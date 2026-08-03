Charlas de quincho: Kristalina en tour rioplatense, el PJ entre La Rioja y el conurbano y un extraño souvenir limeño

Con el fútbol ya fuera de escena, la política volvió a recuperar el protagonismo. Milei acelera su proyecto hacia 2031, Kristalina Georgieva dejó respaldo, preguntas y gestos durante su gira por la Argentina y Uruguay, mientras el peronismo volvió a intentar una foto de unidad en La Rioja sin lograr reunir a todos sus protagonistas. También hubo una inesperada aparición de Fátima Flórez en Perú y hasta un quincho cementero cordobés.

Kristalina Georgieva dejó respaldo, preguntas y gestos durante su gira por la Argentina y Uruguay, mientras el peronismo volvió a intentar una foto de unidad en La Rioja sin lograr reunir a todos sus protagonistas. También hubo una inesperada aparición de Fátima Flórez en Perú.

Basta de fútbol, hasta acá llegamos, que vuelva el show. Ese parece haber sido el resumen de la semana, que volvió a ser agitada en términos políticos y también económicos. Milei ya no oculta que será candidato para un segundo periodo como Presidente y hasta tiene en mente (aunque no lo diga) quién será su compañero de fórmula. Y dijo "compañero", no "compañera". ¿Habrá usado el masculino como un genérico? ¿O fue un mensaje dirigido a una mujer con aspiraciones?

Mientras el Índice de Confianza en el Gobierno que difunde la Universidad Torcuato Di Tella cayó a mínimos en la era Milei , el Presidente anunció la reforma de la carta orgánica del Banco Central y, de paso, celebra el buen momento del sector energético, que aporta los dólares que se necesitan y que, tal vez, no los faciliten las finanzas. Es que así como el precio de crudo se disparó por la guerra en Medio Oriente , esa misma guerra genera otros fenómenos que tensionan al frente local: el riesgo país y la inflación en EEUU, así como una posible suba de tasas de la Fed. Esta vez la decisión fue sostener los niveles actuales, pero con tres votos disidentes (una rareza en el organismo).

Sin embargo, lo central de la semana fue el paso por el país de la titular del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva , que estuvo en el Palacio de Hacienda, en Casa Rosada, en una cena con empresarios y también en Neuquén, antes de partir a Montevideo, donde el clima y las postales fuero otras. Ya ampliaremos.

Asimismo, hubo rosca peronista. Lo que comenzó como un homenaje por los 50 años del martirio de monseñor Enrique Angelelli terminó funcionando como una nueva estación del operativo unidad del peronismo. Ricardo Quintela aprovechó la conmemoración para insistir con la necesidad de "despertar a ese gigante dormido" y volver a sentar en una misma mesa a los distintos sectores del PJ. La foto, sin embargo, volvió a quedar incompleta. Máximo Kirchner viajó a La Rioja e incluso el viernes mantuvo una reunión reservada con el gobernador anfitrión, pero Axel Kicillof decidió preservar la distancia y Sergio Massa tampoco fue de la partida, aunque el Frente Renovador tuvo representación. La ausencia del bonaerense terminó opacando el objetivo inicial de Quintela, que soñaba con exhibir el primer gesto concreto de acercamiento entre los principales protagonistas de la interna peronista.

Aun así, el riojano buscó capitalizar la convocatoria. Ante miles de peregrinos, dirigentes y referentes de organismos de derechos humanos, reivindicó el legado de Angelelli y lo enlazó con un mensaje hacia adentro del justicialismo: "Si el movimiento está unido es invencible". El anfitrión evitó personalizar las diferencias y apeló al discurso de la unidad, mientras Máximo Kirchner agradecía el respaldo a Cristina Kirchner y advertía sobre los riesgos de un peronismo fragmentado. Cerca de Quintela insistían en que la construcción "no termina en una foto" y que el objetivo sigue siendo llegar a 2027 con un esquema de convivencia entre gobernadores, kirchnerismo, massismo y el Movimiento Derecho al Futuro. En el fondo, la discusión por delante es sobre 2027: elecciones, PASO, desdoblamiento/unificación en Provincias, candidatos, etcétera.

En Buenos Aires, siguió de todos modos la movida, motorizada por intendentes y por un encuentro entre el alcalde platense Julio Alak y la codobesa Natalia de la Sota. Asimismo, la justicia da pistas respecto a las primarias.

Quinchos cementeros y limeños, con cuirosos souvenirs.

Georgieva: de Messi y el tango a las calles de Montevideo

La gira rioplatense de Kristalina Georgieva dejó dos postales bien distintas. En la Argentina predominó la agenda de alto voltaje político y económico. La directora gerente del FMI no vino solo a reunirse con Javier Milei y Luis Caputo: quiso tomarle el pulso al país, escuchar al sector privado y comprobar en el terreno si el optimismo que reflejan las cuentas fiscales también aparece entre quienes tienen que invertir. Después cruzó el Río de la Plata y encontró otro clima. Menos formalidades, más anécdotas y una frase sobre la limpieza de Montevideo que terminó desatando carcajadas.

En Buenos Aires, uno de los momentos más reservados fue la cena organizada por la representación local del Fondo en el Palacio Duhau. Sin funcionarios alrededor de la mesa, Georgieva compartió varias horas con un grupo de empresarios de primera línea: Jorge Brito (Banco Macro), Eduardo Elsztain (IRSA), Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre), Daniel Novegil (Ternium), Martín Pérez de Solay (Glencore), Mariana Schoua (AmCham), Isela Costantini (Grupo ST) y Catalina Cascio (Ferrosider).

La titular del FMI se animó al tango, en el espectáculo de Mora Godoy. Captura de TV

Quienes participaron cuentan que habló bastante menos de lo que preguntó. Una de las consultas que más llamó la atención fue sobre el dólar. Quería saber cómo interpretaban los empresarios que el tipo de cambio se moviera cerca del techo de la banda cambiaria. También, tras elogiar el punto del lomo, volvió sobre una vieja obsesión del Fondo: la convertibilidad. Pidió opiniones sobre las razones de su fracaso y buscó entender qué diferencias ven los hombres de negocios con el programa actual. Las respuestas coincidieron en un punto: la estabilización macroeconómica es valorada, pero todavía quedan pendientes desafíos vinculados con la competitividad, la carga tributaria, el crédito y la recuperación de sectores que aún no sienten la mejora.

También deslizó algunas preocupaciones respecto al empleo, el consumo y la infraestructura para que los sectores primarios y extractivos puedan traducir el potencial en desarrollo.

La recorrida por Vaca Muerta también tuvo un fuerte contenido político. Acompañada por Luis Caputo, el viceministro José Luis Daza y el presidente de YPF, Horacio Marín, visitó Loma Campana para conocer de primera mano el proyecto que el Gobierno exhibe como la gran fábrica de dólares de la próxima década. En Economía aseguran que preguntó por los plazos de las inversiones, el desarrollo de la infraestructura y la capacidad exportadora del shale. Para el Fondo, Vaca Muerta dejó de ser solamente un yacimiento energético para convertirse en una pieza clave del programa económico.

Ya de regreso, Georgieva eligió un formato poco habitual para resumir su viaje: escribió un blog en primera persona. Arrancó recordando la camiseta de la Selección con el número 10 y su nombre que le regaló Caputo. Desde allí construyó una metáfora con Lionel Messi y la perseverancia necesaria para alcanzar grandes objetivos. También evocó la hiperinflación que sufrió su familia en Bulgaria, contó que de joven escondía dólares en una caja de lata para proteger sus ahorros y confesó que por eso entiende mejor que nadie la relación de los argentinos con su moneda. Incluso hubo espacio para el tango que escuchó durante la cena con empresarios. El mensaje final fue el mismo que había transmitido durante toda la visita: "El desafío es mantener el rumbo".

El contraste llegó apenas cruzó el Río de la Plata. En Montevideo, Georgieva participó de las Jornadas de Economía del Banco Central del Uruguay, se reunió con el presidente Yamandú Orsi y sorprendió al contar que había manejado ella misma desde el aeropuerto hasta el hotel. La confesión llamó la atención entre economistas y funcionarios acostumbrados a protocolos mucho más estrictos para la titular del FMI.

La mejor anécdota apareció unos minutos después. Mientras describía el recorrido, comentó que había encontrado una ciudad "muy linda" y agregó que las calles le habían parecido "muy limpias". Según reconstruyeron varios asistentes, el salón quedó en silencio. Georgieva advirtió enseguida que había tocado un tema sensible para los montevideanos, donde la limpieza urbana forma parte del debate político cotidiano, y corrigió con una sonrisa: "Bueno... algunas". La aclaración desató las carcajadas del auditorio.

Georgieva, con Caputo y Marín en Vaca Muerta. @HoracioMarin_ok

No fue la única escena fuera del libreto. Una alumna se acercó para entregarle una carta escrita en búlgaro, su lengua materna, donde le expresaba el "amor" de Uruguay hacia ella. Georgieva la abrazó emocionada antes de continuar una agenda en la que también dejó un mensaje para Orsi: elogió la estabilidad macroeconómica del país, pero reclamó que el gobierno sea "más audaz" para impulsar el crecimiento. La visita coincidió, además, con la colocación de casi u$s1.700 millones de deuda por parte de Uruguay, una operación que en el mercado atribuyeron, en parte, al oportuno timing de la llegada de la jefa del Fondo.

As I leave Uruguay, I take with me wonderful memories and this very special moment at Escuela 108. Sofia, a young student, surprised me with a little Bulgarian flag and a heartfelt handwritten note. A beautiful gesture I will carry with me. Gracias por la calidez, Uruguay! pic.twitter.com/mhdFz4nyyw — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 31, 2026

Entre la solemnidad de la cena con el círculo rojo porteño, la recorrida por Vaca Muerta, las referencias a Messi y al tango, y el desliz sobre las calles de Montevideo, Georgieva terminó mostrando dos caras de una misma gira. En una orilla habló de inversiones, reservas y reformas. En la otra descubrió que, a veces, un comentario sobre la limpieza urbana puede generar más tensión que una pregunta sobre el dólar.

Cumbre de "amigos" en Lima: souvenirs subidos de tono y miradas de lejos en el palco presidencial

El Palacio Legislativo de Lima se convirtió en el epicentro de todas las miradas tras la asunción de Keiko Fujimori como mandataria peruana. La gran sorpresa de la jornada la dio Fátima Flórez, quien pisó suelo incaico y se ubicó en un palco preferencial reservado para los íntimos de la flamante presidenta. A pocos metros, bajo el ala del estricto protocolo internacional, se encontraba su ex, Javier Milei.

La picante publicación de Fátima Florez con motivo de su visita a Perú. Instagram oficial de Fátima Florez

Aunque los rumores de una segunda vuelta sentimental encendieron las alarmas, la humorista se atajó rápido ante la prensa aclarando que el viaje se lo costeó enteramente de su bolsillo y que con el Presidente solo se cruzaron un par de discretos saludos a la distancia.

Lejos de mantener el perfil bajo tras las ceremonias oficiales, Fátima revolucionó las redes sociales con una picante bitácora de su estadía en la capital peruana. Mientras recorría la histórica Plaza de Armas, la actriz visitó un tradicional local de artesanías y no dudó en subir una historia a su Instagram que dejó a todos con la boca abierta: una postal enfocada en una colección de sugerentes recuerdos de cerámica con formas fálicas.

Inauguración cordobesa, rosca gremial y triunfo de Instituto

Quinchos mediterráneos se cocinaron el miércoles pasado en la provincia de Córdoba. La inauguración de una planta de aditivos del grupo suizo Holcim, una de las principales compañías cementeras del país, en la localidad de Mi Granja, fue el escenario propicio para floridos intercambios sobre la coyuntura económica. La puesta en marcha consistió de una inversión de más de u$s1,2 millones, que le permitirá a la empresa ampliar su portfolio de productos y fortalecer su presencia en la Argentina.

La ceremonia fue presidida por el CEO de Holcim Argentina, Pablo Bittar, en conjunto con representantes de los sectores público y privado, quienes compartieron palabras alusivas. Javier Pretto, viceintendente de la ciudad de Córdoba, celebró el corte de cinta y puso en valor "la garra del gen cordobés", al tiempo que transmitió los saludos del alcalde Daniel Passerini. Lo escuchaban con atención en la primera fila Claudia Acosta, intendenta de Mi Granja, y Pía Astori, presidenta de la influyente Fundación Mediterránea y del Grupo Astori.

Corte de cinta de la cementera Holcim, en Córdoba.

Entre sánguches de jamón y queso, mini tartas de gustos diversos y gaseosas azucaradas, se sucedieron corrillos respecto a la situación de la construcción, golpeada por la parálisis de la obra pública. Bittar comentó que, si bien es un escollo para el sector, lo cierto es que confían en que la reactivación.

"El qué hacer no está en discusión; la discusión probablemente sea quién financia la obra pública y quién la ejecuta", comentó, en referencia al ingreso del sector privado a la licitación de rutas y otros proyectos de infraestructura. Precisamente, Holcim busca ser protagonista de ese fenómeno. Mencionó, además, que la recuperación no viene a la "velocidad que todos esperábamos", aunque ponderó el ordenamiento de diversas variables macro.

Casi en paralelo a la inauguración de la planta, La Docta fue escenario de un congreso del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), un espacio combativo que conforman distintos gremios, como ATE, Aceiteros y Aeronáuticos, entre otros, con el objetivo de confrontar con Javier Milei. El evento se desarrolló en el salón Agustín Tosco del Sindicato de Luz y Fuerza cordobés.

Aprovechando el desembarco, un reconocido gremialista montó una oficina improvisada en el bar de un hotel del centro de la capital provincial. Distintas tribus sindicales peregrinaron hasta allí para pasar los partes de situación y hacer un repaso de la coyuntura. "Los gremios nunca ganan: empatan o pierden, pero un buen dirigente hace pasar los empates como victorias y las derrotas como empates", café de por medio.

A unos metros de distancia, una terna arbitral, vestida con la indumentaria de AFA, esperaba, entre aguas con y sin gas, la noche para dirigir en Alta Córdoba. Fue triunfo 2 a 1 de Instituto sobre Platense.

La Liga de Intendentes mueve fichas

El grupo de intendentes peronistas que hasta hace pocas semanas se identificaba como el Grupo AFA comenzó una nueva etapa política. Rebautizados como "La Liga de Intendentes Peronistas", los once jefes comunales que la semana pasada se reunieron con Axel Kicillof buscan convertirse en un actor con peso propio dentro del peronismo bonaerense y llegar al cierre de listas como una cuarta pata de la negociación, junto al kirchnerismo, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

El encuentro en la Gobernación tuvo un mensaje que excedió la foto. Según reconstruyeron fuentes al tanto de la reunión, los intendentes le plantearon a Kicillof que lo consideran "el mejor candidato presidencial" del peronismo para el futuro, aunque aclararon que el objetivo inmediato del espacio pasa por fortalecer el rol político de los municipios y ganar volumen en la discusión bonaerense.

En esa conversación también hubo un intento deliberado por despegarse de la disputa entre Kicillof y Máximo Kirchner. La idea que transmitieron fue no quedar alineados en ninguno de los dos campamentos y presentarse como un espacio de intendentes con agenda propia, dispuesto a dialogar con todos los sectores del peronismo.

"La Liga", en La Plata.

Uno de los presentes contó que, consultado sobre esa interna, el gobernador bonaerense les respondió: "Muchachos acá no hay dos demonios, hay un grupo construyendo alternativa y otro tirando piedras. Yo quiero unidad, pero no veo voluntad del otro lado". La frase, interpretada como una respuesta directa a quienes buscan equidistancia entre las dos almas del PJ bonaerense, dejó en claro que Kicillof no está dispuesto a ceder terreno frente a las críticas de La Cámpora.

La mesa, integrada por Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Mariel Fernández (Moreno), Gustavo Menéndez (Merlo), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan de Jesús (La Costa), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Juan Pablo García (Dolores), ya empezó a trabajar en la ampliación del armado.

El objetivo es incorporar nuevos intendentes para consolidar una representación territorial que les permita sentarse con mayor fortaleza en las negociaciones electorales. Entre los nombres que aparecen en las conversaciones figuran Lucas Ghi, de Morón; Julián Álvarez, de Lanús; y Fernando Gray, de Esteban Echeverría, aunque por ahora no hay definiciones.

En paralelo, el espacio mantiene diálogo con otros dirigentes que también construyen volumen político de cara a 2027. En ese marco fue leída la reunión entre Federico Otermín y Jorge Ferraresi, quien viene desplegando recorridas por distintos municipios bonaerenses luego de pedir licencia como intendente de Avellaneda.

Además de discutir el escenario electoral, la Liga pretende influir en la definición del próximo candidato a gobernador, un debate que comenzará a acelerarse a medida que se acerque el final del segundo mandato de Kicillof. Entre los nombres que circulan dentro del grupo aparecen Achával, Otermín, Menéndez y Mariel Fernández, todos con actividad política creciente fuera de sus distritos.

Otro de los objetivos pasa por incrementar el peso legislativo del espacio. Varios de los intendentes ya cuentan con representación propia en la Legislatura bonaerense y consideran que fortalecer ese armado será clave para las negociaciones que vienen.

Mientras tanto, la hoja de ruta contempla una próxima reunión con Sergio Massa, con quien varios de los intendentes mantienen diálogo fluido. En la Liga insisten en que la estrategia es posicionarse por fuera de la interna entre los líderes del MSD y de La Cámpora y construir un ámbito propio desde el cual negociar en igualdad de condiciones el futuro del peronismo bonaerense.

En cuanto a la movida con intendentes, también hubo baile platense. Es que la diputada cordobesa Natalia de la Sota viene de recorrer el interior productivo y la semana pasada decidió visitar la capital bonaerense y sentarse a charlar con Julio Alak en el Palacio Municipal de La Plata. No es un dato menor: el intendente, que hoy camina al lado de Axel Kicillof y suena fuerte como precandidato a gobernador bonaerense, tiene la particularidad de mantener buena llegada con casi todas las terminales del peronismo, incluso con las que hoy están enfrentadas, como el Movimiento Derecho al Futuro y La Cámpora. Un rasgo que lo convierte, dicen en el ambiente, en uno de los pocos anfitriones "neutrales" que le quedan al PJ.

La visita de De la Sota, cuentan, tiene que ver con su convicción de que 2027 se juega en la unidad, o al menos en la mayor síntesis posible entre las vertientes justicialistas. La legisladora sostiene que el espacio necesita una "nueva síntesis" y que la discusión sobre cómo modernizar las propuestas políticas, económicas y sociales del peronismo no puede esperar al año de la elección: hay que ir dándola en el camino, porque los márgenes de tiempo se acortan. En esa misma sintonía anda Alak, que desde hace meses viene predicando puertas adentro la idea de "volver a casa": la necesidad de unificar a todo el peronismo para poder derrotar a los libertarios, sumando dirigentes con experiencia que puedan aportar en este momento difícil de la Argentina. Con esa consigna viene convocando a reuniones y cenas incluso con sectores que en los últimos años se habían alejado del peronismo, como los duhaldistas.

Gracias @Julio_Alak por tu invitación.



El diálogo, el encuentro y una mirada común sobre la importancia de fortalecer el federalismo son fundamentales para la construcción de una Argentina más justa, humana y solidaria. pic.twitter.com/m4xrMn6YR4 — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) July 30, 2026

En el encuentro, ambos dirigentes coincidieron en el diagnóstico: la caída de la actividad económica, la baja de los recursos que reciben las provincias desde Nación y el consecuente impacto negativo en obras y prestación de servicios. También se mostraron de acuerdo en la necesidad de fortalecer el federalismo, fomentar la recuperación del empleo y la producción, y construir consensos políticos que den respuesta a las demandas de la gente en un contexto que definieron como difícil tanto para provincias como para municipios.

Fuentes cercanas a ambos dirigentes recordaron que el vínculo viene de lejos: Alak era "muy amigo" del padre de la diputada, el histórico gobernador cordobés José Manuel de la Sota, fallecido en 2018, a quien el jefe comunal definió como "uno de los dirigentes más lúcidos y representativos de la historia de nuestra Patria".

Ramos Padilla se metió en el debate electoral

Mientras el Gobierno nacional busca avanzar con una reforma del sistema electoral y mantiene sobre la mesa la eliminación de las PASO, el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, decidió hacer oír su voz. Y el mensaje fue leído en la política como una defensa de una herramienta que hoy resulta especialmente sensible para el peronismo.

En una entrevista con la Revista Jurídica de la Universidad Nacional del Oeste, el magistrado salió a respaldar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias justo cuando el oficialismo insiste con desactivarlas y distintos sectores opositores intentan sostenerlas. En el PJ, donde las tensiones internas siguen sin resolverse del todo, las PASO aparecen para muchos como el único mecanismo capaz de ordenar una disputa de candidaturas sin romper la unidad.

Ramos Padilla admitió que el sistema fue objeto de fuertes cuestionamientos, pero sostuvo que "ampliar a toda la ciudadanía la posibilidad de incidir en la definición de candidaturas constituye un paso relevante en términos de democratización". Al mismo tiempo, dejó abierta la puerta a introducir modificaciones, como que la obligatoriedad recaiga sobre los partidos y no sobre los electores o incorporar mecanismos que den mayor representación a las minorías internas.

Pero el juez no se quedó solo en las primarias. También envió otra señal sobre uno de los capítulos que genera preocupación entre los partidos: el financiamiento electoral. Allí defendió el esquema mixto vigente y sostuvo que el aporte estatal sigue siendo una herramienta clave para evitar que la competencia quede determinada por la capacidad económica de cada fuerza.

Incluso fue más allá y advirtió que una menor regulación de los aportes privados puede terminar trasladando el poder económico a la política, al señalar que cuando no existen límites suficientes, los grandes actores económicos obtienen ventajas decisivas durante las campañas y luego incrementan su capacidad de presión sobre los gobiernos.

Las definiciones del juez llegan en un momento en el que la discusión por las reglas de juego electorales vuelve a instalarse en el centro de la escena y cuando, por debajo de la superficie, varios espacios políticos ya comenzaron a hacer números sobre cómo impactaría una eventual reforma en sus estrategias para 2027.

CARBAP renovó su conducción

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) eligió a Pablo Ginestet como presidente para el período 2026-2028, en reemplazo de Ignacio Kovarsky. El productor agropecuario de la Asociación Rural de Henderson, licenciado en Economía y Administración Agraria, venía de desempeñarse como secretario de la entidad y anteriormente fue prosecretario y vicepresidente primero.

"Continuaremos trabajando bajo las mismas premisas, pero con nuevas y jóvenes incorporaciones, que aportan nuevas ideas, miradas y energía", afirmó Ginestet al asumir. Kovarsky, por su parte, agradeció el acompañamiento recibido y sostuvo que "siempre es sano renovar y alternar la conducción de la entidad".

La nueva Mesa Directiva quedó integrada, además, por Sergio Melgarejo (vicepresidente primero), Julio Rodríguez (vicepresidente segundo), Fernando Ferrari (vicepresidente tercero), el propio Kovarsky (secretario), Mariano Moro y Alejandro Reinoso (prosecretarios), Carlos Bilbao (tesorero) y Santiago Alem (protesorero). CARBAP nuclea a más de un centenar de sociedades rurales de Buenos Aires y La Pampa.