elija la gente, no la casta; 2) cambiar las normas en el vestuario es lo contrario a tener reglas claras: 3) si competir es bueno para producir y consumir, más lo es para postularse y votar", publicó en sus redes el exministro.

Siempre dije, y lo sostengo, que las PASO son importantes por tres razones: 1) que a los candidatos los elija la gente, no la casta; 2) cambiar las normas en el vestuario es lo contrario a tener reglas claras: 3) si competir es bueno para producir y consumir, más lo es para… — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) November 17, 2026

En la UCR, la discusión expone una tensión entre los gobernadores que respaldan la suspensión de las primarias y los sectores que buscan construir una alternativa nacional con identidad propia. Alfredo Cornejo, Maximiliano Pullaro, Gustavo Valdés y Carlos Sadir se mostraron dispuestos a acompañar la iniciativa del Gobierno, aunque ese respaldo responde también a la necesidad de preservar sus acuerdos territoriales y negociar en mejores condiciones el armado legislativo de 2027. En la vereda interna, Martín Lousteau y Leonardo Chiarella impulsan una estrategia para que el radicalismo tenga una propuesta nacional propia, mientras que dirigentes como Ernesto Sanz, Mario Negri y Jesús Rodríguez plantean la necesidad de reconstruir una alternativa opositora. Sin PASO, esos sectores pierden una herramienta para definir candidaturas dentro del partido.

Del lado de los votantes, el cambio implica perder una instancia de participación en la selección de candidatos. Quienes no estén afiliados a un partido ya no podrán intervenir en una primaria para definir quiénes competirán en las elecciones generales. La decisión quedará en manos de los mecanismos internos de cada fuerza y de los acuerdos que alcancen sus dirigentes.

Mariano Fuchila

En el caso de la supuesta habilitación de listas colectoras, algo que no está confirmado desde el oficialismo, la herramienta puede favorecer a los gobernadores que negocian con Balcarce 50. La posibilidad de acompañar una misma fórmula presidencial con listas legislativas propias les permitiría conservar sus estructuras territoriales sin quedar obligados a integrarse completamente a La Libertad Avanza. El mecanismo les ofrece una alternativa para respaldar una candidatura nacional y, al mismo tiempo, sostener sus candidatos para el Congreso.

En ese grupo aparecen mandatarios como Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut, que ya expresaron su disposición a acompañar la suspensión de las PASO. También forman parte de las conversaciones con el Gobierno otros gobernadores y referentes provinciales que buscan preservar margen de negociación. Para ellos, las colectoras pueden funcionar como una garantía para no quedar subordinados a la estructura libertaria en sus propios distritos.