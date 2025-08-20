Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 20 de agosto

El dólar blue cerró a $1.320 para la compra y a $1.340 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta manera, la cotización del tipo de cambio paralelo se mantuvo estable. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 3,7%.
Créditos hipotecarios: nace alianza privada y crea el primer fondo argentino cerrado en dólares
Por José Luis Cieri
La CNV aprobó un instrumento que prevé movilizar hasta u$s100 millones y busca ampliar el acceso a préstamos para comprar vivienda.
