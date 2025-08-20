SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
20 de agosto 2025 - 09:56

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 20 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.320 para la compra y a $1.340 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta manera, la cotización del tipo de cambio paralelo se mantuvo estable. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 3,7%.

Este miércoles, la Cámara de Diputados se apresta a analizar este miércoles los vetos del presidente Javier Milei a las leyes que establecen un incremento en las jubilaciones, prorrogan la moratoria previsional y establece un régimen de ayuda para discapacitados. Ese paquete se complementa con el tratamiento en el recinto de dos iniciativas para repartir los Aportes del Tesoro Nacional y el producido de los impuestos que gravan a los combustibles entre los gobernadores.

Créditos hipotecarios: nace alianza privada y crea el primer fondo argentino cerrado en dólares

Por José Luis Cieri

La CNV aprobó un instrumento que prevé movilizar hasta u$s100 millones y busca ampliar el acceso a préstamos para comprar vivienda.

Superávit fiscal bajo la lupa: la supertasa agranda bola de intereses y se encienden luces amarillas sobre la deuda

Por Santiago Reina

Economistas y consultoras advierten que la creciente capitalización en los intereses de las Lecaps puede implicar la necesidad de aumentar el superávit primario en un futuro.

Mercados en alerta: Javier Milei arriesga en el Congreso el equilibrio fiscal y las metas con el FMI

Si el Congreso rechaza los vetos de Javier Milei a la ley de jubilaciones, moratoria y ayuda a discapacitados, se podrá en riesgo el último acuerdo con el Fondo, que estipula superávit de 1,6% del PBI para 2025 y de 2,2% para 2026.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 20 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.292,50.

