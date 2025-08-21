Hablan Javier Milei y Luis Caputo en foro empresario tras las derrotas en el Congreso







Será este jueves en el hotel Alvear, donde estará junto a empresarios y referentes del mundo financiero. En tanto, mañana el Presidente viajará a Rosario para estar presente en el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El tradicional Council of the Americas, que tendrá lugar este jueves, contará con la presencia del presidente Javier Milei y varios miembros de su gabinete como Luis Caputo, ministro de Economía; Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Ministros; Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación; entre otros.

Junto al primer mandatario, la presidenta y CEO de AS/COA (Américas Society/Council of the Americas), Susan Segal, y el presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman, serán los expositores del ámbito público que dirán presente sobre el estrado.

Los organizadores presentan el encuentro como “una edición clave en un año decisivo”, ya que se lleva a cabo casi en la mitad de la gestión libertaria y a poco de las elecciones legislativas que despiertan la expectativa sobre si los argentinos revalidan o no el rumbo que adoptó el país en 2023.

Asimismo, estarán como expositores en representación del ámbito público el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos; el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

La jornada tendrá también un espacio donde un grupo de empresarios disertarán sobre grandes inversiones estratégicas para el desarrollo argentino, en el contexto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que acapara el foco principalmente del sector minero y el energético.

En este panel disertarán Juan Martin Bulgheroni, de Pan American Energy Group; Guillermo Caló, de Rio Tinto; Martin Genesio, presidente y CEO de AES Argentina; y Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina. Además, se realizará una conversación con representantes de organismos multilaterales: Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de programación estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); Morgan Doyle, gerente general del Departamento del Cono Sur del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y Temel Oktem, gerente general de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Noticia en desarrollo.-

