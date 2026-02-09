SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
9 de febrero 2026 - 08:36

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 9 de febrero

Todas las novedades sobre el dólar, el riesgo país y los mercados.

Todas las novedades sobre el dólar, el riesgo país y los mercados.

Por Vecteezy

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial y los paralelos cayeron con fuerza en el último día de la semana pasada. Mientras tanto, los ADRs repuntaron hasta 7% en Wall Street, el índice S&P Merval avanzó 2,8% en dólares y los bonos soberanos también rebotaron. De todas maneras, el riesgo país se mantuvo por encima de los 500 puntos básicos.

Tras el ruido generado por la interferencia del Gobierno en la salida del nuevo IPC, esta semana se conocerá el dato de inflación, reavivando la polémica. Por su parte, la city sigue de cerca la evolución de la segunda revisión del programa con el FMI y evalúa los detalles del acuerdo comercial y de inversiones con EEUU.

Live Blog Post

Rige la ley de Inocencia Fiscal desde hoy: el Gobierno reglamentó el blanqueo y habilita el uso de los "dólares del colchón"

El decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial activó el Régimen Simplificado de Ganancias, limitó las fiscalizaciones de la ARCA a ingresos y deducciones y otorgó efecto liberatorio sobre períodos anteriores. También redefinió multas, umbrales penales y el trato a pymes y monotributistas.

Live Blog Post

El mercado enfrenta una semana clave entre la inflación de enero, la licitación del Tesoro y la reforma laboral

El IPC de enero, una nueva licitación de deuda en pesos del Tesoro y el regreso del debate parlamentario marcarán una agenda cargada, en un febrero que arrancó con mayor volatilidad global y señales de alerta en el frente local.

Live Blog Post

La tempestad de febrero en los mercados: ¿volatilidad financiera o señal de un deterioro económico real?

En el momento más agitado de la semana se entrecruzaron las penurias de los metales y las acciones tecnológicas, los margin calls urgentes y las versiones sobre los grandes cambios ad hoc que Kevin Warsh piensa para la Fed.

Por José Siaba Serrate.

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 9 de febrero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias