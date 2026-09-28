Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 28 de septiembre

El dólar mayorista se ubica este lunes a $1.526,50 y el minorista se ubica en $1.545 en el Banco Nación (BNA). El viernes pasado, la ola de venta de bonos de la deuda continuó y el riesgo país ya superó los 600 puntos básicos.
El mundo empresario se divide entre París y Mar del Plata
La Argentina Week y el 62° Coloquio de IDEA coincidirán desde el miércoles. Ministros, gobernadores y CEOs repartirán su presencia entre Francia y la ciudad bonaerense. En ambos encuentros, el sector privado pondrá bajo la lupa el rumbo económico y las condiciones para invertir.
Por Liliana Franco