Escala la disputa por la crisis migratoria: Ceuta reportó 88 muertos y contradijo al gobierno de España

El presidente de Ceuta , Juan Jesús Vivas , manifestó este domingo en declaraciones a la prensa que la morgue local recibió hasta el momento 88 cadáveres, mientras el gobierno de España reportó un saldo de 72 muertos hasta el momento. De este modo, la crisis humanitaria en el enclave español en la costa africana pone más tensión a la disputa política, mientras las autoridades trabajan para contener a los migrantes.

De acuerdo a Vivas, en declaraciones al diario español El País, los cuerpos de los migrantes fallecidos estos días en la costa de Ceuta ya acumulan 88 cadáveres. Las instalaciones se han dispuesto con capacidad para 200 cuerpos, mientras el gobierno del presidente Pedro Sánchez limita todavía esa cifra a 72.

El presidente ceutí lamentó profundamente el “drama” de estas muertes “a un lado y otro de la frontera”, porque Marruecos también está rescatando del mar algunos cadáveres. No todos fallecieron en la avalancha que se registró en el espigón el pasado jueves, cuando se produjeron aplastamientos en el intento desesperado y multitudinario por alcanzar la parte española de la playa.

Algunos presentan un aspecto más deteriorado porque las llegadas a la costa ceutí se prolongan ya por más de dos semanas y en todo este tiempo algunos migrantes han ido desapareciendo en su peligrosa travesía nocturna por el mar para la que apenas se ayudan de un flotador y muchos de los que entraron el jueves en aluvión tan siquiera sabían nadar.

Sanidad cifra en 1.622 las asistencias a migrantes en Ceuta desde el viernes y niega situaciones de colapso sanitario

El Ministerio de Sanidad ha informado este domingo de que los servicios sanitarios de Ceuta han prestado 1.622 asistencias a migrantes desde el viernes, tras registrar 473 atenciones entre las 9.00 del 1 de agosto y las 9.00 del 2 de agosto, frente a las 1.149 asistencias contabilizadas el día anterior. Según los datos de INGESA, de esas 473 asistencias, 291 correspondieron a Atención Primaria y 172 a Atención Especializada en el Hospital Universitario de Ceuta, donde permanecen ingresados un paciente en la UCI, otro en Pediatría, dos en Obstetricia, dos recién nacidos en Neonatología tras un parto gemelar, cuatro en planta quirúrgica, cuatro en hospitalización médica y cuatro más en Observación de Urgencias. INGESA ha indicado que no se ha registrado ningún fallecimiento.

El Ministerio ha recalcado que, “a pesar de las afirmaciones realizadas por actores políticos, sin dato alguno que lo avale”, en ningún momento se han producido situaciones de colapso en el Área Sanitaria de Ceuta. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha agradecido en la red social X la labor de los profesionales de INGESA en Ceuta: “Gracias a su profesionalidad y predisposición se han podido coordinar las actuaciones para dar respuesta a una situación muy complicada”, ha afirmado, antes de destacar que “una vez más, los trabajadores y trabajadoras públicos” han dado “la mejor respuesta cuando hace falta”.