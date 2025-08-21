Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 21 de agosto







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue amagó con bajar, pero se mantuvo firme en máximos desde abril. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.320 para la compra y a $1.340 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial terminó en el 3%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 21 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.310.

Valor del MEP hoy, jueves 21 de agosto El dólar MEP operó a $1.309,60 y el spread con el oficial se ubicó en 0,7%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 21 de agosto El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.311,61 y la brecha se posicionó en 0,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 21 de agosto El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.709,5.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 21 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.289,16, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 21 de agosto El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.494, según Binance.