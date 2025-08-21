Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 21 de agosto

El mercado enfrenta este jueves la repercusión del revés legislativo que sufrió el oficialismo. Este miércoles, las acciones y bonos argentinos operaron en rojo, luego de que Diputados anulara el veto a la emergencia en discapacidad. El dólar blue cerró a $1.340, pero el oficial y los financieros subieron.
Expectativa por la apertura del mercado tras el revés legislativo para el Gobierno
Diputados logró anular el veto a la emergencia en discapacidad y aprobar la distribución de ATN, aunque el oficialismo pudo blindar el bloqueo al aumento de las jubilaciones. Bonos y acciones argentinas operaron en rojo.
Dejá tu comentario