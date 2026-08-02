Gastos en dólares durante un viaje: qué tener en cuenta al pagar consumos en el exterior

Antes de salir del país, conocé las alternativas disponibles y elegí la opción más conveniente para cuidar el presupuesto

Es importante tener en cuenta todos los métodos de pago en tu viaje al exterior.

Planificar un viaje al exterior no implica solamente reservar pasajes y alojamiento, también es fundamental definir de manera anticipada cómo es que se van a afrontar las compras diarias para evitar tener que pagar costos adicionales y administrar mejor el presupuesto .

Hoy en día existen distintas formas de pagar fuera de Argentina y cada una tiene sus ventajas, límites y requisitos . Es por eso que conocer esas diferencias permite elegir la alternativa más conveniente según el destino y la forma en que cada persona organiza sus finanzas.

Al momento de hacer compras fuera del país, una de las decisiones más importantes pasa por elegir el medio de pago . Esa elección es fundamental, no solo porque puede influir en el costo final, sino porque también impacta en la seguridad durante todo el viaje.

Con una buena planificación y la elección del método de pago adecuado, es posible reducir costos, evitar recargos innecesarios y administrar mejor el presupuesto durante todo el viaje.

Antes de elegir el método, es importante saber que los consumos hechos en una moneda distinta al dólar suelen convertirse primero a esa divisa antes de reflejarse en el resumen de la tarjeta. Además, cuando el gasto se cancela en pesos argentinos, sigue vigente la percepción del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias . Para evitar ese recargo, la alternativa es cancelar los consumos con dólares propios depositados en una cuenta bancaria.

La tarjeta de crédito está entre las opciones más elegidas para pagar hoteles, pasajes, restaurantes y compras durante un viaje. También suma una ventaja en materia de seguridad, ya que muchos bancos permiten incorporarla a billeteras digitales como Apple Pay o Google Pay , por lo que no hay que sacar la tarjeta física en cualquier lugar.

Si el resumen se paga en pesos, los consumos en moneda extranjera quedan alcanzados por la percepción del 30%. Pero, si el titular dispone de dólares en su cuenta y cancela el resumen con esa moneda entre el cierre y el vencimiento, evita ese cargo adicional.

Para quienes tienen habilitado el débito automático del resumen, lo mejor es hacer el stop debit antes del vencimiento para poder elegir la forma de pago y cancelar el saldo directamente con dólares depositados en la cuenta o incluso con dólares físicos en la sucursal del banco.

Antes de viajar hay que verificar si la entidad solicita informar el viaje al exterior, porque algunas instituciones mantienen ese requisito como medida de seguridad y permiten gestionarlo desde la aplicación o el home banking, incluso hasta 24 horas antes de la salida. También es importante llevar más de una tarjeta, porque en algunos países determinados comercios aceptan una marca y rechazan otra.

Al pagar con tarjeta, siempre resulta más conveniente seleccionar la moneda del país donde se realiza la compra. Ya que esa decisión evita que se emplee el sistema conocido como Dynamic Currency Conversion (DCC), que suele aplicar un tipo de cambio menos favorable.

Hay métodos de pago que convienen más que otros. Magnific

Débito

La tarjeta de débito ofrece otra alternativa muy práctica para los gastos diarios. Los consumos se descuentan inmediatamente y pueden verse desde la aplicación del banco en tiempo real. La clave para que sea conveniente está en asociarla a una caja de ahorro en dólares. Cuando la compra se debita desde esa cuenta, el usuario evita la percepción del 30%.

También permite retirar efectivo desde cajeros automáticos del exterior. Si la extracción se hace desde una cuenta en dólares, no corresponde esa percepción, aunque pueden existir comisiones del banco emisor y de la red del cajero utilizada en el país de destino. Si el retiro se hace desde una cuenta en pesos, la operación queda alcanzada por la percepción vigente.

Efectivo

Llevar dinero en efectivo sirve para afrontar gastos pequeños, transporte, propinas o pagar en comercios que no aceptan tarjetas. De todas formas, no conviene depender exclusivamente de esta modalidad por el riesgo de pérdida o robo. Lo recomendable es viajar con una suma moderada y cambiar únicamente lo necesario al llegar.

Otra recomendación consiste en llevar billetes de u$s100 en buen estado y de emisiones recientes, porque en algunos destinos los billetes antiguos reciben una cotización inferior o directamente no son aceptados. Para quienes necesitan efectivo durante la estadía, se puede retirar dinero desde cajeros automáticos.

En el caso de adelantos con tarjeta de crédito, los límites suelen ser de u$s50 por operación en países limítrofes y de u$s200 por operación en el resto del mundo, además de las comisiones que aplica cada entidad.