Luis Caputo sobre el nuevo esquema del dólar: "La desinflación va a continuar y el crawling peg va a ser más bajo"

El ministro de Economía reconoció que en enero el techo de la banda aumentará su ritmo de incremento a raíz de la indexación, pero aseguró que luego perforará el 1% mensual.

El ministro de Economía, Luis Caputo , defendió la modificación en el régimen cambiario anunciada este lunes por el Banco Central (BCRA), pese a que él mismo había sostenido días atrás que se mantendría sin cambios. Caputo reconoció que, en enero, el techo de la banda de flotación del dólar subirá a un ritmo mayor (2,5% en lugar del actual 1%) a causa de la indexación, aunque aseguró que luego se deslizará a un ritmo más bajo, ya que "el proceso de desinflación va a continuar".

El titular del Palacio de Hacienda ratificó que el esquema de bandas "se mantiene" , debido a que "el cambio es muy menor" y solo se trata de "una mejora" . En este sentido, afirmó que la modificación " no quiere decir que el ritmo de ajuste de devaluación va a subir, sino que va a ir al ritmo de la inflación".

"Si tiene razón el presidente y en nueve meses el número de la inflación empieza con cero, el ritmo de ajuste va a ser menor" , argumentó. " En el caso de enero va a ser más alto (el aumento) , pero en la medida en que nosotros equilibremos el mercado monetario, la inflación (local) va a terminar convergiendo a la inflación internacional" , ahondó.

Afirmó al streaming La Casa que " no es una microdevaluacion , sino que ahora el ritmo de devaluación, en lugar de ser fijo, es variable" . Por lo tanto, "que hoy esté por arriba es solamente circunstancial".

Consultado sobre el cierre de Whirpool , la fuerte baja en la actividad industrial producto de la caída del consumo y el arribo de importaciones chinas , Caputo sostuvo que durante el "modelo anterior" hubo un "n egocio circunstancial porque había una brecha del 200% entre el dólar oficial y el dólar libre" .

Afirmó que "muchos empresarios en ese momento seguramente ganaron mucha plata, pero porque le permitían comprar dólares (para importar) a $300 cuando valía $1.000", un esquema que es "fatal para la gente". Por ese motivo, consideró que es necesario un "reacomodamiento de los empresarios" que incluye un "cambio de mentalidad".

"Muchos lo están haciendo, están dispuestos a invertir y competir, pero otros se han acostumbrado a 20 años de hacerla fácil", apuntó.

Reformas y crecimiento para 2026

En otro momento de la entrevista, el funcionario destacó que la baja de impuestos incorporada dentro del proyecto de reforma laboral equivale a 0,8% puntos del Producto Bruto Interno (PBI).

Afirmó que "la forma de poder seguir bajando impuestos es recaudando más y creciendo". De hecho, estimó que Argentina durante el próximo año "va a crecer por arriba del 4%, incluso 5%, 6%" y que "las condiciones están dadas" para que el crecimiento pueda alcanzar hasta el 8%.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de una reforma jubilatoria, afirmó que "primero hay que resolver lo laboral y lo tributario, eso te da la pauta de lo que se puede hacer en lo previsional". Y agregó: "A nosotros nos gustaría pagarle el doble a todo el mundo, pero tenés que tener los recursos".

El pago de enero y la dependencia de Wall Street

Por otra parte, Caputo afirmó que existen "varias fuentes" de recursos para pagarle a los bonistas los u$s4.300 millones que vencen en enero. Entre ellos, mencionó las compras del Tesoro por u$s890 millones, la colocación de bonos por u$s910 millones, "casi u$s7.000 millones" que los bancos le ofrecieron al gobierno en REPO, y los "dos swaps" de monedas que Argentina mantiene con EEUU y China.

"Hoy por hoy, no es un problema el vencimiento del 9 de enero. Incluso hasta podría haber un refinanciamiento el 9 de enero mismo", especuló. De todas maneras, afirmó que su objetivo es "ir eliminando la dependencia argentina de Wall Street, ir pagándole cada vez más a Wall Street", debido a que "ningún país depende tanto" del mercado de capitales norteamericano.

Consideró que Argentina no cuenta con "un mercado de capitales desarrollado", algo que desde el equipo económico buscan "recomponer". Desde su perspectiva, es "ideal es que las empresas y la gente empiece a tener crédito de los argentinos mismos".