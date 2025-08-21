SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
21 de agosto 2025 - 09:03

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 21 de agosto

mercados bolsas acciones vivo finanzas inversiones bonos cedears adr
Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El mercado enfrenta este jueves la repercusión del revés legislativo que sufrió el oficialismo. Este miércoles, las acciones y bonos argentinos operaron en rojo, luego de que Diputados anulara el veto a la emergencia en discapacidad. El dólar blue cerró a $1.340, pero el oficial y los financieros subieron.

Live Blog Post

Expectativa por la apertura del mercado tras el revés legislativo para el Gobierno

Diputados logró anular el veto a la emergencia en discapacidad y aprobar la distribución de ATN, aunque el oficialismo pudo blindar el bloqueo al aumento de las jubilaciones. Bonos y acciones argentinas operaron en rojo.

Live Blog Post

La volatilidad del dólar y las tasas ya impactan en la economía: cayó 0,4% en el último mes, según IA del Banco Provincia

El Banco Provincia presentó este miércoles un innovador sistema automatizado para adelantar datos vinculados a la actividad económica, que suelen publicarse con un rezago de dos meses en los indicadores oficiales. Según sus primeras estimaciones, la economía se contrajo 0,4% en las últimas cuatro semanas, ante la volatilidad en el precio del dólar y las tasas de interés.

Por Santiago Reina

Live Blog Post

El superávit comercial se aceleró en julio a u$s988 millones, un nuevo máximo en 2025

El superávit comercial volvió a registrar su valor más alto de 2025 en julio, al crecer a u$s988 millones. El crecimiento de las exportaciones explicó la mayor parte de este ascenso, mientras que las importaciones se mantuvieron casi estables en términos mensuales.

Por Santiago Reina.

Live Blog Post

La economía cayó en junio por segundo mes consecutivo: se contrajo 0,7%, según el INDEC

La economía se contrajo por segundo mes consecutivo. De esta forma el índice cayó por cuarta vez en seis meses. Así, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) retrocedió 0,7% en junio en la medición desestacionalizada, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Por Solange Rial.

Live Blog Post

La reprimarización llega a la soja y hay alerta en las economías regionales por las importaciones y el empleo

La participación del poroto en las exportaciones es la más alta desde 2018. Mientras, crecen las importaciones de alimentos. Hay preocupación en los gobernadores y movimientos en el Congreso.

Por Andrés Lerner.

Live Blog Post

La Casa Rosada avanza en las conversaciones para obtener apoyo financiero del Tesoro de EEUU

Por Liliana Franco

El Gobierno está negociando la obtención de un apoyo financiero del Tesoro de los EEUU. “Las conversaciones están avanzadas”, señalaron a Ámbito fuentes cercanas a las tratativas.

Dejá tu comentario

