Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 20 de agosto

El dólar blue cerró a $1.320 para la compra y a $1.340 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . De esta manera, la cotización del tipo de cambio paralelo se mantuvo estable. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 3,7%.

Este miércoles, la Cámara de Diputados se apresta a analizar este miércoles los vetos del presidente Javier Milei a las leyes que establecen un incremento en las jubilaciones, prorrogan la moratoria previsional y establece un régimen de ayuda para discapacitados. Ese paquete se complementa con el tratamiento en el recinto de dos iniciativas para repartir los Aportes del Tesoro Nacional y el producido de los impuestos que gravan a los combustibles entre los gobernadores.