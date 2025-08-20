SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

20 de agosto 2025 - 17:45

El dólar blue tuvo su primera caída de la semana y volvió a operar a contramano del oficial y el MEP

Conocé cómo cerraron el dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue se mantuvo en $1.340 este martes.

El dólar blue se mantuvo en $1.340 este martes.

Depositphotos

El dólar blue volvió a operar a contramano del resto de las cotizaciones, y anotó su primera caída de la semana. Aun así, se mantuvo como el más caro dentro de los paralelos.

El informal cayó $5 a $1.315 para la compra y $1.335 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Por ende, el spread con el tipo de cambio mayorista cedió al 2,6%.

Informate más

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 20 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.310.

Valor del MEP hoy, miércoles 20 de agosto

El dólar MEP operó a $1.309,60 y el spread con el oficial se ubicó en 0,7%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 20 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.311,61 y la brecha se posicionó en 0,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 20 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.709,5.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 20 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.289,16, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 20 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.494, según Binance.

