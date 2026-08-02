CTERA confirmó el paro nacional docente de este lunes y crece la tensión con el Gobierno por los controles en las escuelas

La medida de fuerza será por 24 horas y coincidirá con el regreso a clases en distintos distritos del país. Los gremios reclaman la reapertura de la paritaria nacional, la restitución del FONID y mayor financiamiento educativo.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ratificó el paro nacional docente previsto para este lunes 3 de agosto, en una nueva jornada de protesta contra la política educativa del Gobierno . La huelga tendrá una duración de 24 horas y afectará a escuelas de distintos niveles en todo el país.

La medida coincidirá con el regreso a las aulas en distritos como la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, además de otras jurisdicciones. Desde el gremio señalaron que el reclamo central pasa por la convocatoria a la paritaria nacional docente, una recomposición salarial y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Además, CTERA reclama una nueva ley de financiamiento educativo y cuestiona el recorte de fondos nacionales destinados al sistema educativo. La organización sindical sostuvo que la situación salarial de los docentes continúa deteriorándose y que es necesario recuperar espacios de negociación con el Ejecutivo.

Desde el Gobierno, en tanto, anticiparon que realizarán controles en las escuelas para verificar el cumplimiento de la prestación mínima del servicio educativo. El Ejecutivo señaló que buscará monitorear la actividad en los establecimientos y garantizar la continuidad de las clases para los estudiantes.

El paro abre un nuevo capítulo en la tensión entre la administración nacional y los sindicatos docentes, en medio del debate por el financiamiento educativo, el rol del Estado y las condiciones laborales del sector.

Reunión del Consejo Federal de Educación

En la tarde de hoy, se reunieron los integrantes del Consejo Federal de Educación, presidido por el Ministerio de Capital Humano. A través de su Comité Ejecutivo ampliado, se debatió sobre el seguimiento con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley N.º 27.802, que "consagra la educación como servicio esencial", dijo la ministra Pettovello en ua publicación en redes sociales.

"Del encuentro participaron los responsables o sus representantes de las carteras educativas de las jurisdicciones y de la Nación, quienes coordinaron las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases en todo el país y para articular la inspección nacional durante la jornada de paro nacional del lunes 3 de agosto", expresó la funcionaria.

Y agregó: "Se ratificó el compromiso con la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, conforme lo dispone la normativa vigente y la potestad del Poder Ejecutivo Nacional de supervisar su cumplimiento por tratarse de una medida de fuerza nacional. La medida busca resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro".

El Consejo Federal de Educación, presidido por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación, reunió hoy a su Comité Ejecutivo ampliado con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley N.º 27.802, que consagra la educación como servicio… pic.twitter.com/aGWdd6WHj5 — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) August 2, 2026

El Gobierno tensiona con los sindicatos y advierte por controles en escuelas

El Gobierno redobló la presión a los sindicatos docentes para limitar la magnitud del paro nacional del sector previsto para el lunes y martes próximo. El ministerio de Capital Humano advirtió este sábado que supervisará el cumplimiento del 75% de las actividades, tan como lo establece la reforma laboral sancionada en febrero. El viernes ya había hecho un anuncio similar.

En un comunicado, Capital Humano anunció que "desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo". De incumplir ese porcentaje, advirtió nuevamente que aplicará sanciones.

Si bien no tiene escuelas a su cargo (depende de las provincias), desde el ministerio justificaron la medida afirmando que "el gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía". También exhortaron a todos los agentes del sistema educativo a priorizar "el derecho a la educación" y cumplir "la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas".