Los ADRs retroceden hasta 2,5% y los bonos en dólares operan mixtos en Nueva York + Seguir en









Los títulos soberanos cotizan con disparidad este este martes 3 de febrero. En la plaza local, el S&P Merval cae.

El S&P Merval revirtió las subas iniciales. Vecteezy

Los ADRs caen y los bonos en dólares operan mixtos este martes, para continuar así con el comportamiento dispar que mostraron el pasado lunes. En ese contexto, el riesgo país medido se sostiene debajo de los 500 puntos básicos, tras lo que fue la confirmación del ministro de Economía, Luis Caputo, de que el Gobierno no recurrirá al mercado internacional de deuda.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En Wall Street, los ADRs argentinos anotan caídas generalizadas y pierden hasta 2,8% de la mano de Edenor, seguido por Telecom Argentina (-1,8%) y Transportadora de Gas del Sur (-1,4%). En el otro extremo, los papeles de Banco BBVA y Banco Macro trepan 0,2%. Otros papeles argentinos, como Bioceres Crop, se derrumban hasta 9,7%.

Entre los bonos el panorama es dispar, los Bonares caen en totalidad a excepción del Bonar 2029N (+0,4%), mientras que los bonos Globales anotan subas marginales liderados por el Global 2041. Así, el riesgo país se ubica en torno a los 493 puntos básicos.

Caputo señaló que el Gobierno no tiene intención de retornar a los mercados internacionales de deuda en el corto plazo, en concordancia con la postura del oficialismo, de emitir deuda bajo ley local, como fue el caso del Bonar 2029N (AN29).

Por su parte, el presidente Javier Milei también afirmó en la red social X que el buscará mantener una "escasez de bonos soberanos", y cancelar deuda a través de ventas de activos del Estado.

S&P Merval En la plaza local, el S&P Merval revirtió su apertura alcista y ya opera en terreno rojo, al ceder 0,7% en pesos a los 3.085.941,96 puntos. En tanto, su contraparte en dólares pierde 0,3% a 2.072,41 puntos. Los monitores registran mayoría de bajas entre las que destacan las de Edenor (-2,6%) y Telecom Argentina (-2,3%). El economista Gustavo Ber, expresó que, en línea con el respiro de los activos internacionales, los inversores "también consideran oportuno un descanso" tras la última escalada de papeles domésticos.