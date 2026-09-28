Charlas de Quincho: el freezer de Olivos, huevos y Tecnópolis, Karina "cálida" y el PJ de Ushuaia a Tucumán

Misterios en la quinta presidencial y movimientos alrededor de predio ferial de Villa Martelli. Karina Milei rompe el silencio y busca mostrar su costado más afable. El Gobierno prepara una comitiva amplia para desembarcar en París. Cruces, chicanas y pases de factura en el Congreso. Asados que acercan a libertarios, peronistas, macristas y radicales. Malvinas vuelve a reunir al PJ. Y en Tucumán, empanadas, acoples y una interna que ya se juega con la mirada puesta en 2027.

Los problemas en la Quinta de Olivos parecen no terminar con la reorganización de la residencia presidencial y el desembarco de Casa Militar. La salida de Belén Agudiez , hasta entonces una de las colaboradoras más cercanas a Karina Milei , dejó heridos en el círculo de la secretaria General y abrió una catarata de versiones sobre las razones de los movimientos. En ese clima, la diputada Marcela Pagano, exLLA, volvió a cargar contra el funcionamiento de la Quinta y puso nuevamente bajo la lupa las compras de alimentos.

Pagano ya había llevado a la Justicia sus sospechas sobre la adquisición de comida para Olivos y Casa Rosada. Entre otras cuestiones, pidió investigar compras por 29.505 kilos de carne en seis meses , de los cuales 9.135 kilos habrían tenido como destino la residencia presidencial, y determinar si parte de esos insumos pudo haber terminado en servicios privados de catering.

La presentación también puso el foco sobre vínculos entre integrantes del entorno de Agudiez y Foggia Group , la productora relacionada con Mara Gorini , otra mujer del círculo estrecho de Karina. Las irregularidades denunciadas están bajo investigación y, hasta ahora, no existe una determinación judicial que las dé por probadas.

Pero Pagano fue todavía más lejos. En declaraciones públicas agregó una historia digna del realismo mágico libertario. Aseguró que en Olivos se habrían realizado rituales con animales vivos y que existiría un freezer destinado a congelar papeles con nombres y DNI de personas que comenzarían a incomodar a Karina Milei . Entre esos nombres, dijo, estaría nada menos que el de Lilia Lemoine . “Estás congelada”, ironizó la diputada al referirse a su excompañera de bancada.

En los pasillos libertarios, mientras tanto, la salida de Agudiez sigue haciendo ruido. Quienes conocen la interna aseguran que el golpe fue especialmente fuerte para el círculo más cercano de Karina y que ahora algunas miradas se posan sobre Mara Gorini , señalada como otra de sus colaboradoras de máxima confianza. Su nombre ya había quedado enredado en la polémica por Foggia y en la discusión por el futuro de Tecnópolis .

Y allí comienza otro capítulo. En despachos oficiales y conversaciones reservadas circulan desde hace meses versiones sobre los movimientos alrededor de la concesión del predio. Gorini aparece en esos relatos como una de las personas particularmente interesadas en el negocio, a partir de su historia con Foggia, una pyme dedicada a la organización de espectáculos. La empresa quedó además mencionada en un pedido de informes presentado en Diputados para que el Ejecutivo explique los vínculos entre posibles interesados en Tecnópolis y funcionarios o colaboradores del Gobierno.

Según reconstruyeron en un encuentro reservado en un conocido restaurante de la Costanera, en una etapa inicial se exploró un entendimiento empresario que incluía a Foggia y al grupo Werthein. Esa alternativa finalmente no prosperó. Más tarde aparecieron otros jugadores y comenzaron las discusiones alrededor de La Nación y la familia Saguier, pese a la conocida mala relación que mantiene Javier Milei con ese grupo periodístico.

Las versiones que circularon entre salmón rosado y jugosos bifes de chorizo aseguran que hubo incluso discusiones sobre cómo quedaría repartido el capital de una eventual sociedad y sobre la posibilidad de sumar a un grupo estadounidense a la operación. En esos corrillos se habla de porcentajes, cláusulas para evitar que determinados socios fueran diluidos y hasta de advertencias que habrían llegado al propio Presidente. Son conversaciones cuya letra chica no trascendió y que los protagonistas, hasta aquí, no hicieron públicas.

La trama resulta especialmente curiosa porque el Gobierno avanza ahora con una definición sobre Tecnópolis, un predio de 54 hectáreas cuyo futuro viene generando disputas empresariales y políticas desde hace meses. Y en el universo libertario algunos todavía recuerdan la paradoja: un Presidente que mantiene una batalla abierta con buena parte de los medios tradicionales podría terminar compartiendo escenario, directa o indirectamente, con uno de los grupos a los que más cuestionó. Lo que algunos se preguntaban en la mesa es si el Presidente sabe que se negocian cláusulas para impedir que, una vez en marcha el contrato, se reduzca la participación accionaria de alguno de los socios.

Gorini, mientras tanto, tendría además otra misión bastante menos terrenal. En el entorno de Karina Milei aseguran que participa de los preparativos relacionados con la visita del papa León XIV a la Argentina. La organizadora de eventos se mueve entre funcionarios y reuniones mientras se define una agenda que todavía tiene mucho camino por recorrer.

Quienes la han visto trabajar cuentan incluso una costumbre bastante particular. Gorini llegó a algunas reuniones con un maple de huevos. Cuando algún interlocutor masculino plantea demasiadas objeciones, dicen, abre el envase, saca dos y los ofrece con una frase poco diplomática: “Tomá, los dos huevos que te faltan”.

Sushi y foto de familia

Con el sushi como menú principal, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comandaron una cena reservada en Villa Urquiza el miércoles por la noche junto a senadores y referentes oficialistas. La cita tuvo como objetivo abroquelar a las tropas y afilar la estrategia del bloque en la antesala de la sesión en el Senado.

Karina Milei reunió a la tropa libertaria en el Senado. Presidencia

El dato que más llamó la atención de los comensales fue el inusual perfil alto que adoptó "la jefa" de La Libertad Avanza. Conocida por su histórica timidez ante los micrófonos, Karina Milei sorprendió al encadenar su segunda aparición pública con declaraciones ante los medios en apenas 48 horas. Durante la velada, la funcionaria machacó sobre los objetivos prioritarios del oficialismo y bajó una línea clara de disciplina partidaria hacia el Congreso.

El cambio, según cuentan en los pasillos Balcarce 50, no sería casual sino parte de una nueva estrategia comunicacional. La idea que comenzó a bajar el equipo encargado de los medios oficiales es ampliar el espectro de interlocutores, profesionalizar la relación con la prensa y dejar de concentrar las apariciones en periodistas identificados con el Gobierno. Para los temas de fondo, incluso, en la Casa Rosada empiezan a mirar con mejores ojos a periodistas profesionales que no necesariamente comulgan con el ideario libertario.

La nueva receta también alcanza a Karina. Le recomendaron hablar más y empezar a responder preguntas, aunque sea en intercambios breves como los de los últimos días. El diagnóstico puertas adentro es curioso: su silencio, que durante mucho tiempo funcionó como método de protección, terminó dejando un vacío que otros llenaron por ella. Quienes frecuentan a la secretaria General aseguran que su trato personal es mucho más cálido que la imagen distante que construyó públicamente. Ahora quieren que se conozca esa otra Karina.

Pero volvamos: al salir de la cena, Karina respaldó el discurso de su hermano en Nueva York con un "¡Obvio, ¿cómo no lo voy a escuchar a mi hermano!", aseguró que su relación con él es "espectacular" y afirmó que su vínculo con el Gabinete está "muy bien".

“Fue muy lindo. Nos preparamos para mañana. Para nada me quiso intervenir el bloque. Fue una charla de amistad, compañerismo y buena onda (…) No fue picante como el wasabi”, sostuvo por su parte la ex ministra de Seguridad a la salida del encuentro. “¿Toca Lali (Espósito)? A River no voy, yo soy de Independiente”, dijo la senadora.

Comitiva amplia en París

Después de Nueva York, el Gobierno ya tiene la cabeza puesta en París, donde entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre se realizará la segunda edición de Argentina Week, una vidriera con la que Javier Milei buscará seducir al capital europeo. La agenda tendrá escalas en la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio, además de una bilateral con Emmanuel Macron. Energía, minería, agroindustria, infraestructura, tecnología e inteligencia artificial estarán entre los principales rubros del menú.

La convocatoria salió amplia. Desde la Casa Rosada invitaron a buena parte del círculo empresario para acompañar al Presidente y también a una nutrida comitiva de gobernadores. Entre los hombres de negocios confirmados aparecen Horacio Marín, Marcelo Mindlin, Martín Eurnekian, Marcos Bulgheroni, Alejandro Elsztain, Manuel Antelo y Martín Migoya. Del otro lado de la mesa se espera a ejecutivos de gigantes como Total, Glencore, Renault, Dassault, Decathlon, Roche y Louis Dreyfus. La apuesta es presentar el RIGI y proyectos concretos, con Vaca Muerta, el litio y el cobre entre las cartas fuertes para conseguir inversiones europeas.

Pero en Balcarce 50 también tomaron nota de algunas enseñanzas que dejó Nueva York. Según cuentan cerca del Presidente, esta vez existe una indicación de darles más juego a los gobernadores. Viajarán mandatarios de distintos colores políticos y provincias con intereses energéticos, mineros y agroindustriales. La intención es que tengan mayor interacción, exposición y participación en las reuniones. Al fin y al cabo, buena parte de las inversiones que Milei ofrecerá en París deberán aterrizar en sus territorios.

El cambio también alcanzaría a los medios. La intención es abrir más el juego a la prensa argentina y atender especialmente a los corresponsales internacionales, dentro del incipiente giro comunicacional que comenzó a ensayar el oficialismo.

Donde nadie debería esperar demasiadas novedades es en el discurso económico. Quienes frecuentan al Presidente describen a Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger como los tres principales guardianes de la línea dura del programa. El mandatario está convencido de que el plan tiene costos y que forman parte del esfuerzo necesario para dejar atrás lo que define una y otra vez como "décadas de decadencia argentina".

Esa convicción convive con una preocupación que circula entre empresarios y algunos dirigentes políticos. En el Gobierno están convencidos de que volverán a imponerse al kirchnerismo y que el “miedo al cuco kuka” todavía conserva eficacia electoral. Sin embargo, algunos interlocutores advierten sobre un efecto conocido: agitar la incertidumbre mientras se gobierna también puede incentivar la dolarización de carteras y demorar decisiones de inversión.

Días atrás, en una entrevista con un medio francés, el propio Presidente sostuvo que Europa “se está hundiendo”, cuestionó el tamaño de su Estado de bienestar y responsabilizó a la sobrerregulación por su estancamiento. Ahora aterrizará allí para pedir que los capitales europeos miren hacia la Argentina.

Vaciamiento peronista, oro bajo la lupa y chicanas con clima de "Estudio Fútbol" en el Congreso

En el marco de la sesión por reforma del Banco Central y zona fría en el Senado, todo el peronismo vació el recinto con el argumento de exponer a quienes apoyaron la reforma del régimen de zonas frías, pero no logró que sus excompañeros de bloque -hoy en Convicción Federal- cambien de postura. Los representantes del norte consiguieron su segunda sesión provechosa en dos semanas, tras ganarse la promesa de un esquema de “zonas cálidas” y aprobar la ley de Biocombustibles.

Pero ninguno de los dos fue fácil, especialmente el último. Después de que lo movieran al final del temario y el proyecto quedara bajo riesgo de quedarse sin quórum, la salteña Flavia Royón tuvo un rapto de revisionismo histórico: votó en solitario contra de los protocolares homenajes Estanislao López y Manuel Arias. ¿Advertencia o unitarismo?

Hablando de unitarios y federales, esta frase se le escuchó decir a un senador libertario: “Si se descubre que mintió, va a aparecer su cabeza en una pica”. Se refería a Santiago Bausili, que en comisiones aseguró que el oro del Banco Central fue auditado por organismos internos, externos y la AGN sin inconvenientes, pero una investigación de Ámbito lo hizo quedar en off side. Esperemos que lo del legislador haya sido tan solo una metáfora.

El Senado votó reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y zona fría. Senado

Aunque sin armas, hubo un mano a mano de pesos pesados en la Sala de Periodistas de la Cámara de Diputados, minutos después de que terminara la reunión en la que el oficialismo terminó de preparar su proyecto de discapacidad. Sorpresivamente, apareció un referente del peronismo que no participó del encuentro pero que comenzó a desarrollar sobre la estrategia opositora para el plenario que ocurriría al día siguiente, el pasado miércoles. Al rato entró con el mismo objetivo una de las que encabezaba el debate libertario. “Está diciendo cualquier cosa este”, lanzó al pasar.

Se ignoraron: cada uno juntó a distintos grupos de colegas y les contó lo que buscaban instalar. Duró poco, la tentación era demasiado grande. Comenzó un debate con clima futbolero, de programa de estudio a los gritos, con golpes bajos. “Vos tendrías que acompañar el proyecto si defendés a la discapacidad”, le dijo la libertaria. “Pero te falta pedir autorización de los fondos. Tené paciencia, que hay algunas horas de diferencia con Nueva York”, le respondió el peronista. No se pasaron la mano, pero se les notó el disfrute del espíritu olímpico.

Finalmente, el plenario terminó por volcarse a favor del proyecto oficialista, con el apoyo fundamental de los aliados provinciales. Uno de ellos aseguraba que las dos redacciones, la opositora y la libertaria, tenían aportes suyos. “El problema es que tuvieron dos fracasos muy gruesos y recientes con la discapacidad: estuvo lo del Presupuesto y ahora la renuncia del secretario, ¿quién les puede creer?”, analizó, sobre el contexto en que se daba el debate. En medio de esa charla se coló otro diputado y le anunció un nuevo revés judicial contra Diego Spagnuolo. “¿Viste? Ahora son tres fracasos”.

Chimichurri en el Palacio Bosch

Buscando romper con la rigidez habitual del Palacio Bosch, el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, decidió tirar toda la carne al asador -literalmente- para celebrar el Día de la Primavera. Lejos del protocolo de etiqueta que suele vestir a la residencia de la Avenida del Libertador, el enviado de Washington sorprendió a propios y ajenos al calzarse el delantal de parrillero y ponerse al frente de los fuegos para agasajar a todo su equipo de la delegación.

@USAmbassadorARG

El gesto incluyó choripanes para toda la comunidad de la Embajada, acompañados por un clima descontracturado que incluyó música y helado. "¡Hoy sorprendí a más de uno!", bromeó el propio Lamelas en sus redes oficiales, donde las postales del diplomático manipulando las pinzas ante las brasas no tardaron en viralizarse y despertar comentarios.

Sin embargo, el plato fuerte de la semana llegó con el anuncio del acuerdo por hasta 7.000 millones de dólares para el financiamiento del Corredor Andes-Atlántico, un despliegue de infraestructura destinado a Vaca Muerta. El número cae en la antesala del año electoral y calza justo con las proyecciones más reservadas del equipo económico, que ya empezó a recalcular la previsible sed de dólares que suele despertar cada vez que se abren las urnas.

Juliana Santillán, entre China y el "Chaqueño" Palavecino

Juliana Santillán tuvo una agenda en Salta bastante variada. La diputada nacional participó del China Day Salta, una jornada organizada por la Cámara Argentino China que reunió a funcionarios, empresarios y representantes de la Embajada de China para hablar de minería, energía, agro, logística y comercio.

Santillán integró allí el Grupo Parlamentario de Amistad con China junto a los senadores Flavia Royón y Ezequiel Atauche. El encuentro, realizado en la Universidad Católica de Salta, tuvo además presencia de autoridades provinciales y empresarios del NOA.

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Pero entre pasillos, reuniones y conversaciones sobre inversiones apareció también una postal folklórica. Santillán aprovechó su estadía para encontrarse con el "Chaqueño" Palavecino y compartir una charla con el músico salteño. “Hermoso haberme podido reunir a charlar con el Chaqueño en Salta”, escribió la diputada, que destacó al cantante como “una persona maravillosa que ama a su país y su provincia”.

De la Plaza Moreno a Shanghái

Julio Alak se tomó en serio eso de salir a buscar inversiones: el intendente de La Plata desembarcó en Shanghái con una misión institucional y volvió a casa con dos memorandos de entendimiento. El primero lo firmó con Rong Kunming, titular de Xiamen ITC Group, un grupo estatal que figura entre las 500 empresas más grandes del mundo y que se dedica a todo lo que tenga que ver con puertos, aduanas, depósitos y cadenas de suministro. El acuerdo prevé asistencia técnica para el potencial hub de carga multimodal del Aeropuerto La Plata y para cámaras frigoríficas y logística refrigerada.

"Establecer un vínculo de cooperación con un grupo de escala mundial nos permite pensar el desarrollo de nuestra infraestructura logística con una mirada de futuro", se entusiasmó Alak. De yapa, la empresa ofreció organizar una ronda de inversores chinos interesados en proyectos de la ciudad.

El segundo memorando lo firmó con Shou Ziqi, vicepresidente de la Federación de Toda China de Industria y Comercio, y esta vez no viajó solo: el convenio también lleva la firma de Alejandro Campodónico, de la Unión Industrial del Gran La Plata, y de Alejandro Guanzetti, de la Federación Empresaria platense. La idea es abrir un canal directo entre cámaras y sumar a las platenses a una red vinculada con las 25 ciudades hermanas de Shanghái.

En la mesa, Alak presentó sus dos proyectos estrella: la ampliación del aeropuerto con un centro de distribución de carga y una planta de frío para las más de 100.000 toneladas anuales que produce el cordón flori-frutihortícola. El cierre fue con promesa de revancha: una delegación de empresarios chinos vendrá a La Plata para una ronda de negocios con empresarios locales. Ahora la pelota queda del lado platense.

Curioso asado de peronistas, libertarios, macristas y radicales

Pero en La Plata no solo se habló de China, también hubo lugar para un curioso almuerzo legislativo, en un lugar que invitaba a la concordia: el centro cultural "El Amor y la Igualdad", en pleno centro platense, recibió el miércoles pasado a unos 40 diputados y senadores bonaerenses del oficialismo y la oposición (todos hombres). La excusa fue un asado y la intención, tender puentes y ordenar la agenda de una Legislatura que viene con el motor en marcha lenta. Entre achuras y vacío, la consigna compartida fue no llegar a 2027, año electoral, con debates de peso todavía sin cerrar.

La lista de comensales era variada. Por Diputados se sentaron Alejandro Dichiara, presidente del cuerpo, junto a Facundo Tignanelli, Alexis Guerrera, Rubén Eslaiman y Mariano Cascallares por el peronismo; Alejandro Rabinovich por el PRO; Martín Rozas por Unión y Libertad; Diego Garciarena por el radicalismo y Juan Osaba por La Libertad Avanza. Desde el Senado llegaron los peronistas Sergio Berni y Mario Ishii, los PRO Pablo Petrecca y Alex Campbell, el libertario Carlos Curestis, Sergio Vargas y Carlos Kikuchi por Unión y Libertad, y Marcelo Leguizamón por Hechos.

Del almuerzo salieron dos que se llevaron tarea para el hogar: los secretarios legislativos Gervasio Bozzano, de Diputados, y Mariano Ríos Ordóñez, del Senado. Les tocó revisar los expedientes que ya tienen media sanción unánime, con prioridad para los que están a punto de perder estado parlamentario. La idea es aprobar rápido lo que no genera peleas; lo que salió con disidencias tendrá que pasar por una negociación más fina entre bloques.

La reforma electoral tuvo su propio capítulo en la sobremesa. Todos los bloques coincidieron, al menos en los papeles, en dejar resueltos los cambios antes de que termine 2026, para que el año electoral arranque con las reglas claras. Del dicho al hecho habrá que ver cuánto trecho hay.

Con los pliegos judiciales hubo optimistas y prudentes. La oposición insistió con las vacantes todavía sin cubrir en la Suprema Corte bonaerense, y la decisión política sería habilitar el tratamiento de pliegos para los tribunales. Los más entusiastas hablan de al menos 150 ternas en las próximas semanas si el viento sopla a favor. Otros prefieren ponerle paños fríos y no inflar expectativas.

Aseguran testigos que "el amor y la igualdad" duraron hasta que un senador no peronista apuntó contra la Cámara baja por los proyectos que no avanzan, y dejó picando que allí hoy no estarían los números para la reelección de legisladores, intendentes y concejales. La respuesta desde Diputados no tardó: algunos rechazaron la acusación y le recordaron a la Cámara alta que también duermen allí proyectos del Ejecutivo.

Cumbre del peronismo malvinero

La agenda Malvinas gana vigor en todos los frentes, indistintamente de las banderas políticas. La semana pasada, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, encabezó un cónclave en CABA con 33 diputados del peronismo para abordar el reclamo de soberanía argentino en el Atlántico Sur y analizar la avanzada británica en proyectos de explotación hidrocarburífera y pesca ilegal.

Entre los presentes estuvieron Máximo Kirchner, Jorge Taiana, Agustina Propato, Cecilia Moreau y Paula Penacca. También dos excombatientes: el legislador chaqueño Aldo Leiva y el periodista Daniel Guzmán, quien expuso algunas de las cuestiones centrales sobre la usurpación en las áreas marítimas argentinas por parte de Londres.

Uno de los puntales de la charla, desarrollada en la Casa Ushuaia, fue la necesidad de que el Congreso tome cartas en el asunto y se involucre directamente con la cuestión Malvinas. Para eso, se planteó la creación de una Comisión Bicameral abocada específicamente a la reyerta con el Reino Unido de la Gran Bretaña. "Ahora solo está el Observatorio de Malvinas de Diputados, pero no hay ninguna entidad que trate la cuestión de manera profunda", graficó uno de los participantes del mitin.

Máximo, protagonista en cumbre de Ushuaia.

Se habló, además, de la construcción de la base naval integrada en la capital fueguina, del despliegue militar británico en las Islas y de la proyección del país hacia a la Antártida. Otra de los tópicos abordados fue la reunión de la Mesa Directiva del Parlasur, impulsada por legisladores de distintos pelajes, que buscan sumar una foto con representantes de Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay como un gesto de reclamo a la posición nacional.

"Con Máximo coincidimos mucho desde una mirada patagónica", admitió una de las voces sureñas que tomaron parte de la conversación. En cualquier caso se reconoció que, más allá de las diferencias con Javier Milei, Malvinas es una causa nacional.

Empanadas, acoples y una interna que ya empezó

Pero la rosca va de norte a sur, de Ushuaia a Tucumán. Allí la excusa fue la presentación de un libro, que siempre puede ser la excusa perfecta para hablar de 2027, candidaturas y poder territorial.

Al Jardín de la República arribó el dirigente peronista Guillermo Justo Chaves, exjefe de Gabinete de Cancillería, para presentar La Revolución de los Justos. Invitado por la legisladora Carolina Vargas Aignasse, Chaves desplegó una agenda que incluyó encuentros con el vicegobernador Miguel Ángel Acevedo, el gobernador Osvaldo Jaldo y dirigentes del PJ, además de la presentación en la Federación Económica de Tucumán.

Jaldo y Justo Chaves, entre emapanadas y acoples.

Chaves postuló que el peronismo debería empezar a discutir cómo gobernar después de Javier Milei antes que consumir todas sus energías en sus propias internas. Años atrás impulsó la denominada Generación Bicentenario, un espacio que reunió cuadros políticos y técnicos de distintas provincias. Ahora imagina algo parecido, aunque con caras nuevas y con 2027 bastante más cerca. “Hoy no alcanza con lo que tiene la oposición para derrotar a Milei. Tenemos que recorrer el país, sumar volumen político, aportar ideas y propuestas y volver a generar esperanza”, repitió durante su paso por el Norte.

Pero la parte más interesante llegó después de los discursos. Vargas Aignasse ofició de anfitriona de una cena reservada por la que pasó parte del poder político tucumano. La mesa estuvo a tono con la provincia: empanadas de carne cortada a cuchillo, tamales, humitas en chala y hasta locro para los más ansiosos. Vino tinto, agua, gaseosas diet y dulces regionales completaron un menú.

El verdadero plato fuerte fue la interna entre Jaldo y Juan Manzur. Tucumán ya entró en modo electoral y el peronismo provincial empieza a acomodarse para las elecciones de 2027. En el jaldismo consideran que el gobernador llega con la estructura territorial de su lado y que el principal problema no está afuera sino adentro del PJ. Una síntesis escuchada durante la sobremesa fue bastante gráfica: antes de mirar a los libertarios hay que resolver la pelea de casa.

La foto que Manzur se sacó con Cristina Kirchner en San José 1111 no pasó inadvertida. El exgobernador difundió el encuentro y contó que habían hablado de la situación nacional, las economías regionales y Tucumán, en momentos en que la disputa con Jaldo ya forma parte abierta del escenario provincial. En el jaldismo hicieron otra lectura. Allí sostienen que Manzur terminó de jugar sus cartas y aseguran que viene sufriendo un goteo de dirigentes que prefieren cobijarse bajo el poder territorial del actual gobernador. Es, claro, la versión de uno de los bandos de una interna que recién comienza.

Compartí un gran encuentro con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que conversamos e intercambiamos opiniones sobre la realidad que atraviesa nuestro país y en particular la situación de la provincia de Tucumán.



Analizamos especialmente la situación económica,… pic.twitter.com/kLpgDba3Pg — Juan Manzur (@JuanManzurOK) September 25, 2026

La pelea incluso habría cruzado las fronteras tucumanas. En la mesa aseguraban que existieron contactos con el entorno de Axel Kicillof para transmitirle un mensaje bastante poco diplomático: “Dejalo tranquilo a Jaldo que gane las elecciones y después venite para Tucumán”. Traducido del tucumano al bonaerense: primero la provincia, después la discusión nacional.

Y allí aparece una herramienta que explica buena parte de la confianza del oficialismo provincial: los acoples. Para un porteño, algo parecido a las viejas colectoras. Distintas listas legislativas o municipales pueden adherir a una misma candidatura ejecutiva, sumar votos para gobernador o intendente y, al mismo tiempo, competir entre ellas por las bancas. En la cena lo explicaron sin necesidad de una clase de derecho electoral: “Competimos abajo y sumamos todos arriba”.

Portazo violeta y teléfono mexicano

En La Libertad Avanza bonaerense todavía están tratando de entender qué pasó. El marplatense Gastón Abonjo anunció en redes que deja el bloque mileísta y se muda a Derecha Popular, la bancada de Juan Esper, otro exlibertario, que responde a Joaquín de la Torre. Desde el entorno violeta intentaron bajarle el tono y hablaron de una "decisión personal", aunque admitieron que la jugada "no era esperada". Abonjo fue más elegante y habló de "cuestiones de estilo, una mezcla de fondo y forma". Traducción libre: no se fue por una sola cosa.

Los memoriosos de la Legislatura recuerdan que, en junio, al marplatense lo corrieron del casillero de la Quinta sección para poner en su lugar al concejal necochense Mariano Valiante, y que el mes pasado el armador karinista Sebastián Pareja desplazó al caputista Agustín Romo de la jefatura del bloque para sentar allí a Juan Osaba, uno de sus hombres de confianza. Con tanta mudanza interna, alguno terminó mudándose afuera. Para colmo, el portazo llegó justo después del encuentro que encabezó en Mar del Plata el exdiputado bonaerense y actual legislador nacional Alejandro Carrancio, en el que se habló de fortalecer la participación juvenil y el armado territorial en la Quinta sección. Arman por un lado, se desarma por el otro.

El saldo de la fuga: La Libertad Avanza queda con 19 bancas, mientras que Derecha Popular celebra dejar de ser monobloque. Ahora son dos, que en la Legislatura bonaerense ya es casi una familia. En la Quinta sección, a los libertarios les quedan Geraldine Calvella, Pablo Morillo y Sofía Pomponio. El trámite se hará oficial en la próxima sesión de la Cámara, prevista para la semana que viene, donde más de uno va a mirar de reojo la banca vacía.

En Fuerza Patria hay un senador bonaerense que anda de malhumor por culpa de México. Emmanuel González Santalla, autor de uno de los proyectos que dieron origen a la ley que restringe el uso de celulares en las escuelas primarias de la provincia, se preguntó en voz alta si alguna vez a alguien lo había enojado una buena noticia, y se contestó solo: "A mí sí". El motivo: Claudia Sheinbaum anunció que en México prohíbe los teléfonos en primarias y secundarias, ni en clase ni en los recreos, y Lula ya había hecho lo mismo en Brasil hace un año. Mientras tanto, la ley bonaerense, aprobada por unanimidad en las dos cámaras, sigue esperando su turno.

Lo llamativo es que el reclamo no fue para la oposición, sino para la propia casa. Santalla apuntó directo contra Axel Kicillof y la titular de Educación, Terigi, y les pidió que "se hagan cargo de implementar esta ley, que es urgente". Y como las indirectas no siempre alcanzan, fue por la vía didáctica: "Por si no quedó claro el contenido de la ley, se las leo, para la ministra, sobre todo". Acto seguido, recitó el artículo que define el uso responsable como la no utilización de dispositivos durante la jornada escolar, salvo que el docente lo autorice. Cerró con un "La ley es clara, esperamos que se implemente cuanto antes. Gracias" que en los pasillos de La Plata sonó más a tirón de orejas que a agradecimiento.