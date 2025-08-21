Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 21 de agosto

Live Blog Post

La volatilidad del dólar y las tasas ya impactan en la economía: cayó 0,4% en el último mes, según IA del Banco Provincia

El Banco Provincia presentó este miércoles un innovador sistema automatizado para adelantar datos vinculados a la actividad económica, que suelen publicarse con un rezago de dos meses en los indicadores oficiales. Según sus primeras estimaciones, la economía se contrajo 0,4% en las últimas cuatro semanas, ante la volatilidad en el precio del dólar y las tasas de interés.

Por Santiago Reina