Rige la ley de Inocencia Fiscal desde hoy: el Gobierno reglamentó el blanqueo y habilita el uso de los "dólares del colchón"

El decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial activó el Régimen Simplificado de Ganancias, limitó las fiscalizaciones de la ARCA a ingresos y deducciones y otorgó efecto liberatorio sobre períodos anteriores. También redefinió multas, umbrales penales y el trato a pymes y monotributistas.

Con este esquema, el Gobierno apuesta a que el blanqueo deje de ser una medida excepcional y se transforme en un mecanismo permanente, con una premisa central: mirar solo lo que se declare y se pague de ahora en adelante.

El Gobierno reglamentó este lunes la ley de Inocencia Fiscal , sancionada en diciembre , y puso en marcha un nuevo esquema tributario que busca incentivar el ingreso al circuito formal de los ahorros no declarados, incluidos los denominados “dólares del colchón” , sin revisar la evolución patrimonial de los contribuyentes.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 93/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial , que activó el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y redefinió los criterios de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . A partir de ahora, el organismo solo podrá controlar ingresos declarados y deducciones admitidas , dejando expresamente excluida la variación patrimonial, los consumos personales y los depósitos bancarios.

Según la interpretación oficial, el nuevo esquema abandona la presunción de culpabilidad fiscal y establece que, si el contribuyente cumple con la presentación y el pago del impuesto en tiempo y forma, se activa un “tapón fiscal” que clausura la revisión administrativa y penal de los períodos anteriores.

El Régimen Simplificado de Ganancias es voluntario y está dirigido a personas humanas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones , verificados año por año en los últimos tres ejercicios. Quedan excluidos los grandes contribuyentes , un universo estimado en unas 900 personas.

Dentro del régimen, la ARCA pone a disposición una declaración jurada precargada , que el contribuyente puede aceptar o ajustar. Una vez abonado el impuesto correspondiente, rige la presunción de exactitud y el efecto liberatorio, que impide al fisco reabrir esos ejercicios, salvo que detecte una discrepancia significativa .

La normativa define como discrepancia relevante una diferencia superior al 15% del impuesto, la superación de los umbrales del Régimen Penal Tributario o la utilización de facturas apócrifas, sin importar el monto involucrado. En todos los casos, la carga de la prueba queda a cargo del organismo recaudador.

Dólares no declarados y bancarización

El decreto reglamentario precisó además cómo podrán utilizarse los ahorros no declarados. Para operar dentro del régimen, los fondos deberán ingresar al sistema financiero, ya sea en el origen o en el destino de la operación. El dinero puede depositarse en la cuenta del contribuyente o transferirse directamente al vendedor.

Se mantiene la excepción para la compra de inmuebles, que podrá seguir realizándose en efectivo. A su vez, se elevaron los umbrales de información bancaria: las operaciones de hasta $10 millones mensuales no generarán reportes automáticos a la ARCA.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila

Desde el Gobierno sostienen que estas modificaciones buscan facilitar el uso de ahorros acumulados fuera del sistema y dinamizar la actividad económica. El Ministerio de Economía estima que aún existen cerca de USD 170.000 millones fuera del circuito formal.

Multas, pymes y cambios penales

La reglamentación también introdujo cambios relevantes en el régimen de sanciones. Las multas previstas en la Ley de Procedimiento Fiscal fueron actualizadas en un 100.000%, aunque se modificó el criterio de aplicación: la ARCA deberá enviar primero un recordatorio previo, otorgando entre 10 y 15 días hábiles para regularizar la situación antes de avanzar con una intimación formal.

Además, el organismo quedó facultado a graduar las sanciones según la gravedad del incumplimiento, con un tratamiento diferencial para las pymes y la posibilidad de reducir la multa en un 50% si se regulariza dentro del plazo establecido.

Industria Pyme Fábrica

En materia penal, el decreto elevó los umbrales de punibilidad: la evasión simple pasó a $100 millones y la evasión agravada a $1.000 millones. Para contribuyentes cumplidores, el plazo de prescripción se redujo de cinco a tres años, y se habilitó un mecanismo de regularización voluntaria que permite extinguir la acción penal mediante el pago del capital, intereses y una multa adicional.

Monotributistas y próximos pasos

Desde la ARCA aclararon que los monotributistas que deseen ingresar dólares al sistema deberán adherir previamente al Régimen Simplificado de Ganancias; de lo contrario, quedarán expuestos a fiscalizaciones. En el organismo confían en que una parte significativa de este segmento optará por regularizar su situación.

arca

La reglamentación llega tras semanas de tensión con entidades bancarias y otros sujetos obligados, que reclamaban mayor precisión normativa. En los próximos días, la ARCA prevé publicar Resoluciones Generales complementarias para ajustar la operatoria.

Con este esquema, el Gobierno apuesta a que el blanqueo deje de ser una medida excepcional y se transforme en un mecanismo permanente, con una premisa central: mirar solo lo que se declare y se pague de ahora en adelante.

Ley de Inocencia Fiscal: el texto completo de la norma