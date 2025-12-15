El BCRA lanzó plan de compra de reservas: prevé acumular hasta u$s17.000 millones en 2026 Por Santiago Reina + Seguir en









Lo hizo en el marco de un nuevo plan de remonetización, que también incluye un ajuste en el esquema de bandas.

El BCRA anunció plan de compra de reservas.

En el marco de su plan de remonetización de la economía, el Banco Central (BCRA) lanzará a partir del 1° de enero de 2026 un programa de compra de reservas. La autoridad monetaria prevé acumular entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones durante el año próximo.

La entidad que conduce Santiago Bausili prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual al 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para diciembre del año que viene. Según el comunicado publicado este lunes, esto podría ser abastecido mediante la compra de u$s10.000 millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.

En un escenario más optimista, el BCRA agregó que, si el aumento adicional de la demanda de dinero es de 1% del PBI, podría llevar las compras a u$s17.000 millones, sin generar presiones inflacionarias. El comunicado expresó que, inicialmente, el monto de acumulación de reservas diario estará alineado con una participación del 5% del volumen del mercado de cambios. Tomando como referencia la volatilidad del volumen operado en las últimas semanas, las compras por jornada podrían oscilar entre los u$s10 y los u$s30 millones.

El Gobierno acumulará reservas, siempre y cuando crezca la demanda de dinero En paralelo, el Central también contempla la posibilidad de concretar las denominadas "compras en bloque" (que implica operaciones bilaterales, generalmente contra "grande jugadores" como bancos).

"Una vez más el Gobierno debe ceder y acepta lo que el consenso del mercado reclamaba. Hay que comprar reservas. Esa compra dependerá del crecimiento de la demanda de dinero y la liquidez mercado cambios. No se trata de un programa específico, pero es un avance", señaló el analista financiera Christian Buteler.

Por su parte, el economista de OPEN, Federico Machado, pronosticó en diálogo con este medio compras por entre u$s5.000 y u$s7.000 millones, "teniendo en cuenta el nivel de tipo de cambio en el que indexaron la banda". "Veo muy bueno que se propongan un programa de compras diario. El target del 5% del volumen de mercado apunta a no generar un gran exceso de demanda de divisas", profundizó.

