Nasdaq busca ampliar su horario de cotización mientras Wall Street avanza hacia el 24/7

El índice bursátil presentará el lunes la documentación ante la SEC para implementar el trading ininterrumpido. Busca capitalizar la demanda global de valores estadounidenses, aunque los grandes bancos mantienen reservas por la menor liquidez y mayor volatilidad.

Nasdaq planea ampliar el horario de 16 a 23 horas, cinco días a la semana.

Nasdaq, uno de los principales índices de Wall Street, y donde cotizan gigantes tecnológicos como Nvidia, Apple y Amazon, dará el lunes un paso clave en su plan de extender la operatoria bursátil las 24 horas del día. El operador presentará ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) la documentación necesaria para poner en marcha un sistema de negociación ininterrumpido, en una iniciativa que busca aprovechar el creciente apetito global por acciones estadounidenses.

La demanda de trading continuo creció significativamente en los últimos años, lo que llevó a los reguladores a flexibilizar las normas y autorizar propuestas de las principales bolsas para expandir el horario operativo más allá de las sesiones tradicionales. El mercado bursátil norteamericano concentra casi dos tercios del valor de mercado de las empresas listadas a nivel mundial, mientras que las tenencias extranjeras de acciones estadounidenses alcanzaron los u$s 17 billones el año pasado, según datos compilados por Nasdaq.

La presentación ante la SEC marca el primer paso formal del operador hacia la implementación del trading las 24 horas, cinco días a la semana. En marzo, el presidente de Nasdaq, Tal Cohen, anticipó que la compañía había iniciado conversaciones con los reguladores y que esperaba lanzar la negociación ininterrumpida en la segunda mitad de 2026. La Bolsa de Nueva York (NYSE) y Cboe Global Markets también anunciaron recientemente planes similares para operar durante todo el día.

"Existe desde hace tiempo una tendencia hacia la globalización, y hemos visto cómo los mercados estadounidenses se volvieron mucho más globales", señaló a Reuters Chuck Mack, vicepresidente senior de Mercados Norteamericanos de Nasdaq.

NYSE Wall Street La sesión diurna mantendrá las tradicionales campanadas de apertura a las 9.30 y de cierre a las 16.00. Vlada Karpovich Nuevo esquema operativo Nasdaq planea ampliar el horario de cotización de acciones y ETFs de 16 a 23 horas, cinco días a la semana. Actualmente, el operador funciona en tres sesiones diarias: la preapertura (de 4.00 a 9.30, hora del Este de EE.UU.), la sesión regular (de 9.30 a 16.00) y la poscierre (de 16.00 a 20.00).

Con el nuevo formato, habrá dos sesiones. La diurna arrancará a las 4:00 y finalizará a las 20:00, seguida de una pausa de una hora para mantenimiento, pruebas y compensación. La nocturna comenzará a las 21.00 y terminará a las 4.00 del día siguiente. La sesión diurna mantendrá las tradicionales campanadas de apertura a las 9.30 y de cierre a las 16.00. Durante la nocturna, las operaciones ejecutadas entre las 21:00 y las 24:00 se considerarán transacciones del día siguiente. La semana de trading arrancará el domingo a las 21.00 y cerrará el viernes a las 20.00. Infraestructura y resistencias El éxito del plan depende de la actualización del procesador de información sobre valores que muestra las cotizaciones más precisas de las bolsas estadounidenses. El centro de compensación, la Corporación de Depósito y Compensación de Estados Unidos (DTCC), tiene previsto implementar la compensación ininterrumpida de valores para fines de 2026. Los promotores del trading 24/7 sostienen que permitirá a los inversores, especialmente a los del exterior, reaccionar con mayor rapidez ante eventos que ocurran fuera del horario habitual del mercado. Sin embargo, los principales bancos de Wall Street se muestran cautos y plantearon inquietudes sobre la menor liquidez, el aumento de la volatilidad y la incertidumbre respecto de la rentabilidad de las inversiones en este nuevo esquema.