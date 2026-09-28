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28 de septiembre 2026 - 08:11

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 28 de septiembre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista se ubica este lunes a $1.526,50 y el minorista se ubica en $1.545 en el Banco Nación (BNA). El viernes pasado, la ola de venta de bonos de la deuda continuó y el riesgo país ya superó los 600 puntos básicos.

El mercado procesó los duros datos publicados por el INDEC en la víspera: la suba de la pobreza al 32,3% en el primer semestre y la caída de la actividad económica del 2,9% mensual en julio.

Este lunes, la Universidad Di Tella publicará el Índice de Confianza del Gobierno del mes de septiembre.

El mundo empresario se divide entre París y Mar del Plata

La Argentina Week y el 62° Coloquio de IDEA coincidirán desde el miércoles. Ministros, gobernadores y CEOs repartirán su presencia entre Francia y la ciudad bonaerense. En ambos encuentros, el sector privado pondrá bajo la lupa el rumbo económico y las condiciones para invertir.

Por Liliana Franco

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 28 de septiembre

El dólar oficial minorista cotiza a $1.495 para la compra y a $1.545 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.545,12 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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