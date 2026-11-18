Gordon Gekko analiza la situación en Wall Street, la caída de Nvidia, la salida Jensen Huang y las perspectivas por la salida de Anthropic.

Periodista: ¿Dónde estamos parados? Wall Street sufrió una hermosa paliza lunes y martes. No era suficiente el castigo acumulado, por lo visto. El S&P 500 clavó su cierre más bajo desde julio. La saga de Nvidia no tiene fin. Lo que parecía piso y rebote firme, volvió a tambalear. Por fortuna, el balance no desentonó…

Gordon Gekko: No había gato encerrado, que era lo que se temía. Sobre todo, cuando Jensen Huang, el ex CEO desplazado días atrás, y el hombre que hizo la compañía desde cero, declaró (antes de que se difundieran los números) que se sentiría honrado de volver a conducir la firma.

P.: Como si se le viniera la noche. Pero, tanto el balance como las proyecciones que dio la compañía fueron mejores que lo que se esperaba cuando todavía Huang estaba al timón.

G.G.: Duplicó los ingresos con respecto a un año atrás, y promete una expansión de 90% este trimestre. La ganancia por acción fue 8% más alta que lo estimada. Lo que no está mal para una compañía que, este mes, cayó 24% de precio.

G.G.: 2% inicialmente. Luego se escurrió por completo. Y ahora vuelve a trepar 2%.

P.: Los problemas no terminaron, por lo visto. Haber facilitado el contrabando de chips a China no parece una acusación a tomar a la ligera.

G.G.: Menos después de la derrota de Trump en las urnas. Y aunque la empresa se pueda defender con éxito, las reglas van a cambiar para impedir la posibilidad de explotar ese negocio legalmente…

P.: Un renglón que tanto le interesó siempre a Huang.

G.G.: Era un mercado de 50 mil millones de dólares que no quería resignar.

P.: De momento ha tenido que hacerlo (amén de renunciar a su posición al frente de la compañía).

G.G.: No hay mal que por bien no venga. Anthropic y el resto de los laboratorios de EEUU eran los principales interesados en que los chinos no pudieran acceder a esa tecnología.

P.: Y ahora se les dio. Gracias a la filtración del espionaje.

G.G.: Diríamos, gracias a la mano invisible de los mercados. En las proyecciones que brindó Nvidia no hay un solo dólar que provenga del comercio con China.

P.: Lo curioso es que pasó apenas una semana y Huang se ofrece para volver a manejar la compañía. ¿Cómo se entiende?

G.G.: Huang está en libertad. Los accionistas pueden remover al Directorio y volverlo a poner en funciones.

P.: ¿Lo ve posible?

G.G.: Si los resultados no acompañan, no lo dude. Están todos avisados. Nvidia es una maquinita de fabricar caja. Las ventas hoy están garantizadas. Y el crecimiento inmediato, también. Pero si en tres o seis meses el horizonte se nubla, si la acción no levanta la puntería, si los competidores la pasan por arriba, el clamor por su vuelta será estridente.

P.: Cómo sucedió con Sam Altman cuando lo corrieron de Open AI y lo tuvieron que volver a buscar.

G.G.: En el caso de Altman, tardaron cinco días. Los inversores y los empleados, que amenazaron pasarse en masa a Microsoft, lo reinstalaron en su sitio en tiempo récord.

P.: Con la IA, todo ocurre a ritmo de vértigo. Le preguntaba, ¿dónde estamos parados? Esto comenzó con un cuestionamiento serio al endeudamiento de la IA. El blanco de la ira inicial era CoreWeave, que es una compañía sostenida por Nvidia y su poderío financiero. Y lo que está en la picota ya no es el “banco” de Nvidia y sus inversiones, o el negocio de la neonube, sino la propia Nvidia. Que es una manera de cuestionar a la IA, a la arquitectura del negocio, como no se hizo nunca antes. ¿Es el tiro de gracia a la moda de la IA? Sé que usted confía en la colocación de Anthropic que es el paso que daremos de inmediato.

G.G.: Mañana (por hoy) fija precio, y el jueves estará cotizando. Y los colocadores ya anticipan que hay mucha presión de compra como para aumentar el precio tentativo. No subestime nunca el espíritu comercial de Wall Street.

P.: ¿Anthropic viene al rescate? La intención la tengo clara. Pero, ¿funcionará? ¿O le espera la trituradora?

G.G.: Es el éxito de Anthropic o el diluvio de todos. Pero, aun así, el negocio de la IA continuará. Los ingresos genuinos son una veta formidable. Lo que estamos definiendo es cuánto es razonable invertir, ya no solamente cuánta palanca utilizar. Tarde o temprano había que preguntárselo. Cuando en septiembre Darío Amodei de Anthropic hizo el llamado para desacelerar el crecimiento de la IA, y obtuvo el apoyo de Elon Musk (Spacex) y Sam Altman (Open IA), sus competidores, el tema era el mismo. Planteado de otra forma. Trump dijo que no. La competencia estratégica con China no admitía demoras. Pues bien, la suba de tasa de interés – recordar un aumento de tasas reales empujado por la voracidad de la IA – produjo este milagro, por un camino de mercado con una pizca de política y de espionaje.

P.: Se va a frenar el ritmo de la IA porque el mercado revaluó el costo del capital y el riesgo involucrado. Y se cerrará la puerta de atrás por la que China podía hacerse de la tecnología de punta necesaria para sus propios modelos.

G.G.: Algo así. La idea del IPO de Anthropic, por supuesto, es devolverle los bríos – y el brillo – al negocio y no es un objetivo descabellado, pero esta experiencia dejará su huella. Piense en Spacex que se colocó en junio a 135 dólares. Hoy vale 141. En el medio, tocó 225 y 105. No fue muy lejos con una dosis mayúscula de volatilidad. Anthropic achicó sus pretensiones 30% comparado con las cifras que barajaba en junio. Y Open AI entendió que deberá esperar. No hay lugar para los tres. En junio parecía que sí.

P.: ¿Piensa que la Bolsa saldrá de esta trituradora y podrá regresar a su patrón estacional, siempre muy favorable después del Día de Acción de Gracias?

G.G.: De todo lo malo que uno podía imaginar razonablemente un mes y medio atrás, creo que hemos padecido todo ya. Diría que las novedades han sido la cesantía de Huang y, lo más delicado, los cortes y las caídas de sistemas reiteradas, en áreas y actividades de lo más diversas. Es una vulnerabilidad preocupante que podría ser sistémica, presumiblemente un subproducto del auge de la IA. Es una guerra de guerrillas que no ha sido declarada todavía. Y que no sabemos ni que alcances tendrá ni cuánto costará.

P.: Y también lidiamos con una Fed que deberá ser más agresiva que lo que se estimaba.

G.G.: La Fed es amiga. Y lo mejor que puede hacer es realizar bien su trabajo. La transición post Powell luce más sólida hoy que en julio. ¿Nos esperan más subas de tasas? Sí. El drama hubiera sido no poder subir las tasas. No lo olvide. ¿Quizás recibamos un bombazo de medio punto? No en diciembre. ¿Y después? Pienso que tampoco. Con un enfoque gradualista pasi passu la expansión de la economía se podrá convivir sin demasiadas tribulaciones.