Dólar hoy: a cuánto opera este jueves 21 de agosto

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y volvió a superar los $1.300.

El dólar oficial cotizó en $1.275,92 para la compra y a $1.317,84 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete operó a $1.275 para la compra y $1.315 para la venta .

El dólar blue se vendió a $1.335 , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.310.

El dólar blue se vendió a $1.335 y la brecha con el oficial se ubicó en el 2,6%.

El dólar MEP operó a $1.309,60 y el spread con el oficial se ubicó en 0,7%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 21 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.311,61 y la brecha se posicionó en 0,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 21 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.709,5.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 21 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.289,16, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 21 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.494, según Binance.