Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 9 de febrero

El dólar oficial y los paralelos cayeron con fuerza en el último día de la semana pasada . Mientras tanto, los ADRs repuntaron hasta 7% en Wall Street , el índice S&P Merval avanzó 2,8% en dólares y los bonos soberanos también rebotaron. De todas maneras, el riesgo país se mantuvo por encima de los 500 puntos básicos.

Tras el ruido generado por la interferencia del Gobierno en la salida del nuevo IPC, esta semana se conocerá el dato de inflación, reavivando la polémica. Por su parte, la city sigue de cerca la evolución de la segunda revisión del programa con el FMI y evalúa los detalles del acuerdo comercial y de inversiones con EEUU.