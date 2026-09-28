El mundo empresario se divide entre París y Mar del Plata

La Argentina Week y el 62° Coloquio de IDEA coincidirán desde el miércoles. Ministros, gobernadores y CEOs repartirán su presencia entre Francia y la ciudad bonaerense. En ambos encuentros, el sector privado pondrá bajo la lupa el rumbo económico y las condiciones para invertir.

El 62° Coloquio de IDEA comenzará este miércoles en la ciudad de Mar del Plata.

Esta semana y, lejos de la Casa Rosada, se llevarán a cabo dos encuentros empresarios de primer nivel . Uno de ellos es la Argentina Week en París , que comenzará formalmente el miércoles a las 14 horas, a la misma hora que comienza el 62° Coloquio de IDEA .

Si bien ambos eventos competirán en los días que se llevan a cabo -comienzan este miércoles y concluyen el viernes-, la coincidencia de fechas está lejos de significar que los libertarios le quisieron dar la espalda al Coloquio; por el contrario, tienen buena sintonía con este evento .

Es más, apenas quedó definida la fecha del Argentina Week, el Gobierno rápidamente les avisó a las autoridades de IDEA por si querían correr el evento para que no se superponga.

Es que la intención de la Casa Rosada era concurrir al Coloquio con sus principales ministros y contar con un discurso del presidente Javier Milei . Sin embargo, en esta ocasión no podrá, ya que viajarán a París los ministros de Economía, Luis Caputo ; Justicia, Juan Bautista Mahiques ; Salud, Mario Lugones ; y de Desregulación, Federico Sturzenegger . La buena voluntad del Gobierno es que se trabaja para contar en IDEA con la presencia de Milei a través de una videoconferencia desde París .

Quien sí estará presente en Mar del Plata será la senadora Patricia Bullrich , quizás el plato más fuerte en materia política de este tradicional evento. Tampoco IDEA contará en esta oportunidad con la presencia habitual de numerosos gobernadores, ya que varios de ellos acompañarán a Milei en París. Los mandatarios provinciales que ya confirmaron su presencia son: Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); Raúl Jalil (Catamarca); Gustavo Sáenz (Salta); Carlos Sadir (Jujuy); Rolando Figueroa (Neuquén); Ignacio Torres (Chubut); Alberto Weretilneck (Río Negro); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco). A ese lote también se sumaría Claudio Vidal (Santa Cruz).

Divididos

Así como el Gobierno, sin quererlo, no tendrá una presencia relevante en el Coloquio de IDEA, algo similar ocurrirá con los CEO de las principales empresas del país.

Es que, desde los despachos presidenciales, al igual que lo ocurrido cuando se llevó a cabo la Argentina Week en Nueva York, los principales dirigentes empresarios recibieron llamados invitándolos a concurrir a París. Varias empresas tuvieron que dividir su presencia: los dueños o gerentes generales partirán rumbo a París y otros ejecutivos viajarán a Mar del Plata.

Ambos eventos, de todas maneras, reflejarán cómo ven los empresarios el futuro del país.

Consenso

El Coloquio, desde sus inicios hasta la actualidad, ha ido modificando sus encuentros. En esta oportunidad, el enfoque estará puesto en una mirada a largo plazo. La consigna es buscar respuesta a “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, salteando la mirada de la coyuntura. Se analizarán ejemplos, como Israel, Irlanda o Uruguay, y las reglas de juego que permitieron que estos países sobrevivan a los vaivenes políticos.

Las jornadas tendrán cuatro ejes:

El mundo y las megatendencias: Inteligencia Artificial y transición energética.

Pilares de la estabilidad: Seguridad jurídica e inversiones.

Competitividad estructural: Infraestructura y reforma impositiva.

Desarrollo y Talento: Combate a la informalidad y educación tecnológica.

A diferencia de otros años, existe un consenso entre la mayoría de los asistentes acerca de los lineamientos del programa económico del Gobierno. Quizás la mayor preocupación radica en la inestabilidad institucional crónica. Fabián Kon, presidente de esta edición del Coloquio y director de IDEA, coincidió con las palabras del presidente: “La disciplina fiscal no es negociable”.

La última Encuesta de Expectativas de Ejecutivos así lo consignó: el 80% de los directivos prevé una mejora económica para el próximo año, ubicándose el índice sectorial en 71 puntos. Destacan el ordenamiento macroeconómico y el equilibrio fiscal, aunque no dejaron de advertir acerca de la caída del consumo interno y los efectos heterogéneos de la recesión. Y, como viene ocurriendo hace décadas, el reclamo por la alta carga impositiva.

“Los resultados muestran una expectativa favorable, pero también una mirada realista sobre los desafíos que todavía enfrenta la economía. La mayor estabilidad macroeconómica es una oportunidad para avanzar hacia una etapa de reformas estructurales especialmente en el sistema tributario, que sigue siendo considerado como un obstáculo para el crecimiento por la mayor parte del sector privado, y contra la informalidad”, dijo en su momento Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.

El Coloquio de IDEA, como todos los años, volverá a ser un gran micrófono de cómo las empresas ven el futuro en el corto plazo.