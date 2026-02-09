Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 9 de febrero

El dólar oficial y los paralelos cayeron con fuerza en el último día de la semana pasada. Mientras tanto, los ADRs repuntaron hasta 7% en Wall Street, el índice S&P Merval avanzó 2,8% en dólares y los bonos soberanos también rebotaron. De todas maneras, el riesgo país se mantuvo por encima de los 500 puntos básicos.
Rige la ley de Inocencia Fiscal desde hoy: el Gobierno reglamentó el blanqueo y habilita el uso de los "dólares del colchón"
El decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial activó el Régimen Simplificado de Ganancias, limitó las fiscalizaciones de la ARCA a ingresos y deducciones y otorgó efecto liberatorio sobre períodos anteriores. También redefinió multas, umbrales penales y el trato a pymes y monotributistas.
