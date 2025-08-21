El dólar oficial cotizó en $1.275,92 para la compra y a $1.317,84 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete operó a $1.275 para la compra y $1.315 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto opera este jueves 21 de agosto
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 21 de agosto
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto opera este jueves 21 de agosto
El dólar blue se vendió a $1.335, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 21 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.310.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 21 de agosto
El dólar blue se vendió a $1.335 y la brecha con el oficial se ubicó en el 2,6%.
Valor del MEP hoy, jueves 21 de agosto
El dólar MEP operó a $1.309,60 y el spread con el oficial se ubicó en 0,7%.
Valor del dólar CCL hoy, jueves 21 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.311,61 y la brecha se posicionó en 0,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 21 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.709,5.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 21 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.289,16, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 21 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.494, según Binance.
