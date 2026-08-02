Burlas y provocación de Irán contra Donald Trump tras el anuncio de cese de ataques: "El tonto se quedó sin fuerzas"

Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos de postergar una ofensiva contra Irán, la prensa vinculada al régimen interpretó la decisión como una marcha atrás de Washington y la presentó como una victoria de Teherán.

Los principales medios de comunicación iraníes reaccionaron con una mezcla de celebración y burlas luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este sábado a última hora que postergará nuevos ataques contra Irán y asegurara que existen avances hacia un posible acuerdo.

A través de una publicación en redes sociales, Trump afirmó que recibió un pedido de Irán y de otros países de Medio Oriente para frenar cualquier ofensiva, al sostener que ya se acordaron los parámetros de un entendimiento. Según explicó, ese eventual pacto contemplaría la "apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz", un paso estratégico para el comercio mundial de petróleo.

Sin embargo, desde Teherán no hubo confirmación alguna sobre esa versión. Los medios estatales iraníes evitaron respaldar la afirmación de que el Gobierno hubiera solicitado suspender los ataques y tampoco dieron señales de un cambio en la postura oficial respecto del estrecho de Ormuz, cuya administración Irán insiste en compartir.

Por el contrario, la narrativa dominante en la prensa iraní fue que quien retrocedió fue el propio mandatario estadounidense. "¡Trump, el tonto, se ha quedado sin fuerzas!" , publicó la agencia semioficial Fars, una de las más cercanas al aparato político y militar iraní.

En la misma línea, el comentarista político Morteza Semiari, citado por esa agencia, recurrió a un proverbio persa para ridiculizar el anuncio de Washington: "La montaña de los estadounidenses volvió a parir un ratón" .

Las críticas también fueron replicadas por KayhanOnline, medio dirigido por el líder supremo Ali Khamenei, que sostuvo que Trump "retrocedió una vez más en sus posiciones después de aproximadamente una semana de fanfarronería y amenazas contra Irán", al intentar presentar la situación como el resultado de un supuesto avance diplomático.

La agencia semioficial Mehr, considerada otra voz cercana al liderazgo iraní, aseguró que el presidente estadounidense "volvió a retroceder en sus amenazas vacías y presentó su retirada al mundo como un favor". Además, remarcó que, independientemente de la decisión de Washington, "las fuerzas iraníes permanecen en el más alto nivel de preparación y listas para cualquier posibilidad".

En paralelo, distintos medios iraníes se hicieron eco de informes publicados por la prensa occidental, entre ellos CNN, sobre una creciente escasez de misiles de defensa aérea en Estados Unidos. Según la agencia semioficial Tasnim, esa situación habría sido "uno de los principales factores" que llevaron a Trump a desistir, al menos por ahora, de lanzar un nuevo ataque contra Irán.

Trump dijo que pospondrá nuevo ataque contra Irán a la espera de un acuerdo

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos aplazará un nuevo ataque contra Irán siempre y cuando se pueda alcanzar rápidamente un acuerdo para frenar las ambiciones nucleares de Irán y reabrir el estrecho de Ormuz.

Trump dijo el sábado por la noche en su plataforma Truth Social que Irán y otros países de Oriente Medio habían solicitado tiempo para cerrar un acuerdo que condujera a la reapertura "inmediata, completa y total" de este estrecho vital y al "fin de la amenaza nuclear iraní".

No mencionó los nombres de los países en la publicación, que se produjo tras una conversación telefónica con el príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos.

"A raíz de esta petición, he accedido, en beneficio futuro del mundo y, asimismo, de la supervivencia de un Irán próspero y exitoso, a cancelar el ataque, siempre y cuando se pueda alcanzar rápidamente un acuerdo", escribió Trump. Israel "se une a mí en este compromiso", afirmó.

Irán desmiente un acuerdo: "Ormuz permanece cerrado"

La agencia de noticias Fars publicó horas después del anuncio de Trump que tal decisión de Estados Unidos no contó con el aval de Irán, como así tampoco hubo una comunicación entre Washington y Teherán. De ese modo, desmintió las informaciones del Canal 12 que afirmaban que el ministro del Exterior iraní, Abbas Araghchi, había pactado un acuerdo sobre Ormuz que llevó al mandatario estadounidense, Donald Trump, a cancelar un ataque.

"Algunos medios de comunicación afines al enemigo habían afirmado que la República Islámica de Irán había aceptado un plan para reabrir el estrecho de Ormuz; sin embargo, fuentes fiables desmintieron esta afirmación y subrayaron que no se produjo ningún cambio en la política iraní respecto a esta vía navegable estratégica", agrega la agencia de noticias.

Teherán sostuvo que considera "cualquier amenaza real o creíble". "Aunque las recientes declaraciones del enemigo forman parte de su guerra psicológica, desde nuestra perspectiva, toda amenaza es real y creíble", afirmó el ministro de Defensa interino de Irán, Majid Ebn-e Reza.

"No seremos sorprendidos desprevenidos ni permaneceremos pasivos; por el contrario, utilizaremos estas amenazas como base para aumentar nuestra preparación militar, fortalecer nuestra disuasión y mejorar nuestras capacidades militares", añadió, según la agencia de noticias Irna. Mientras tanto, una fuente cercana al equipo negociador que trata con Estados Unidos declaró a la agencia Fars que "las informaciones que afirman que Irán accedió a reabrir el estrecho de Ormuz son totalmente falsas".

"La vía marítima permanecerá bloqueada mientras Estados Unidos continúe con sus acciones hostiles y malintencionadas. Cualquier tránsito por el estrecho de Ormuz solo será posible a través de rutas designadas por Irán, en coordinación con las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria y previa autorización; de lo contrario, cualquier embarcación que navegue por otras rutas inseguras casi con toda seguridad se verá envuelta en un incidente", informó la agencia.

La agencia de noticias iraní Mehr calificó de "mentira" la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, de que fue Teherán —junto con "otros países de Oriente Medio"— quien le pidió que desistiera de realizar más ataques contra Irán. Las palabras de Trump "no son más que otra mentira", señala Mehr, citando a responsables militares iraníes que aseguran que las fuerzas armadas de Irán se encuentran "en estado de alerta máxima y preparadas para cualquier eventualidad".