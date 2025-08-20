El superávit comercial se aceleró en julio a u$s988 millones, un nuevo máximo en 2025







Según informó el INDEC, el crecimiento de las exportaciones explicó la mayor parte de la mejora en el saldo. Las importaciones se mantuvieron casi estables.

El superávit comercial es de u$s3.750 millones en lo que va de 2025. Mariano Fuchila

El superávit comercial volvió a registrar su valor más alto de 2025 en julio, al crecer a u$s988 millones. El crecimiento de las exportaciones explicó la mayor parte de este ascenso, mientras que las importaciones se mantuvieron casi estables en términos mensuales.

El INDEC informó este miércoles que, en el séptimo mes del año las exportaciones crecieron un 7,5% interanual, hasta los u$s7.727 millones. Respecto de junio pasado, las ventas subieron 3,1%, medidas sin estacionalidad, .

Asimismo, las importaciones sumaron unos u$s6.738 millones, un 17,7% más que hace un año. Sin embargo, respecto del mes previo la suba fue de apenas 0,1%, luego de dos caídas consecutivas.

Vale recordar que julio estuvo atravesado por una creciente volatilidad en el tipo de cambio oficial, que trepó 14% punta a punta, y cerca de 6% cuando se comparan promedios mensuales. En ese sentido, es esperable que, tanto la volatilidad como el mayor precio del dólar, generen un incentivo positivo en las exportaciones y negativo en las importaciones.

Con estos números, el superávit fue el más elevado desde diciembre del año pasado. Respecto de julio de 2024, el resultado positivo se redujo en u$s470 millones, pese a que hubo una mejora en los términos de intercambio entre ambos períodos, debido a que los precios de las compras externas cayeron más que los de las ventas.

En paralelo, las cantidades importadas treparon más que las cantidades exportadas, lo cual terminó explicando el achicamiento en el saldo comercial. En términos de valor, las importaciones que mayor crecimiento anual arrojaron fueron las del sector automotriz, a la vez que las principales bajas se verificaron en porotos de soja y productos energéticos. Por el lado de las exportaciones, se destacaron subas en porotos de soja y carnes, mientras que hubo retrocesos en petróleo y envíos de autos.