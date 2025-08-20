Senado refuerza confrontación: convoca a sesión por la emergencia por el Garrahan y ley de financiamiento universitario Por Fernando Brovelli







Además tratarán los decretos presidenciales que modificaron organismos como Vialidad, el INTI, el INTA y organismos culturales.

La oposición presiona a Casa Rosada, en una intensa semana legislativa. Mariano Fuchila

Luego de dictaminar ambos proyectos este mismo martes, el Senado buscará aprobar dos propuestas para mejorar el financiamiento a universidades y a hospitales pediátricos este jueves desde las 11 horas. Dado que no pasaron siete días desde su dictamen, la oposición deberá alcanzar los dos tercios de los votos para convertir a los proyectos -que tienen media sanción de Diputados- en ley.

Uno de los proyectos es la declaración de emergencia para la salud pediátrica por un año, impulsada por los reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan, que se hicieron presentes en el plenario de las comisiones de Salud y de Presupuesto. La iniciativa exige fondos para "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo", "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud" y la derogación de la resolución del 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias.

Por otro lado está el proyecto impulsado por rectores: Ley de Financiamiento Universitario. Su redacción apunta a la reapertura de paritarias (paralizadas desde octubre del año pasado); fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas. En Diputados, consiguió 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.

En el temario, también buscarán rechazar decretos que intervinieron organismos públicos: el 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante) y el 345/2025 (Instituto Nacional del Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares). También confrontaron contra decretos que ya habían sido judicializados, como el 461/2025 (Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y el 462/2025 (INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV).