El dólar mayorista sube en el inicio de la semana y ya se acerca a los $1.530

La demanda de cobertura y un escenario internacional más adverso para los emergentes vuelven a tensionar a los mercados.

El dólar mayorista comenzó la semana al alza, luego de encadenar tres avances semanales al hilo y alcanzar el pasado viernes un nuevo máximo nominal. Así, se acerca ahora a la franja de los $1.530 en un mercado que mantiene la atención puesta sobre la demanda de cobertura y el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) .

En este contexto, el tipo de cambio mayorista se ubica a $1.529,5 , al marcar un avance de $4. En la semana anterior, acumuló una suba de $11, equivalente al 0,7%. Así, se ubica a un 25,3% del techo de la banda cambiaria, que hoy se establece a $1.916,74.

Parte de la presión del viernes estuvo vinculada al fixing de los títulos dólar linked , que determinó el tipo de cambio que se utilizará para los próximos vencimientos de estos instrumentos. El precio de referencia quedó cerca de los $1.524 y el volumen negociado en contado fue elevado, próximo a los u$s670 millones.

Ese factor puntual ya quedó atrás, pero el mercado seguirá de cerca este lunes si la demanda de dólares se mantiene una vez superado el fixing y si el mayorista extiende el movimiento alcista que mostró durante las últimas semanas, en el cierre mensual.

También continuará en el radar el escenario internacional, después de que la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense generara un contexto menos favorable para los activos y monedas emergentes durante las últimas jornadas.

Los dólares financieros también terminaron la semana por encima del oficial. El MEP cerró el viernes en torno a $1.550, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó cerca de $1.620.

El dólar enfrentó una mayor demanda de cobertura en el fixing Depositphotos

El mercado mira las compras del BCRA

Otro de los focos para el comienzo de la semana estará puesto en la participación del Banco Central en el mercado oficial, luego de la desaceleración que mostraron sus compras de divisas durante septiembre.

El viernes, la autoridad monetaria no realizó compras en el mercado oficial y cortó la racha positiva de las ruedas anteriores. En septiembre acumulaba hasta entonces adquisiciones por u$s232 millones, un ritmo considerablemente inferior al registrado durante julio y agosto.

“El dólar mayorista extiende el reacomodamiento de ayer y ya supera los $1.520, mientras los operadores perciben que estos ‘mini deslizamientos’ ocasionales podrían formar parte de la estrategia implícita de las autoridades”, señaló el viernes el economista Gustavo Ber.

Además, sostuvo que “la atención se concentra en el ritmo de compras del BCRA, que se ha estabilizado en torno a los USD 10 millones diarios. El debate se focaliza en si debería acelerarlas para maximizar las reservas y fortalecer su posición con vistas a 2027, cuando podría intensificarse la demanda de cobertura”.

Las reservas internacionales brutas también serán otra de las variables a seguir esta semana. El viernes cayeron u$s600 millones y terminaron en u$s48.245 millones, luego de un pago de alrededor de u$s800 millones al Fondo Monetario Internacional. En el acumulado semanal, el stock retrocedió u$s1.553 millones.