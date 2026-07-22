Compras en dólares: cuál es procedimiento formal ante demoras o pérdidas en Shein y Temu

Conocer los canales de gestión disponibles puede ayudar a resolver inconvenientes cuando un envío internacional no llega a destino.

Las compras en plataformas internacionales como Shein y Temu ganaron popularidad entre los argentinos por la amplia variedad de productos y los precios competitivos. Sin embargo, al tratarse de envíos internacionales, en ocasiones pueden surgir demoras superiores a las previstas o incluso inconvenientes con la entrega.

Cuando eso sucede, muchos usuarios dudan sobre cuál es el procedimiento correcto para reclamar. Aunque cada plataforma tiene sus propias políticas, ambas disponen de mecanismos específicos para solicitar una revisión del caso, pedir un reembolso o informar que el paquete nunca llegó.

Antes de iniciar cualquier gestión, es recomendable revisar el estado del envío , confirmar la dirección de entrega y verificar si el paquete permanece en tránsito o si fue retenido por cuestiones logísticas o aduaneras. Solo después de esa comprobación conviene avanzar con el reclamo correspondiente.

El primer paso consiste en ingresar al historial de compras dentro de la aplicación o del sitio web de la plataforma. Allí es posible consultar el seguimiento actualizado del pedido y comprobar si existe alguna novedad sobre el envío.

Si la fecha estimada de entrega ya pasó y el paquete continúa sin aparecer, las plataformas permiten abrir un reclamo desde la misma orden de compra . En algunos casos también ofrecen un período de espera adicional antes de habilitar el pedido de reembolso, ya que los envíos internacionales pueden sufrir retrasos por factores logísticos o controles aduaneros.

También resulta conveniente conservar el número de seguimiento, los comprobantes de pago y cualquier comunicación mantenida con la empresa de transporte. Esa documentación puede agilizar el análisis del caso si el reclamo requiere una revisión más detallada. En caso de que el pedido figure como entregado pero el comprador no lo haya recibido, es aconsejable verificar si fue recibido por un familiar, un vecino o la portería del domicilio antes de informar la pérdida.

Ambas plataformas cuentan con herramientas para reportar inconvenientes con los envíos. Magnific

Paso a paso de Shein

En Shein, el procedimiento comienza ingresando a la cuenta personal y seleccionando la sección "Mis pedidos". Una vez ubicada la compra correspondiente, el usuario debe abrir el detalle del pedido y revisar el estado del envío. Si el paquete no llegó dentro del plazo previsto y ya está habilitada la gestión, podrá seleccionar la opción para reportar el inconveniente o iniciar una solicitud de reembolso.

La plataforma suele solicitar algunos datos adicionales para verificar la situación. Dependiendo del caso, puede requerir una breve descripción del problema o confirmar que el comprador no recibió el paquete. Luego del envío de la solicitud, Shein analiza la información y comunica el resultado a través de la aplicación o por correo electrónico.

Si el reclamo es aprobado, el reintegro puede realizarse mediante el método de pago original o acreditarse como saldo dentro de la cuenta, según la alternativa elegida por el usuario y las políticas vigentes.

Guía para reclamar en Temu

En Temu, el procedimiento es similar y también puede completarse desde la aplicación móvil o el sitio web oficial. El usuario debe ingresar a "Tus pedidos", seleccionar la compra afectada y revisar toda la información disponible sobre el seguimiento del paquete. Si el envío no llegó y el plazo correspondiente ya venció, la plataforma habilita la posibilidad de solicitar un reembolso o informar un problema con la entrega.

Durante el proceso, Temu puede pedir que el comprador confirme que revisó el domicilio de entrega y que verificó si otra persona recibió el paquete. Estas comprobaciones forman parte del protocolo habitual antes de avanzar con la resolución.

Una vez enviado el reclamo, la empresa analiza cada caso de manera individual. El tiempo de respuesta puede variar según la situación y el estado del envío, especialmente cuando intervienen empresas de transporte internacionales.

Si bien tanto Shein como Temu cuentan con políticas de protección para los compradores, los plazos para presentar un reclamo son limitados. Por ese motivo, conviene realizar el seguimiento del pedido con frecuencia y actuar apenas se detecte una demora significativa. De esa manera aumentan las posibilidades de obtener una respuesta favorable y resolver el inconveniente sin mayores complicaciones.