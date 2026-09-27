Javier Milei negó el riesgo de recesión: "Los indicadores desestacionalizados están arrojando cualquier cosa" + Agregar ámbito en









El Presidente cuestionó las mediciones que muestran una caída de la actividad y sostuvo que los cambios estructurales de la economía distorsionan esos indicadores.

Javier Milei negó la recesión y cuestionó los indicadores económicos desestacionalizados.

El presidente Javier Milei negó este domingo que la Argentina se encuentre rumbo a una recesión y cuestionó la forma en que se están midiendo los últimos datos de actividad. El mandatario sostuvo que los "indicadores desestacionalizados están arrojando cualquier cosa" y aseguró que la economía atraviesa un proceso de transformación estructural.

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Las declaraciones se produjeron luego de que JP Morgan recortara su previsión de crecimiento para la Argentina en 2026 y anticipara para el tercer trimestre una contracción del 4% a tasa anualizada, equivalente a una caída cercana al 1% frente al trimestre previo.

El dato se suma a la baja del 0,6% del PBI durante el segundo trimestre, aunque todavía restan conocerse las cifras oficiales de agosto y septiembre para determinar si se configura una recesión técnica, entendida como dos trimestres consecutivos de contracción.

En diálogo con LN+, Milei rechazó las críticas a la marcha de la economía y apuntó contra los economistas que pusieron el foco en los últimos indicadores. "No puedo creer la deshonestidad intelectual de los economistas", afirmó, y sostuvo que algunos destacan los datos negativos por "el odio que le tienen a este gobierno".

El Presidente explicó que su administración presta mayor atención a otros indicadores debido a los cambios que, según planteó, atraviesa la estructura económica. "Se arman en función de la historia. Si una economía tiene muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal", señaló.

En ese sentido, mencionó el comportamiento del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) y sostuvo que la serie muestra una elevada volatilidad. Por ese motivo, afirmó que el Gobierno observa principalmente el indicador de tendencia-ciclo. "Por eso nosotros nos enfocamos en el indicador tendencia a ciclo porque la economía está teniendo muchos cambios estructurales. Por eso están arrojando cualquier cosa", aseguró Milei. El mandatario también proyectó que su gestión conseguirá "cuatro años seguidos de crecimiento" y afirmó que actualmente la Argentina se encuentra en niveles máximos de consumo, exportaciones y PBI. En cuanto a la suba de la desocupación, que alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre, Milei relativizó el dato y sostuvo que se trata de cifras que "no son sustancialmente distintas a las de 2023". Además, señaló que el promedio histórico del país se ubica en torno al 9,8% y concluyó: "No tenemos un problema". El Presidente vinculó el aumento del desempleo con un "reacomodamiento de recursos" y con una mayor cantidad de personas que salieron a buscar trabajo. En ese marco, aseguró que durante su gestión se crearon más de 500.000 puestos laborales y que la cifra asciende a 600.000 si se descuentan las bajas en el sector público. También sostuvo que el crecimiento de la informalidad comenzó en 2020, durante la pandemia. Noticia en desarrollo.-