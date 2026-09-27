El boom de los pagos con QR: crecieron casi 70% en un año y movieron $2,9 billones por mes

En agosto se realizaron 117,2 millones de operaciones con códigos QR interoperables, un 67,5% más que un año atrás, según el BCRA. El crecimiento contrasta con la caída en el uso de las tarjetas de débito y crédito.

Sigue creciendo el pago QR y le gana terreno a la transferencia.

Los pagos con QR continúan ganando terreno en Argentina y se consolidan como uno de los medios de pago digitales de mayor crecimiento. En agosto se realizaron 117,2 millones de operaciones mediante códigos QR interoperables , lo que representó un incremento del 67,5% interanual , según el último informe de medios de pago del Banco Central (BCRA).

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El avance también se observó en el volumen de dinero movilizado. Durante el mes, las operaciones mediante QR alcanzaron los $2,9 billones , con un crecimiento del 62,9% interanual en términos reales .

En total, los pagos con transferencia (PCT) interoperables sumaron 118,3 millones de operaciones durante agosto. De ese universo, el 99,1% se inició mediante un código QR , lo que muestra el peso que adquirió esta modalidad dentro de los pagos con transferencia.

El crecimiento del QR se produce en un ecosistema en el que conviven bancos y billeteras virtuales. Según los datos del BCRA, el 52,7% de las operaciones se originó en cuentas bancarias (CBU) , mientras que el 47,3% restante partió de cuentas de pago (CVU) . Entre los comercios receptores, la distribución fue similar.

La oferta también continúa ampliándose. Actualmente existen 92 billeteras digitales interoperables y 67 aceptadores de pagos con transferencia registrados .

Pagos QR por billetera

El avance de los pagos mediante QR contrasta con la evolución reciente de las tarjetas. Los últimos datos disponibles, correspondientes a julio, muestran que se efectuaron 172 millones de pagos con tarjetas de débito, un 8,4% menos que un año atrás. El monto operado, además, disminuyó 14,7% interanual en términos reales.

Una dinámica similar se observó en las tarjetas de crédito. Durante julio se concretaron 159,3 millones de pagos, con una caída del 9,2% interanual, mientras que el monto total operado retrocedió 17,6% real.

El QR, sin embargo, también comienza a ganar participación dentro de los pagos con tarjeta. En julio, las operaciones realizadas con tarjetas de crédito mediante QR interoperable representaron el 4,8% del total de pagos con crédito.

Las transferencias también siguen creciendo

La expansión de los medios digitales no se limita a las compras en comercios. En agosto se realizaron 779 millones de transferencias inmediatas en pesos por $96 billones.

La cantidad de operaciones creció 20,3% frente al mismo mes del año pasado, mientras que el volumen transferido aumentó 5,5% en términos reales.

Más de tres de cada cuatro transferencias tuvieron como origen y/o destino una cuenta de pago (CVU). Al mismo tiempo, las denominadas transferencias “pull”, que permiten ingresar fondos desde otra cuenta, alcanzaron las 44,5 millones de operaciones durante el mes.

Otro de los sectores donde esta modalidad comenzó a ganar protagonismo es el transporte público. Durante agosto se contabilizaron 26,3 millones de viajes pagados mediante QR, por un monto total de $36.400 millones.

La mayor parte correspondió a colectivos, con 23,5 millones de viajes, mientras que otros 2,9 millones se realizaron en las diferentes líneas de subte.

Los datos muestran así un cambio progresivo en los hábitos de pago: mientras las operaciones digitales y las transferencias continúan creciendo, el QR concentra buena parte de esa expansión y gana participación frente a medios más tradicionales como las tarjetas.